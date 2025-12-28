search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fostul șef al Mossad rupe tăcerea: ce spune Yossi Cohen despre Iran, Putin, Netanyahu și jocurile din umbră

0
0
Publicat:

Despre Yossi Cohen sunt încă multe lucruri care nu pot fi spuse public. Fostul șef al Mossadului rămâne, prin definiție, un personaj al zonelor gri, al informațiilor fragmentare și al adevărurilor rostite pe jumătate. Și totuși, odată cu publicarea volumului său din septembrie, The Sword of Freedom, Cohen deschide mai mult ca oricând ușa spre universul său personal, profesional și politic.

Yossi Cohen, fost șef Mossad/FOTO:X
Yossi Cohen, fost șef Mossad/FOTO:X

Cartea oferă o imagine mai clară asupra modului său de gândire, a relațiilor cu lideri mondiali și a operațiunilor-cheie derulate de Mossad, dar și asupra ambițiilor sale politice – un subiect delicat, evitat mult timp, dar imposibil de ignorat.

Ceea ce iese cel mai pregnant la suprafață este „vocea” autentică a lui Yossi Cohen. Mai clară, mai fermă decât în interviurile televizate sau în aparițiile publice rare. În paginile cărții, încrederea sa aproape nelimitată devine evidentă. Afirmații precum „trebuie să știi totul” sau „ignoranța nu este acceptabilă” nu sunt comune nici măcar în rândul șefilor serviciilor secrete, obișnuiți, de regulă, să-și tempereze certitudinile cu prudență.

De-a lungul anilor, în discuții private, Cohen a surprins adesea prin siguranța cu care vorbea despre capacitatea Israelului de a opri programul nuclear iranian. Pentru el, nu a fost niciodată o chestiune de „dacă”, ci de „cât de mult risc” și „câte operațiuni” sunt necesare. Dacă nu ar fi existat rezultatele concrete obținute sub conducerea sa, o asemenea încredere ar fi părut hazardată. Dar bilanțul său în lupta cu ambițiile nucleare ale Teheranului i-a consolidat reputația, scrie Jerusalem Post.

În același timp, Cohen este cunoscut și pentru temperamentul său. Carismatic, excelent recrutor, capabil să creeze rapid o legătură personală, el putea deveni însă, în câteva secunde, dur și intimidant. O trăsătură pe care o explică și prin experiența sa de ofițer coordonator, unde greșelile sau indisciplina puteau costa vieți.

Relația cu Netanyahu

Aceeași duritate s-a manifestat și în relația cu liderii politici israelieni, inclusiv cu premierul Benjamin Netanyahu. Dacă la început Cohen evita chiar și să-i rostească numele, tensiunile au crescut treptat: refuzul de a-i oferi portofoliul iranian, revenirea lui Netanyahu la putere fără a-i face loc, ignorarea avertismentelor privind reforma justiției și, în final, gestionarea crizei din 7 octombrie și a negocierilor pentru ostatici.

Criticile publice ale lui Cohen la adresa premierului sunt moderate față de ceea ce spune în privat. Unele sunt profund ideologice – opoziția față de scutirile masive de serviciu militar sau față de reforma judiciară –, altele sunt, inevitabil, personale. Netanyahu îl indicase cândva drept posibil succesor. Între timp, Cohen consideră că liderul Likudului a tras partidul și dreapta israeliană într-un declin politic.

De aici și întrebarea care persistă: va intra Yossi Cohen în politică? Au existat momente favorabile – sondaje promițătoare, scenarii de alianțe –, ratate însă fie din prudență excesivă, fie din calcule greșite. Astăzi, la aproape cinci ani de la retragerea sa din Mossad, aura sa publică nu mai este la fel de puternică, iar scena politică a fost ocupată de alte figuri.

Citește și: Mossadul a dezvăluit o rețea de infrastructură Hamas în Europa

Cohen susține că nu a decis niciodată ferm să intre în politică. Cert este că, deocamdată, carisma și experiența sa nu s-au transformat în pârghii politice reale. Este posibil să aștepte, să accepte un rol guvernamental fără a intra în Knesset sau să renunțe complet la viața politică. Momentul potrivit, despre care scrie în carte, s-ar putea să fi trecut deja.

