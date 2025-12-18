Pijamale pentru copii de Crăciun 2025 – cozy și hazlii, la ofertă, majoritatea sub 100 lei, cadouri de la Moșu’ pentru dimineți pline de magie

Pijamalele sunt unul dintre cele mai sigure și apreciate cadouri de Crăciun pentru copii. Pentru acest ghid de shopping online, am selectat doar modele cu tematică festivă (Moși, reni, oameni de zăpadă, personaje de desene animate), disponibile pe eMAG la ofertă – fie în campanii de reduceri precum Genius Deals și MultiDeals, fie marcate cu Super Preț și/sau Smart Deals, dar și cu transport gratuit la activarea contului Genius.

Am ales exclusiv modele care acoperă mai multe categorii de vârstă, de la cei mici, bebeluși, până la copii mai mari și adolescenți (80–164 cm), și am eliminat din start produsele vândute de comercianți cu rating general sub 4,5, special pentru cei care nu au timp să colinde magazinele fizice, pentru cei care vor un cadou sigur, fără stresul comparării a sute de produse și fără riscul unor alegeri neinspirate, dar care vor opțiuni variate nu doar în privința mărimilor, ci și a culorilor, imprimeurilor, bugetului și siguranței. Branduri cunoscute și cu rating ridicat, precum Coccodrillo, spre exemplu, cresc probabilitatea ca produsele să fie de calitate, confortabile și conforme cu descrierile.

Astfel, am realizat o selecție de 14 modele, marea majoritate cu prețuri sub 100 de lei, mai ales dacă vei profita de reduceri. Ideea a fost să ne încadrăm într-un plafon maxim de 200 de lei/copil, dar cu recomandările noastre vei reuși să cumperi nu una, ci mai multe modele încadrându-te în acest buget, și totodată să îți rămână bani și pentru alte surprize festive, cum ar fi cele din colecția noastră de cadouri care dezvoltă imaginația, inteligența și curiozitatea copiilor sau de pachete festive cu cele mai dulci daruri pentru cei mici.

De ce aceste pijamale și nu altele? Pentru că nu sunt alese la întâmplare dintr-un catalog interminabil, ci selectate după criterii clare care contează cu adevărat înainte de Crăciun: preț corect, disponibilitate rapidă, mărimi variate, comercianți de încredere și design festiv care chiar arată bine în realitate. Ghidul cumpărătorului, de shopping online, de mai jos este gândit pentru părinții și bunicii care vor un cadou sigur, fără stres, fără timp pierdut și fără compromisuri inutile.

Iată recomandările noastre, ca sursă de inspirație pentru cadouri pentru copii de Crăciun vesele, hazlii, cozy și accesibile, menite să aducă zâmbete pe buze și căldură celor care le vor purta.

Cum am selectat cele mai bune pijamale de Crăciun pentru copii

Pentru a-ți ușura alegerea și a te asigura că fiecare cadou aduce bucurie, am stabilit câteva criterii clare în selecția pijamalelor de Crăciun pentru copii. Astfel, vei găsi modele care nu doar arată festiv și simpatic, ci sunt și accesibile, confortabile și sigure, disponibile pentru mai multe grupe de vârstă și de la comercianți de încredere. Mai jos sunt factorii pe care i-am luat în considerare înainte de a include un produs în ghidul nostru:

disponibile la ofertă (reducere reală, nu preț umflat);

incluse în campanii eMAG: Genius Deals, MultiDeals, Super Preț, Smart Deals;

design festiv de Crăciun (Moși, reni, motive de iarnă);

mărimi pentru categorii de vârstă extinse;

vânzători cu rating general minim 4,5;

am exclus pijamalele disponibile doar pentru 1–2 grupe de vârstă.

Această selecție de pijamale de Crăciun pentru copii completează colecția de pulovere, pijamale și șosete asortate pentru momente cozy și cadouri de neuitat menite să aducă magia Crăciunului în familie.

Cele mai bune pijamale de Crăciun pentru copii, la ofertă

Chiar dacă, poate, ai bifat deja câteva cadouri sau ai planuri diferite pentru sărbători, aceste pijamale selectate merită o a doua privire. Fiecare model combină confortul, designul festiv și prețurile avantajoase, astfel încât nu doar să încânte copiii, ci și să aducă un plus de magie dimineților de Crăciun.

