search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

28 decembrie: Ziua în care se stinge din viață Corneliu Baba, unul dintre cei mai mari pictori români

0
0
Publicat:

În ziua de 28 decembrie 1997, a murit Corneliu Baba, unul dintre cei mai mari pictori ai României. Tot pe 28 decembrie, în 1612, Galileo Galilei observă planeta Neptun.

Corneliu Baba/FOTO: Arhivă
Corneliu Baba/FOTO: Arhivă

1612: Neptun este pentru prima dată observat de către Galileo Galilei

Galileo Galilei a fost un fizician, matematician, astronom și filosof italian care a jucat un rol important în Revoluția Științifică. Printre realizările sale se numără îmbunătățirea telescoapelor și observațiile astronomice realizate astfel. 

Galileo Galilei/FOTO: Wikipedia
Galileo Galilei/FOTO: Wikipedia

Desenele lui Galileo Galilei dovedesc că el este primul care a observat planeta Neptun la 28 decembrie 1612 și mai apoi la 27 ianuarie 1613. Dar de fiecare dată, Galileo a confundat planeta cu o stea fixă, aceasta apărând foarte aproape de Jupiter (în conjuncție), pe cerul înstelat; motiv pentru care descoperirea nu i se atribuie lui.

Abia peste 234 de ani, această planetă va fi considerată o nouă planetă a sistemului solar.

Fotografie cu Planeta Neptun/FOTO: NASA
Fotografie cu Planeta Neptun/FOTO: NASA

1840: S-a născut Ioan Kalinderu, confident al regelui Carol I

Născut pe 28 decembrie 1840, în București, Ioan Lazăr Kalinderu a fost un jurist, silvicultor și publicist român, apropiat al regelui Carol I, administrator al domeniilor coroanei timp de 30 de ani și președinte al Academiei Române între 1904 și 1907.

Ioan Kalinderu/FOTO: Wikipedia
Ioan Kalinderu/FOTO: Wikipedia

Educat în Franța, provenea dintr-o familie influentă și a fost simpatizant al Partidului Național Liberal.

Deși era expert în Drept Roman, contribuțiile sale juridice sunt considerate minore, iar competența sa a fost pusă la îndoială în Afacerea Strousberg. În calitate de consilier al regelui, a participat la negocieri politice și a fost luat în considerare pentru funcția de prim-ministru.

În calitate de administrator al domeniilor coroanei, a promovat modernizarea spațiului rural prin ferme model, alfabetizare, arte și antreprenoriat, privindu-le ca alternativă la reforma agrară și apărarea proprietății după răscoala din 1907.

A susținut alpinismul și silvicultura modernă, a înființat stațiunea Bușteni și un muzeu de artă. Figură pitorească, cu obiceiuri excentrice, a devenit subiect pentru caricaturi și literatura vremii, iar promisiunea sa de a-și dona averea publicului a generat un scandal postum.

Kalinderu s-a stins din viață pe 11 decembrie 1913, la București.

1954: S-a născut actorul american Denzel Washington

Născut pe 28 decembrie 1954, în Mount Vernon, statul american New York, Denzel Washington este un actor, regizor și producător de film afroamerican, câștigător a două premii Oscar.

Denzel Washington/FOTO: Shutterstock
Denzel Washington/FOTO: Shutterstock

După absolvirea liceului, Denzel s-a înscris la Fordham University, dorind o carieră în jurnalism. Totuși, a descoperit pasiunea pentru actorie participând la producții teatrale studențești și, după absolvire, s-a mutat în San Francisco, unde s-a înscris la American Conservatory Theater (A.C.T.), scrie IMDb.

A părăsit A.C.T. după un an pentru a căuta un loc de muncă ca actor. Primul său rol plătit a fost într-o producție de teatru de vară în St. Mary’s City, Maryland, piesa „Wings of the Morning”, despre fondarea coloniei Maryland. A interpretat un personaj istoric real, Mathias Da Sousa, deși mare parte din dialog a fost inventat.

Acesta și-a început cariera în cinematografie și televiziune după debutul în filmul „Carbon Copy” (1981) și rolul Dr. Philip Chandler în serialul „St. Elsewhere” (1982–1988). A câștigat Oscarul pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar în 1989 pentru „Glory” și a primit numeroase aprecieri critice pentru interpretarea unor figuri reale precum Steve Biko („Cry Freedom”), „Malcolm X” (Malcolm X), Rubin „Hurricane” Carter (The Hurricane) și Frank Lucas (American Gangster).

Citește și: Cum să-ți faci părul ca o româncă autentică. Pieptănăturile și împletiturile tradiționale românești și balsamul neaoș pentru un păr lucios

În 2002 a câștigat Oscarul pentru Cel Mai Bun Actor pentru Training Day. Denzel Washington locuiește în Los Angeles cu soția sa, Pauletta, și cei patru copii ai lor.

1969: Se naște Linus Torvalds, informaticianul finlalndez care a creat Linux

Linus Benedict Torvalds s-a născut pe 28 decembrie 1969, în Helsinki, Finlanda. Este un inginer software, creatorul nucleului sistemului de operare Linux și coordonator al proiectului de dezvoltare al acestuia.

Linus Torvalds/FOTO: Wikipedia
Linus Torvalds/FOTO: Wikipedia

Prenumele său a fost inspirat de savantul american Linus Pauling. Bunicul său din partea mamei, profesorul Leo Toerngvist, i-a oferit primul calculator și l-a încurajat să programeze.

