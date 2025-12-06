search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Informații eronate despre o prelungirea a programului de vot la alegerile parțiale de duminică. La ce oră se oprește, de fapt, votarea

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Informații eronate sunt vehiculate în online și la TV cu privire la prelungirea programului de vot la alegerile parțiale de duminică, 7 decembrie. Alegătorii trebuie să știe că, în realitate, votarea se oprește la ora 21:00.

Votarea se încheie la ora 21:00. FOTO Shutterstock
Votarea se încheie la ora 21:00. FOTO Shutterstock

Alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025. sunt organizate pentru ocuparea funcției de primar general al municipiului București, a funcției de președinte al Consiliului Județean Buzău și a unor funcții de primar din 12 localități din țară. Mandatele atribuite și validate în urma scrutinului din data de 7 decembrie 2025 vor fi exercitate până la următoarele alegeri locale generale.

„Votarea în cele 1.771 de secții de votare organizate pentru acest scrutin începe duminică, 7 decembrie 2025, ora 07:00 și se încheie la ora 21:00. Datele privind prezența la vot vor putea fi vizualizate în timp real, odată cu deschiderea secțiilor de votare, prin afișarea pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente - https://prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secție de votare, a numărului de alegători care s-au prezentat la vot pe categorii de vârstă, mediu și gen”, precizează Autoritatea Electorală Permanentă.  

Rezultatele înscrise în procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secțiilor de votare vor putea fi consultate pe aceeași pagină, imediat după încheierea și transmiterea digitală a acestora.

Informații suplimentare despre procesul electoral pot fi consultate pe pagina web a Autorității Electorale Permanente, www.roaep.ro, și pe paginile de social media ale instituției.

Ce se întâmplă după încheierea campaniei electorale

Campania electorală, începută pe 22 noiembrie, s-a încheiat sâmbătă, 6 decembrie, la ora 7.   
Cu 24 de ore înainte de începerea votării și până la încheierea votării sunt interzise:

- prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă;

- difuzarea de spoturi de publicitate electorală;

- invitarea sau prezentarea candidaților și/sau a reprezentanților competitorilor electorali în emisiunile și programele posturilor de radio și de televiziune.

- comentarii privind desfășurarea campaniei, precum și cele privind candidații și competitorii electorali.

În ziua votării sunt interzise:

- prezentarea de sondajelor realizate la ieșirea de la urne, înainte de încheierea votării;

- comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării;

- îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.

La alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie se aplică reguli stricte privind repartizarea alegătorilor la secțiile de vot, în funcție de domiciliu sau reședință. Un alegător cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti nu poate vota la o secţie de votare din alt sector sau județ decât cel al domiciliului/reşedinţei sale.

Unde se poate vota la alegerile locale parțiale din București 

Alegătorii pot vota numai la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința și doar pe teritoriul României. La alegerile locale nu se votează în străinătate.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat Registrul secțiilor de votare pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Lista secțiilor de votare este publicată pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea Management Electoral/Geografie electorală/Registrul secțiilor de votare și poate fi consultată accesând următorul link: https://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/.

Alegătorii pot verifica secția de votare la care sunt arondați prin accesarea Registrului electoral, disponibil la următorul link www.registrulelectoral.ro

