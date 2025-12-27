Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”

Un cabanier din Predeal, disperat că nu i s-au ocupat camerele de Crăciun, a venit cu o ofertă de nerefuzat: „plătiți cât vă permiteți”. În loc de persoane interesate de ofertă, pe grupul de Facebook unde a postat anunțul s-a iscat o dezbatere despre starea turismului, prețuri și critici la adresa sa.

Măsurile de austeritate, scumpirile din ultimii ani și schimbarea comportamentului turiștilor au început să se vadă tot mai clar în turismul românesc. O postare apărută recent pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în România a devenit virală și a stârnit o dezbatere aprinsă despre prețuri, așteptări, adaptare și supraviețuire într-o piață tot mai tensionată.

Un cabanier din Predeal a ajuns în situația-limită de a-și scoate la negociere propriul tarif de Crăciun. „E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun. O cauză poate fi sărăcirea populației”, scrie acesta în mesajul care a adunat sute de comentarii. Disperarea este evidentă: „Vă rog să mă sunați și să-mi spuneți cât vă permiteți să plătiți pentru 3 sau 4 nopți. Și voi încerca să fac reducerile necesare.”

Situația nu este singulară. Presa a relatat că multe hoteluri și pensiuni sunt pustii pe Valea Prahovei de Crăciun. Camerele goale i-au făcut pe administratori să mai scadă preţurile, dar nici aşa turiştii nu s-au înghesuit. Sorin Ciobotaru, patron pensiune, a susținut că dacă anul trecut era „full” de Crăciun, acum a avut doar o cameră închiriată din 10.

Potrivit unui studiu Avangarde, 8 din 10 oameni au preferat să rămână acasă anul acesta de Crăciun.

„Vânzările au scăzut datorită faptului că nu se mai folosesc vouchere. Voucherele au dispărut, în acest an au scăzut cu 60%, anul viitor nu vor mai fi şi această tendință va continua. (...) Probabil că undeva, pe intern, va scădea (n.r. numărul de turişti) între 10% şi 15%. Mă refer la balneo, munte şi litoral”, a spus preşedintele ANAT Alin Burcea.

„E primul an fără oaspeți de Crăciun”

Doru Nicolae, proprietarul din Predeal care a încercat să-și „salveze” Crăciunul printr-o ofertă de nerefuzat postată pe un grup de Facebook de vacanțe și anume „plătiți cât vă permiteți”, a explicat faptul că nu a schimbat nimic în oferta sa: „Prețurile sunt aceleași pe care le practic în restul anului. Locuiesc permanent în vilă, nimic nu e schimbat. Și totuși e primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”. Tariful standard este de „500 lei/apartament/noapte”, pentru apartamente de 60–80 mp destinate familiilor.

Mai mult, cabanierul promite corectitudine totală: „Dacă voi accepta pentru un turist un preț mai mic decât cel negociat inițial cu altul, atunci și primul oaspete va beneficia de acel preț mai redus. Ca să fie echitabil.”

El s-a arătat deschis să rezolve problema lipsei de clienți: „Prin urmare, hai să depistam cauza și daca este cea pe care o presupun, să încercăm să o rezolvăm”.

Postarea, deși empatică și deschisă, nu a adus însă rezervări. A adus în schimb o avalanșă de reacții care spun mult despre starea actuală a turismului românesc.

Sfaturi, critici și o realitate dură

Unii utilizatori au încercat să explice de ce oferta nu convinge. O femeie punctează lipsa de claritate: „Ca turist, nu înțeleg exact ce oferiți. Nu știu dacă se poate mânca la locație, cât de child friendly este, ce posibilități de agrement există”. Ea adaugă și o critică legată de aspect: „Gradul de confort pe care îl percep din poze este un minus. Ar trebui să investiți serios într-o renovare, altfel prețul este nejustificat".

Alții vorbesc despre neadaptare: „Turismul nu e mort deloc. Sunt turiști, dar neadaptarea și lipsa vizibilității online vă pot aduce în acest punct”, mai spune aceasta, sugerând inclusiv revenirea pe platforme precum Airbnb.

„Mai bine mai puțini bani, dar plin”

Discuția a degenerat rapid într-o confruntare între două tabere: cei care consideră prețurile exagerate și cei care văd în reacțiile negative o lipsă de empatie. „90% din comentarii reflectă răutatea oamenilor”, scrie un internaut, care adăuga: „Se bucură că mai văd un român pe cale să închidă o afacere. Cine vă dă dreptul să râdeți de visul lui?”

De cealaltă parte, criticile legate de preț sunt dure și repetitive. „Cum să ceri 500 lei pe noapte? În Bușteni există locații cu 200 lei pe zi, cu cazare și 3 mese”, spune cineva. Alt internaut adaugă: „500 de lei înseamnă 100 de euro. În afara țării n-am plătit mai mult de 60 de euro, și era lux.”

Unii propun soluții pragmatice. „Încercați cu 200 de lei apartamentul mic și 250 cel mare. Mai bine mai puțini bani, dar plin”. Alții indică nevoia de redecorare: „Prețul nu e neapărat mare, dar aveți nevoie de cineva care să vă ajute la interior”.

„Eu nu aș închiria niciodată o cazare care arată mai rău decât spațiul în care locuiesc”

Un aspect menționat frecvent este lipsa intimității. „Nu sunt mulți oameni care și-ar petrece Crăciunul împreună cu proprietarii”, observă un participant anonim. Proprietarul a precizat că și el va petrece sărbătorile în cabană, deci e posibil să se întâlnească în zonele comune cu turiștii.

Un al comentator avertizează direct: „Nimeni nu vrea să-și petreacă diminețile cu proprietarii, să primească sfaturi necerute sau comentarii despre programul lor.”

„Eu nu aș închiria niciodată o cazare care arată mai rău decât spațiul în care locuiesc”, spune un alt participant, care precizează că pentru 500–800 de lei pe noapte, turiștii cer standarde ridicate.

Turismul românesc, prins între sărăcire și pretenții

În mijlocul acestei avalanșe de opinii, rămâne mesajul inițial al cabanierului: „O cauză poate fi sărăcirea populației.” Unii ironizează: „Populația a sărăcit atât de mult încât românii sunt de sărbători în Bali și Thailanda.” Alții sunt mai tranșanți: „Cum să dai 100 de euro pe noapte în România, într-o țară cu pensia minimă de 1.280 de lei?”

Povestea cabanei din Predeal nu este un caz izolat, ci o radiografie dură a unui sector aflat la răscruce. Între costuri în creștere, turiști mai exigenți și o piață tot mai competitivă, turismul românesc pare prins între două realități: nevoia de supraviețuire a micilor antreprenori și refuzul tot mai ferm al clienților de a plăti „prețuri de afară” pentru experiențe percepute ca fiind „de acasă”.

Crăciunul cu camere goale este un semnal de alarmă pentru o întreagă industrie.