În plus, varietatea de mărimi, culori și imprimeuri te ajută să găsești rapid exact ceea ce ai nevoie, chiar dacă încă mai cauți ceva „special” sau vrei să completezi cadourile deja pregătite.

Alegerea noastră – cea mai accesibilă pijama de Crăciun pentru copii, la ofertă

În această secțiune vei găsi modelul care bifează cel mai bine raportul preț-calitate-disponibilitate: accesibil, festiv și potrivit pentru majoritatea copiilor, perfect pentru diminețile vesele de Crăciun.

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama copii ZZZ sleep GOOD SLEEPING!, model Spiriduș – 30% reducere | campanie MultiDeals eMAG Cea mai accesibilă pijama din selecția noastră, acest model de Crăciun, în nuanțe de roșu și verde, cu imprimeu festiv (spiriduș, fulgi de zăpadă), este disponibil pentru copii de la 1 an și jumătate până la 8 ani, în mai multe variante de mărime. Setul din două piese (bluză cu mânecă lungă și pantalon lung), din bumbac cu elastan, este o alegere practică și veselă pentru somn, dar și pentru diminețile de Crăciun petrecute acasă. Vezi prețul și alte detalii

Alte pijamale de Crăciun sub 100 lei, pentru cadouri accesibile

Dacă vrei un cadou festiv care nu depășește 100 lei, această secțiune îți arată cele mai bune opțiuni disponibile acum pe eMAG, economice dar cu tematică de Crăciun și confortabile pentru somn sau joacă.

Multe dintre aceste pijamale sunt extrem de calitative – modelele Croccodrillo incluse aici fiind un exemplu de material fin, confortabil și durabil, potrivit pentru nopți cozy de sărbători. În plus, toate modelele sunt gata să aducă zâmbete de Crăciun fără să golească portofelul.

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama copii ZZZ sleep GOOD SLEEPING!, model Ren – 30% reducere | campanie MultiDeals eMAG Pijama de Crăciun cu imprimeu „Merry Christmas” și ren, disponibilă în combinații de culori bleumarin / roșu / alb, potrivită pentru copii de la 1 an și jumătate până la 8 ani. Setul din două piese, din bumbac cu elastan, este o opțiune veselă și practică pentru sezonul de iarnă, similară ca preț cu modelul Spiriduș. Vezi prețul și alte detalii

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama fete E Plus M Minnie Mouse PPF-006375-2-164 – 10% reducere extra | campanie MultiDeals eMAG Pijama multicoloră cu bluza gri imprimată cu chipul lui Minnie Mouse și pantaloni roșii în contrast, potrivită pentru fete cu vârste diferite între 8–9 ani și 13–14 ani. Setul din două piese, realizat din bumbac 98% și elastan 2%, este moale, confortabil și ușor de îmbrăcat, fiind potrivit atât pentru sărbători, cât și pentru orice altă perioadă a anului. Vezi prețul și alte detalii

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama copii Coccodrillo, carouri roșii – 15% reducere extra | campanie Genius Deals eMAG Pijama adorabilă în carouri roșii, cu mânecile și pantalonii lungi, potrivită pentru fete cu diverse vârste, cuprinse între 1 ½ și 13–14 ani. Realizată din bumbac subțire și elastic, confortabilă și certificată OEKO-TEX® și ECO 5®, această pijama festivă cu imprimeu metalizat este ideală pentru serile răcoroase și ca un cadou de Crăciun care aduce zâmbete. Vezi prețul și alte detalii

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama copii Coccodrillo, Crăciun, set 2 piese – 15% reducere extra | campanie Super Preț / Genius Deals eMAG Set roșu de Crăciun, compus din bluză cu mânecă lungă și pantaloni lungi, potrivit pentru băieți cu vârste între 3–4 ani și 13–14 ani. Fabricată din bumbac subțire și moale, cu imprimeu adorabil „HO HO HO” și reni, această pijama confortabilă și certificată OEKO-TEX® și ECO 5® este o alegere veselă pentru dimineți de Crăciun pline de zâmbete și voie bună. Vezi prețul și alte detalii

