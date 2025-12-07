La scurt timp după anunțarea rezultatelor exit-poll-urilor, Ciprian Ciucu a transmis un mesaj de mulțumire și responsabilitate. „Le mulțumesc bucureștenilor pentru încrederea acordată și vreau să transmit un mesaj de unitate”, a spus acesta.

„Acest vot mă responsabilizează, le mulţumesc mult bucureştenilor pentru încredere, le mulţumesc celor care m-au sprijinit. Vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliţia de guvernare, în special pentru cele de centru dreapta. O să avem mult de muncă la priăria Bucureşti, multe proiecte de trecut, vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele, şi asta nu pe termen scurt ci pe termen lung”, a declarat Ciucu.

Candidatul clasat pe primul loc în exit-poll-uri a vorbit și despre campania electorală, pe care a caracterizat-o drept una dificilă.

„A fost o campanie grea, în care m-am concentrat să transmit mesaje pozitive. Vreau ca să-i mulţumesc în primul rând domnului preşedinte Bolojan pentru încrederea pe care mi-a acordat-o. I-am promis la începutul acestei campanii că nu o să-l fac de râs şi am dus o campanie demnă”, mai spus Ciprian Ciucu.

În final, acesta a subliniat că prioritatea sa va fi munca pentru bucureșteni.

„Voi munci mult pentru bucureșteni. Mi-am dorit foarte mult să fiu primarul Bucureştiului. Cred că este mai bine că am început ca primar de sector, pentru că acum mă simt mult mai bine pregătit decât eram în urmă cu 5 ani, 6 ani, când îmi doream să fiu primarul Bucureştiului, pentru mine visul vieţii mele deja se întâmplă, îl trăiesc. Şi vreau să le mulţumesc bucureştenilor foarte, foarte mult că au avut încredere în mine şi că m-au votat”, a transmis Ciucu.

Rezultatele exit-poll realizate de CURS și Avangarde arată că Ciprian Ciucu se situează pe primul loc cu 32,7%, urmat de Daniel Băluță cu 26,3% și Anca Alexandrescu cu 20,2%. Cătălin Drulă obține 12,8%, iar Ana Ciceală ajunge la 6%.

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21.1%, Cătălin Drulă (USR) 12.8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.