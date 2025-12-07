Alegeri Primăria București 2025. Anca Alexandrescu a votat: „Este experiența vieții mele de până acum”

Anca Alexandrescu, candidata Alianței „Dreptate pentru București” (susținută de AUR) la Primăria Generală a Capitalei, a votat duminică, 7 decembrie 2025, la alegerile locale parțiale.

Anca Alexandrescu, candidata susținută în alegeri de AUR, a votat duminică dimineață și a făcut primele declarații la ieșirea de la vot.

„Să facem un oraș în care să se poată trăi și să ne permită să trăim. Am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ce am trăit în aceste săptămâni, este un dar ceea ce am primit în această perioadă, este experiența vieții mele de până acum și am emoții. Sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la București. Am credința că Dumnezeu nu ne lasă și, împreună cu cetățenii Bucureștiului, o să punem Bucureștiul pe primul loc și o să facem dreptate”, a declarat Anca Alexandrescu la ieșirea de la urne.

Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate.

Prezența la vot poate fi urmărită în timp real pe site-ul oficial al Autorității Electorale Permanente, AICI.

Cine sunt candidații

În cursa pentru Primăria Capitalei s-au înscris 17 candidați, însă doi dintre aceștia – Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici – și-au anunțat retragerea din cursă. Gheorghe și-a îndemnat susținătorii să-l voteze pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în timp ce fostul ministru al finanțelor și-a declarat sprijinul pentru social-democratul Daniel Băluță. Cu toate acestea, în condițiile în care nu și-au anunțat decizia până la termenul-limită de retragere, cei doi vor apărea pe buletinele de vot, iar voturile lor vor fi numărate.

Ordinea pe buletinul de vot a candidaților pentru funcția de primar general al Capitalei:

Poziţia 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvaţi România

Poziţia 2 – Daniel Băluţă – Partidul Social Democrat

Poziţia 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri

Poziţia 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Naţional Liberal

Poziţia 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate

Poziţia 6 – Liviu-Gheorghe Floarea – Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache

Poziţia 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare

Poziţia 8 – Oana Creţu – Partidul Social Democrat Unit

Poziţia 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioţii Poporului Român Poziţia

10 – Rareş Lazăr – Partidul România în Acţiune

Poziţia 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”

Poziţia 12 – Dănuţ-Angelo Trifu – candidat independent

Poziţia 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent

Poziţia 14 – Gheorghe Neţoiu – candidat independent

Poziţia 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent

Poziţia 16 – Angela Negrotă – candidat independent

Poziţia 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.