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama copii Coccodrillo, cu Moș Crăciun, bleumarin – 15% reducere extra | campanie Genius Deals eMAG Pijama albastră cu motive legate de sărbătorile de iarnă, cu bluză și pantaloni lungi, potrivită pentru băieți de la 1 ½ până la 14 ani. Fabricată din bumbac fin, moale și confortabil, cu imprimeu amuzant cu Moș Crăciun pe snowboard și motive festive pe pantaloni, este ideală pentru nopțile reci de iarnă și diminețile de Crăciun, combinând confortul cu stilul festiv. Vezi prețul și alte detalii

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama copii Coccodrillo, Minnie / Mickey Mouse multicolor – 15% reducere extra | campanie Genius Deals eMAG Pijama din două piese, pentru fete, cu bluza crem și pantaloni roșii, dar potrivită și pentru băieții care iubesc motivele festive, disponibilă pentru copii de la 1 ½ până la 10 ani. Fabricată din bumbac subțire, confortabilă și ușor de îmbrăcat, are un imprimeu festiv inspirat de sărbători cu șoricel (Minnie / Mickey Mouse), fiind ideală pentru diminețile de Crăciun și serile petrecute lângă brad. Vezi prețul și alte detalii

BONUS: salopeta pijama pentru copii de Crăciun

Pentru cei care vor să transforme diminețile de Crăciun în momente și mai vesele și cozy, am inclus în selecția noastră o opțiune specială: salopeta pijama KIGURUMI, model Pisica Totoro. Această salopetă Onesie gri, moale și confortabilă, este ideală pentru nopțile reci, petrecerile în pijama sau diminețile de sărbători. Vânzătorul oferă și alte modele, forme (animale) și culori de salopete Kigurumi, pentru toate preferințele și bugetele.

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama salopetă copii KIGURUMI, model pisica Totoro – 30% reducere | campanie MultiDeals eMAG Această salopetă Onesie gri, moale și confortabilă, este un bonus special în selecția noastră, potrivită pentru copii cu diverse vârste, cuprinse între 3 și 10 ani, cu imprimeu vesel inspirat de pisica Totoro. Fabricată din fibre sintetice tip Cocolino, cu buzunare și fermoar, este ideală pentru nopțile reci, petrecerile în pijama sau diminețile de Crăciun. Vezi prețul și alte detalii

Pijamale de Crăciun pentru copii – Super Preț și Smart Deals – sub 200 de lei

Dacă vrei să descoperi mai multe opțiuni care să îmbine spiritul festiv cu prețuri avantajoase, această secțiune îți prezintă cele mai bune pijamale aflate în campanii Super Preț și Smart Deals. Modelele selectate sunt confortabile, cu imprimeuri vesele și potrivite pentru mai multe grupe de vârstă, ideale pentru seri cozy sau dimineți de Crăciun pline de magie.

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama copii The Elf, 2 piese, model Elf 35300 – Super Preț / Smart Deals eMAG Set cu bluză roșie cu un elf imprimat și textul „Merry Vibes Only” și pantaloni în dungi albe și verzi, cu terminație roșie pe picior, potrivit pentru copii cu vârste între 3 și 10 ani. Fabricată din bumbac și poliester, această pijama festivă combină confortul și stilul de Crăciun, fiind ideală pentru diminețile lângă brad sau nopțile răcoroase de iarnă. Vezi prețul și alte detalii

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama copii Minnie Mouse, bluză roșie și pantaloni roșii cu alb – Super Preț / Smart Deals eMAG Set din două piese cu bluza roșie decorată cu Minnie îmbrăcată festiv de iarnă și pantaloni roșii cu alb cu motive de iarnă, potrivit pentru copii de la 2 până la 8 ani, pentru fete și băieți. Fabricată 100% din bumbac, această pijama veselă asigură somn confortabil și distracție jucăușă în serile de iarnă. Vezi prețul și alte detalii

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama copii Minnie Mouse, 2 piese, Gift for me - Super Preț / Smart Deals eMAG Pijama din două piese, cu bluza cu mânecă lungă și pantaloni în carouri, potrivită pentru copii de la 2 până la 8 ani, pentru fete și băieți. Fabricată 100% din bumbac, cu imprimeu interogativ „Gift for me?” și Minnie Mouse îmbrăcată festiv, această pijama confortabilă și veselă este ideală pentru nopțile reci de iarnă sau diminețile de Crăciun. Vezi prețul și alte detalii

