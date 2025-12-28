Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are”

În prag de sărbători, Gigi Becali și-a conturat clar poziția față de șeful statului român, Nicușor Dan, punând accent pe trăsături morale ale acestuia, nu pe performanța din funcția publică.

Patronul FCSB a lăsat de înțeles că pentru el contează mai mult caracterul unui om decât imaginea construită de acesta sau poziția ocupată.

Becali a spus că apreciază liderii simpli, fără aroganță și fără dorința de a ieși constant în evidență, în detrimentul celor preocupați de statut, apariții publice sau validare.

Becali îl respectă pe Nicușor Dan pentru modestie și discreție

Deși în trecut nu a ezitat să îl critice, omul cu banii de la FCSB a afirmat că ar prefera un astfel de președinte, cu o atitudine rezervată și apropiată de realitatea oamenilor, decât unul perceput ca distant.

„Hai să îți spun de ce îmi place de el. O să vedeți… decât unul care nu îl interesează decât să se plimbe și care este străin, mai bine unul ca Nicușor Dan. Nici pe coaptea, nici pe friptea, el e smerit, e pe treaba lui, nu face rău la lume. Are smerenia!

Habar n-are, nimic nu știe (n.r. – în legătură cu funcția pe care o deține), dar decât unul care nici nu știe și nu are smerenie… Pe el îl aplaudă lumea, poze cu el. De ce? Smerenia, e smerit!”, a declarat Gigi Becali, conform România TV.

„Domnule, iartă-mă pentru ce am făcut!”

Acum câteva luni, Gigi Becali a remarcat atitudinea modestă și deschisă a lui Nicușor Dan, în timpul ceremoniei de învestire. Patronul FCSB a recunoscut public că, în trecut, l-a criticat pe Nicușor Dan pe nedrept și a povestit cum a fost impresionat de reacția președintelui.

„Dacă omul ăsta mă vede că vorbesc la telefon și trece. E președintele României, l-am mai criticat, nu? Și trece omul, mă vede și se întoarce să dea mâna cu mine! Stăteam pe scaun, m-am ridicat și am dat mâna cu el. El a zis «Vă salut» și eu am zis «Domnule, iartă-mă pentru ce am făcut!»”, a povestit Becali, conform B1 TV.