La 12 ani, Linus crea deja jocuri, iar mai târziu a studiat informatica la Universitatea din Helsinki, unde a obținut în 1996 un masterat cu teza „Linux: un sistem de operare portabil”.

Linux este o familie de sisteme de operare de tip Unix-like care folosesc nucleul Linux (kernel) și poate fi instalat pe o gamă largă de dispozitive, de la telefoane și tablete, până la calculatoare personale și supercomputere.

Este folosit mai ales pe servere, dar în ultimii ani a câștigat popularitate și pe desktop-uri datorită distribuțiilor precum Ubuntu, Fedora sau openSUSE și a smartphone-urilor care rulează Linux.

1997: A murit pictorul român Corneliu Baba

Corneliu Baba s-a născut la Craiova, la 18 noiembrie 1906, fiind al treilea fiu al lui Gheorghe Baba, pictor de biserici, şi al Matildei, născută Ciortus, ambii părinţi refugiaţi din Banat, provincie aflată la acea dată sub dominaţia Imperiului Austro-Ungar.

Nicolae Baba a debutat la Salonul de Artă din București cu pictura „Jucătorul de șah”, dar a fost arestat și închis scurt la închisoarea Galata din Iași și ulterior mutat de la Iași la București.

„Jucătorul de şah“/FOTO: Colecție corneliu-baba.org
„Jucătorul de şah“/FOTO: Colecție corneliu-baba.org

Deși a avut conflicte cu autoritățile comuniste, Baba s-a impus ca ilustrator și pictor. În anii 1940-1950, a trecut temporar prin realismul socialist, dar s-a concentrat pe redescoperirea vieții țăranului român, creând tablouri precum „Întoarcerea de la sapă” (1943), „Țărani” (1953) și „Odihnă pe câmp” (1954).

A participat la expoziții internaționale în Rusia, Varșovia, Veneția, Moscova, Leningrad și Praga, și a realizat ilustrații pentru romanul Mitrea Cocor de Mihail Sadoveanu.

În 1958, a fost numit profesor la Institutul de Arte Frumoase Nicolae Grigorescu și a primit titlul de Maestru Emerit al Artelor. În anii 1960-1970, a expus în întreaga lume, primind titluri și distincții, inclusiv Artistul poporului, membru corespondent al Academiei Române și Steaua Roșie (1971).

Citește și: Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață

În 1988 s-a rănit grav în atelier, iar ultimii ani au fost mai puțin productivi, dar opera sa a rămas de calibru ridicat.

Înainte de moartea sa, pe 28 decembrie 1997, și-a publicat memoriile Notele unui artist din Europa de Est și a primit postum premiul de excelență al Fundației Culturale Române.

2015: Moare Lemmy Kilmister, liderul formaţiei Motorhead

Lemmy Kilmister s-a născut pe 24 decembrie 1945, în Staffordshire, Marea Britanie. El a fost fondatorul, solistul principal, basistul și principalul compozitor al trupei rock Motörhead, fiind singurul membru permanent al acesteia, și a fost membru al formației Hawkwind între 1971 și 1975.

Lemmy Kilmister/FOTO: Wikipedia
Lemmy Kilmister/FOTO: Wikipedia

S-a remarcat postura sa unică când cânta și pentru stilul său de a cânta la bas, folosind un Rickenbacker pentru a crea un „zumzet ritmic distorsionat”.

A fost influențat de rock and roll și de primii Beatles, cântând în mai multe trupe în anii 1960, precum Rockin' Vickers. 

Motorhead a cântat şi la Bucureşti, în 2012, în cadrul OST Fest.

Lemmy a continuat să înregistreze și să facă turnee cu Motörhead până la moartea sa pe 28 decembrie 2015, în Los Angeles, unde locuia din 1990.

A fost diagnosticat cu cancer de prostată cu două zile înainte de a muri. Pe lângă muzică, a avut roluri mici și cameo-uri în filme și televiziune și a fost cunoscut pentru stilul său de viață dur, incluzând fumatul excesiv și consumul zilnic de alcool și amfetamine.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
digi24.ro
image
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
mediafax.ro
image
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”
fanatik.ro
image
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în lacrimi despre cel mai greu moment din viața ei: „Era în comă și nu am putut să fac absolut nimic”
libertatea.ro
image
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
”Marele trădător al Ucrainei” l-a făcut ”om” pe un român: ”M-a plătit extraordinar”. Apoi au apărut ”7 mașini blindate”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun
observatornews.ro
image
Este alertă în România! Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Un nou tip de concediu pentru angajații din România. În ce condiții ar putea beneficia de concediu plătit pentru „refacere profesională”. Proiect
playtech.ro
image
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a terminat totul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat abia acum: din octombrie 2024 are o relație cu un bărbat de 22 de ani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Nokia 3310 se vinde acum pe bani serioși. Cât poți scoate pe „cărămida” legendară
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
”Iarna secolului” vine la București. Capitala va fi acoperită de ninsori abundente și frig năprasnic
romaniatv.net
image
Zelenski face anunțul! Linii roșii înaintea întâlnirii cu Trump
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințul Louis, Crăciun 2025, Profimedia (1) jpg
Prințul Louis a captivat din nou audiența. Mezinul regal a jubilat în fața cadourilor imense primite, spre deliciul celor aflați la Sandrigham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Un punct de apărare antiaeriană al soldaților români
„Călcâiul lui Ahile” al diviziilor române de la Stalingrad
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi”
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit