28 decembrie: Ziua în care se stinge din viață Corneliu Baba, unul dintre cei mai mari pictori români

În ziua de 28 decembrie 1997, a murit Corneliu Baba, unul dintre cei mai mari pictori ai României. Tot pe 28 decembrie, în 1612, Galileo Galilei observă planeta Neptun.

1612: Neptun este pentru prima dată observat de către Galileo Galilei

Galileo Galilei a fost un fizician, matematician, astronom și filosof italian care a jucat un rol important în Revoluția Științifică. Printre realizările sale se numără îmbunătățirea telescoapelor și observațiile astronomice realizate astfel.

Desenele lui Galileo Galilei dovedesc că el este primul care a observat planeta Neptun la 28 decembrie 1612 și mai apoi la 27 ianuarie 1613. Dar de fiecare dată, Galileo a confundat planeta cu o stea fixă, aceasta apărând foarte aproape de Jupiter (în conjuncție), pe cerul înstelat; motiv pentru care descoperirea nu i se atribuie lui.

Abia peste 234 de ani, această planetă va fi considerată o nouă planetă a sistemului solar.

1840: S-a născut Ioan Kalinderu, confident al regelui Carol I

Născut pe 28 decembrie 1840, în București, Ioan Lazăr Kalinderu a fost un jurist, silvicultor și publicist român, apropiat al regelui Carol I, administrator al domeniilor coroanei timp de 30 de ani și președinte al Academiei Române între 1904 și 1907.

Educat în Franța, provenea dintr-o familie influentă și a fost simpatizant al Partidului Național Liberal.

Deși era expert în Drept Roman, contribuțiile sale juridice sunt considerate minore, iar competența sa a fost pusă la îndoială în Afacerea Strousberg. În calitate de consilier al regelui, a participat la negocieri politice și a fost luat în considerare pentru funcția de prim-ministru.

În calitate de administrator al domeniilor coroanei, a promovat modernizarea spațiului rural prin ferme model, alfabetizare, arte și antreprenoriat, privindu-le ca alternativă la reforma agrară și apărarea proprietății după răscoala din 1907.

A susținut alpinismul și silvicultura modernă, a înființat stațiunea Bușteni și un muzeu de artă. Figură pitorească, cu obiceiuri excentrice, a devenit subiect pentru caricaturi și literatura vremii, iar promisiunea sa de a-și dona averea publicului a generat un scandal postum.

Kalinderu s-a stins din viață pe 11 decembrie 1913, la București.

1954: S-a născut actorul american Denzel Washington

Născut pe 28 decembrie 1954, în Mount Vernon, statul american New York, Denzel Washington este un actor, regizor și producător de film afroamerican, câștigător a două premii Oscar.

După absolvirea liceului, Denzel s-a înscris la Fordham University, dorind o carieră în jurnalism. Totuși, a descoperit pasiunea pentru actorie participând la producții teatrale studențești și, după absolvire, s-a mutat în San Francisco, unde s-a înscris la American Conservatory Theater (A.C.T.), scrie IMDb.

A părăsit A.C.T. după un an pentru a căuta un loc de muncă ca actor. Primul său rol plătit a fost într-o producție de teatru de vară în St. Mary’s City, Maryland, piesa „Wings of the Morning”, despre fondarea coloniei Maryland. A interpretat un personaj istoric real, Mathias Da Sousa, deși mare parte din dialog a fost inventat.

Acesta și-a început cariera în cinematografie și televiziune după debutul în filmul „Carbon Copy” (1981) și rolul Dr. Philip Chandler în serialul „St. Elsewhere” (1982–1988). A câștigat Oscarul pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar în 1989 pentru „Glory” și a primit numeroase aprecieri critice pentru interpretarea unor figuri reale precum Steve Biko („Cry Freedom”), „Malcolm X” (Malcolm X), Rubin „Hurricane” Carter (The Hurricane) și Frank Lucas (American Gangster).

În 2002 a câștigat Oscarul pentru Cel Mai Bun Actor pentru Training Day. Denzel Washington locuiește în Los Angeles cu soția sa, Pauletta, și cei patru copii ai lor.