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama copii Mickey Mouse, 2 piese, roșu – Super Preț / Smart Deals eMAG Set din două piese cu bluza roșie imprimată cu Mickey îmbrăcat în Moș Crăciun și textul „Christmas with love” și pantaloni în carouri roșu cu negru, potrivit pentru copii de la 9/12 luni până la 10 ani, pentru fete și băieți. Fabricată 100% din bumbac, această pijama este perfectă pentru momente cozy lângă brad sau pentru seri pline de magie de Crăciun. Vezi prețul și alte detalii

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama copii Minnie Mouse DY50C7129, 2 piese, alb/roșu – Super Preț / Smart Deals eMAG Set din două piese cu bluza albă imprimată cu Minnie Mouse în ținută de Crăciuniță, și pantaloni roșu cu alb, în contrast, potrivit pentru copii de la 2–3 până la 9–10 ani. Fabricată 100% din bumbac, această pijama confortabilă și festivă este perfectă pentru seri cozy de sărbători sau dimineți pline de magie și zâmbete. Vezi prețul și alte detalii

PIJAMALE PENTRU COPII COZY ȘI HAZLII: CADOURI DE CRĂCIUN LA OFERTĂ PE eMAG Pijama copii Spider-Man 8460 și tematică de Crăcin, 2 piese, roșu/gri – Super Preț / Smart Deals eMAG Set din două piese cu bluză gri (sau varianta roșie) și imprimeu Spider-Man cu motive de iarnă, potrivit pentru copii de la 2 până la 10 ani, pentru băieți și fete care adoră personajul. Fabricată 100% din bumbac, această pijama festivă oferă confort maxim pentru serile cozy de sărbători sau momentele vesele de joacă și dimineți pline de energie. Vezi prețul și alte detalii

Ce să verifici înainte să cumperi o pijama de Crăciun pentru copii

Înainte să adaugi o pijama de Crăciun în coș, e bine să acorzi câteva momente pentru a verifica detaliile esențiale care fac diferența între un cadou reușit și unul care ar putea dezamăgi. Astfel, te asiguri că pijamaua se potrivește perfect, este confortabilă și ajunge la timp pentru diminețile magice de sărbători:

mărimea (dacă e între două → mai mare);

materialul;

dacă este set complet (bluză + pantaloni);

termenul de livrare (important înainte de Crăciun).

Pijamale de Crăciun pentru copii – ghid complet și oferte 2025

Acum că ai parcurs selecția noastră pentru idei de cadouri de sărbători, știi exact cum să alegi pijamale de Crăciun pentru copii care îmbină confortul, designul festiv și prețurile avantajoase. Indiferent dacă vrei un cadou accesibil sub 100 lei sau o pijama specială pentru diminețile magice de sărbători, recomandările noastre te ajută să găsești modele potrivite pentru toate vârstele, gusturile și bugetele.

Modelele alese sunt ideale pentru nopți cozy, petreceri în pijama sau momente vesele lângă brad, aducând zâmbete și căldură copiilor din viața ta. În plus, varietatea de culori, imprimeuri și dimensiuni face mai ușor ca fiecare copil să primească cadoul perfect.

Și dacă ai urmărit și colecția noastră cu cele mai cool șosete de Crăciun pentru întreaga familie, vei găsi, cel mai probabil, inspirație și în colecția cu cele mai haioase pijamale și pulovere, sub 100 de lei, pentru bărbați, precum și în selecția noastră de lenjerii de Crăciun menite să aducă magia sărbătorilor în dormitor.

Nu lăsa să treacă sărbătorile fără un cadou festiv care să îi încânte pe cei mici! Descoperă acum pijamalele de Crăciun pentru copii disponibile la ofertă pe eMAG, profită de reduceri și alege modele care vor transforma diminețile de Crăciun în amintiri pline de magie.

Vezi toate pijamalele festive pentru copii și fă-ți sărbătorile mai cozy și mai vesele cu cadouri de Crăciun 2025 inspirate!