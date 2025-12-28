search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are”

0
0
Publicat:

În prag de sărbători, Gigi Becali și-a conturat clar poziția față de șeful statului român, Nicușor Dan, punând accent pe trăsături morale ale acestuia, nu pe performanța din funcția publică.

Gigi Becali și-a conturat poziția față de Nicușor Dan Foto/Colaj Mediafax-Inquam
Gigi Becali și-a conturat poziția față de Nicușor Dan Foto/Colaj Mediafax-Inquam

Patronul FCSB a lăsat de înțeles că pentru el contează mai mult caracterul unui om decât imaginea construită de acesta sau poziția ocupată.

Becali a spus că apreciază liderii simpli, fără aroganță și fără dorința de a ieși constant în evidență, în detrimentul celor preocupați de statut, apariții publice sau validare.

Becali îl respectă pe Nicușor Dan pentru modestie și discreție

Deși în trecut nu a ezitat să îl critice, omul cu banii de la FCSB a afirmat că ar prefera un astfel de președinte, cu o atitudine rezervată și apropiată de realitatea oamenilor, decât unul perceput ca distant.

„Hai să îți spun de ce îmi place de el. O să vedeți… decât unul care nu îl interesează decât să se plimbe și care este străin, mai bine unul ca Nicușor Dan. Nici pe coaptea, nici pe friptea, el e smerit, e pe treaba lui, nu face rău la lume. Are smerenia!

Habar n-are, nimic nu știe (n.r. – în legătură cu funcția pe care o deține), dar decât unul care nici nu știe și nu are smerenie… Pe el îl aplaudă lumea, poze cu el. De ce? Smerenia, e smerit!, a declarat Gigi Becali, conform România TV.

„Domnule, iartă-mă pentru ce am făcut!”

Acum câteva luni, Gigi Becali a remarcat atitudinea modestă și deschisă a lui Nicușor Dan, în timpul ceremoniei de învestire. Patronul FCSB a recunoscut public că, în trecut, l-a criticat pe Nicușor Dan pe nedrept și a povestit cum a fost impresionat de reacția președintelui.

„Dacă omul ăsta mă vede că vorbesc la telefon și trece. E președintele României, l-am mai criticat, nu? Și trece omul, mă vede și se întoarce să dea mâna cu mine! Stăteam pe scaun, m-am ridicat și am dat mâna cu el. El a zis «Vă salut» și eu am zis «Domnule, iartă-mă pentru ce am făcut!»”, a povestit Becali, conform B1 TV.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
digi24.ro
image
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
mediafax.ro
image
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”
fanatik.ro
image
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în lacrimi despre cel mai greu moment din viața ei: „Era în comă și nu am putut să fac absolut nimic”
libertatea.ro
image
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
”Marele trădător al Ucrainei” l-a făcut ”om” pe un român: ”M-a plătit extraordinar”. Apoi au apărut ”7 mașini blindate”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun
observatornews.ro
image
Este alertă în România! Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Un nou tip de concediu pentru angajații din România. În ce condiții ar putea beneficia de concediu plătit pentru „refacere profesională”. Proiect
playtech.ro
image
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a terminat totul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat abia acum: din octombrie 2024 are o relație cu un bărbat de 22 de ani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Nokia 3310 se vinde acum pe bani serioși. Cât poți scoate pe „cărămida” legendară
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
”Iarna secolului” vine la București. Capitala va fi acoperită de ninsori abundente și frig năprasnic
romaniatv.net
image
Zelenski face anunțul! Linii roșii înaintea întâlnirii cu Trump
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințul Louis, Crăciun 2025, Profimedia (1) jpg
Prințul Louis a captivat din nou audiența. Mezinul regal a jubilat în fața cadourilor imense primite, spre deliciul celor aflați la Sandrigham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Un punct de apărare antiaeriană al soldaților români
„Călcâiul lui Ahile” al diviziilor române de la Stalingrad
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi”
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit