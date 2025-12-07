Incident la o secție din localitatea Lumina. Un bărbat și-a fotografiat buletinul de vot „din greșeală”. Cum a fost sancționat

Alegeri locale parțiale sunt în curs de desfășurare în București, în județul Buzău, precum și în alte 12 localități din țară. Un incident a avut loc la secția de votare nr. 479, amenajată în Grădinița din localitatea Lumina, județul Constanța, unde un bărbat a fost surprins în timp ce fotografia buletinul de vot.

Membrii secției au sesizat imediat poliția, iar autoritățile s-au deplasat la fața locului pentru a verifica situația. Deși a spus că „a apăsat din greșeală” pentru a face poză, a fost scos din secție și s-a ales cu o amendă de 600 de lei.

„În această dimineață, în jurul orei 9:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că în secția de votare numărul 479 din localitatea Lumina, o persoană ar fi fotografiat buletinul de vot. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind dispuse măsurile legale care se impun conform legii”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Aceștia au mai precizat că principalele atribuții ale structurilor MAI în timpul alegerilor sunt: menținerea ordinii publice în zona secțiilor de votare, investigarea incidentelor legate de procesul electoral și asigurarea securității transportului dosarelor și proceselor verbale cu rezultatele votării.

Potrivit art. 12 alin. 1 din Decizia Biroului Electoral Central “fotografierea sau filmarea, prin orice mijloace, a buletinului de vot este interzisă" și constituie contravenție. Astfel, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei, conform art. 55 lit. m) raportat la art. 56 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, privind nerespectarea deciziilor și hotărârilor birourilor electorale.