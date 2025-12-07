Traian Băsescu, despre rezultatul alegerilor din Capitală: „Sloganul «marș, mă» n-a funcționat”. Pe seama cui pune înfrângerea PSD

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei. El a lăudat victoria lui Ciprian Ciucu, a criticat strategia PSD și a vorbit despre motivele pentru care candidații Gabriela Băluță, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu au înregistrat rezultate slabe.

Traian Băsescu a afirmat că succesul lui Ciprian Ciucu arată că bucureștenii au respins „jocul murdar” făcut, în opinia lui, de Sorin Grindeanu în coaliție.

„Până la urmă, speranțele PSD-ului să câștige prin jocul murdar făcut de Grindeanu în coaliție a eșuat. Bucureștenii nu pot fi păcăliți de un șmecheraș care, pe de o parte, e de acord cu măsurile de austeritate, pe urmă iese și face declarații că nu e de acord”, a declarat fostul președinte, la România TV.

El a criticat și USR-ul, dar mai ales lipsa de asumare a liderului Cătălin Drulă. „Bucureștenii i-au dat o lecție și lui, dar și USR-ului, să-l vezi pe domnul Drulă cu 12%, trebuie să te gândești la ce s-a întâmplat și la Salina Praid și acum cu 100.000 de cetățeni care nu au apă și faptul că, politic, nu a fost în măsură să recunoască responsabilitatea, pentru că, pur și simplu, respinge orice fel de responsabilitate”.

„Aș spune că domnul Băluță are rezultatul lui Grindeanu, iar domnul Drulă are rezultatul celor întâmplate la Ministerul Mediului și nerecunoscute”, a adăugat Băsescu.

Despre candidatura Ancăi Alexandrescu: „Respinsă de bucureșteni ca și comportament”

Fostul președinte a comentat și scorul înregistrat de candidata suveranistă Anca Alexandrescu. „Mai putem trage o concluzie, și anume, aceea că suveraniștii nu sunt atât de puternici și de nebătut precum declarau până acum. Până la urmă, doamna Alexandrescu a adăugat ceva la zestrea pe care i-a dat-o partidul”, a spus Băsescu.

Întrebat ce a însemnat candidata în această cursă electorală, el a afirmat: „A vrut să câștige, sloganul «marș, mă» nu a funcționat până la capăt și s-a dovedit a fi respinsă de bucureșteni ca și comportament”.

„PSD a ratat o ocazie extraordinară”

În ceea ce privește înfrângerea PSD la București, Băsescu susține că vina aparține lui Sorin Grindeanu. „Aș spune că PSD-ul a ratat o ocazie extraordinară. Dacă Grindeanu nu ar fi făcut acest joc dublu, bucureștenii ar fi votat mai degrabă cu Băluță”, a declarat el.

Despre cum se văd rezultatele la Cotroceni, fostul președinte a spus scurt: „Se văd prost”.

Băsescu a adăugat că lipsa de asumare a USR în privința crizei apei din Capitală este inacceptabilă: „Nu poți să spui că 100.000 de oameni rămân fără apă din prostie, iar la nivel politic nu există răspundere, nu poți să spui așa ceva”.

Ce mandat va avea Ciprian Ciucu

Traian Băsescu s-a arătat optimist în privința viitorului primar al Capitalei. „N-aș crede că domnul Ciucu, cu experiența pe care a dobândit-o, nu va reuși să coaguleze o majoritate în Consiliu, cu care să-și atingă anumite obiective”, a spus el.

Chiar dacă recunoaște că nu cunoaște în detaliu promisiunile electorale ale lui Ciucu, Băsescu este convins că acesta își va duce la capăt angajamentele: „Sincer, campania asta a fost atât de anostă, încât eu nu știu la ce obiective s-a angajat domnul Ciucu, dar dacă s-a angajat la vreun obiectiv, o să îl atingă”.

Rezultatele exit-poll realizate de CURS și Avangarde arată că Ciprian Ciucu se situează pe primul loc cu 32,7%, urmat de Daniel Băluță cu 26,3% și Anca Alexandrescu cu 20,2%. Cătălin Drulă obține 12,8%, iar Ana Ciceală ajunge la 6%.

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21.1%, Cătălin Drulă (USR) 12.8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.