1969: Se naște Linus Torvalds, informaticianul finlalndez care a creat Linux

Linus Benedict Torvalds s-a născut pe 28 decembrie 1969, în Helsinki, Finlanda. Este un inginer software, creatorul nucleului sistemului de operare Linux și coordonator al proiectului de dezvoltare al acestuia.

Prenumele său a fost inspirat de savantul american Linus Pauling. Bunicul său din partea mamei, profesorul Leo Toerngvist, i-a oferit primul calculator și l-a încurajat să programeze.

La 12 ani, Linus crea deja jocuri, iar mai târziu a studiat informatica la Universitatea din Helsinki, unde a obținut în 1996 un masterat cu teza „Linux: un sistem de operare portabil”.

Linux este o familie de sisteme de operare de tip Unix-like care folosesc nucleul Linux (kernel) și poate fi instalat pe o gamă largă de dispozitive, de la telefoane și tablete, până la calculatoare personale și supercomputere.

Este folosit mai ales pe servere, dar în ultimii ani a câștigat popularitate și pe desktop-uri datorită distribuțiilor precum Ubuntu, Fedora sau openSUSE și a smartphone-urilor care rulează Linux.

1997: A murit pictorul român Corneliu Baba

Corneliu Baba s-a născut la Craiova, la 18 noiembrie 1906, fiind al treilea fiu al lui Gheorghe Baba, pictor de biserici, şi al Matildei, născută Ciortus, ambii părinţi refugiaţi din Banat, provincie aflată la acea dată sub dominaţia Imperiului Austro-Ungar.

Nicolae Baba a debutat la Salonul de Artă din București cu pictura „Jucătorul de șah”, dar a fost arestat și închis scurt la închisoarea Galata din Iași și ulterior mutat de la Iași la București.

Deși a avut conflicte cu autoritățile comuniste, Baba s-a impus ca ilustrator și pictor. În anii 1940-1950, a trecut temporar prin realismul socialist, dar s-a concentrat pe redescoperirea vieții țăranului român, creând tablouri precum „Întoarcerea de la sapă” (1943), „Țărani” (1953) și „Odihnă pe câmp” (1954).

A participat la expoziții internaționale în Rusia, Varșovia, Veneția, Moscova, Leningrad și Praga, și a realizat ilustrații pentru romanul Mitrea Cocor de Mihail Sadoveanu.

În 1958, a fost numit profesor la Institutul de Arte Frumoase Nicolae Grigorescu și a primit titlul de Maestru Emerit al Artelor. În anii 1960-1970, a expus în întreaga lume, primind titluri și distincții, inclusiv Artistul poporului, membru corespondent al Academiei Române și Steaua Roșie (1971).

În 1988 s-a rănit grav în atelier, iar ultimii ani au fost mai puțin productivi, dar opera sa a rămas de calibru ridicat.

Înainte de moartea sa, pe 28 decembrie 1997, și-a publicat memoriile Notele unui artist din Europa de Est și a primit postum premiul de excelență al Fundației Culturale Române.

2015: Moare Lemmy Kilmister, liderul formaţiei Motorhead

Lemmy Kilmister s-a născut pe 24 decembrie 1945, în Staffordshire, Marea Britanie. El a fost fondatorul, solistul principal, basistul și principalul compozitor al trupei rock Motörhead, fiind singurul membru permanent al acesteia, și a fost membru al formației Hawkwind între 1971 și 1975.

S-a remarcat postura sa unică când cânta și pentru stilul său de a cânta la bas, folosind un Rickenbacker pentru a crea un „zumzet ritmic distorsionat”.

A fost influențat de rock and roll și de primii Beatles, cântând în mai multe trupe în anii 1960, precum Rockin' Vickers.

Motorhead a cântat şi la Bucureşti, în 2012, în cadrul OST Fest.

Lemmy a continuat să înregistreze și să facă turnee cu Motörhead până la moartea sa pe 28 decembrie 2015, în Los Angeles, unde locuia din 1990.

A fost diagnosticat cu cancer de prostată cu două zile înainte de a muri. Pe lângă muzică, a avut roluri mici și cameo-uri în filme și televiziune și a fost cunoscut pentru stilul său de viață dur, incluzând fumatul excesiv și consumul zilnic de alcool și amfetamine.