Mossadul a sustras arhiva nucleară a Iranului

Volumul aduce însă și revelații operaționale. Cea mai spectaculoasă rămâne detalierea operațiunii din 2018, când Mossadul a sustras arhiva nucleară a Iranului. Cohen descrie un puzzle complex de informații: surse umane, supraveghere aeriană și la sol, interceptări, urmărirea transporturilor. Nu un „glonț de aur” informațional, ci o construcție meticuloasă. Dezvăluie inclusiv faptul că operațiunea a fost accelerată din cauza unei mutări iminente a arhivelor și întârziată, în ultimul moment, de comandantul din teren.

Cartea urmărește și transformarea lui Cohen din student la Londra în maestru al spionajului. Testele inițiale, misiunile menite să eșueze, presiunea constantă – toate aveau un scop: formarea gândirii operaționale. „Totul este un risc, din momentul în care pleci de pe aeroportul Ben Gurion până când te întorci acasă”, scrie el.

Ca ofițer de caz, Cohen s-a specializat în HUMINT – recrutarea și manipularea surselor umane. Un proces pe care îl descrie ca pe o curte discretă, periculoasă, uneori sortită eșecului. În această lume, regula este simplă: „Dacă ești în Mossad, ești colegul meu. Dacă ești în afară, ești inamicul meu”.

Un capitol aparte este dedicat relațiilor cu liderii mondiali. Cohen îl elogiază pe Donald Trump, pe care îl consideră un „pacificator neconvențional” și dezvăluie că a îndeplinit o misiune la cererea sa personală. Despre Barack Obama și Joe Biden vorbește mai rezervat, evocând divergențe, dar și respect reciproc.

Despre Vladimir Putin, portretul este dual: un lider inteligent, calculat, un „mare jucător de șah”, dar și autorul unui război „ruinos” în Ucraina. Cohen explică această ambivalență prin realpolitik: Rusia este un actor-cheie în Orientul Mijlociu, iar Israelul nu-și poate permite să rupă punțile.

The Sword of Freedom este, în esență, o călătorie în culisele serviciilor secrete, dar și o confesiune despre putere, orgoliu și limite. Ce capitole va mai scrie Yossi Cohen rămâne de văzut. Cert este că umbra sa continuă să planeze asupra politicii și securității Israelului.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
digi24.ro
image
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
mediafax.ro
image
Cum a câştigat Dumitru Dragomir o turmă de oi la poker: “Am mai luat un măgar şi un câine!”
fanatik.ro
image
Mirabela Grădinaru, dezvăluiri în lacrimi despre cel mai greu moment din viața ei: „Era în comă și nu am putut să fac absolut nimic”
libertatea.ro
image
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
”Marele trădător al Ucrainei” l-a făcut ”om” pe un român: ”M-a plătit extraordinar”. Apoi au apărut ”7 mașini blindate”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Crimele care au șocat Moldova. Un bărbat este acuzat că ar fi ucis mai mulți oameni și a hrănit porcii cu cadavrele lor
antena3.ro
image
"Bun venit la balamuc". Chinul şoferilor care şi-au încercat norocul pe DN1 după Crăciun
observatornews.ro
image
Este alertă în România! Comitetul pentru Situații de Urgență a fost convocat. Ce se va întâmpla în următoarele ore
cancan.ro
image
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
prosport.ro
image
Un nou tip de concediu pentru angajații din România. În ce condiții ar putea beneficia de concediu plătit pentru „refacere profesională”. Proiect
playtech.ro
image
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a terminat totul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat abia acum: din octombrie 2024 are o relație cu un bărbat de 22 de ani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Din ce cauză s-a stins, de fapt, Ion Drăgan. Afecțiunea care i-a adus sfârșitul la doar 54 de ani
kanald.ro
image
Nokia 3310 se vinde acum pe bani serioși. Cât poți scoate pe „cărămida” legendară
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
”Iarna secolului” vine la București. Capitala va fi acoperită de ninsori abundente și frig năprasnic
romaniatv.net
image
Zelenski face anunțul! Linii roșii înaintea întâlnirii cu Trump
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă
click.ro
image
De ce boală suferea Ion Drăgan: „Se vedea, prevestea infarct”. Semnele pe care le-ar fi ignorat înainte de a muri
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Prințul Louis, Crăciun 2025, Profimedia (1) jpg
Prințul Louis a captivat din nou audiența. Mezinul regal a jubilat în fața cadourilor imense primite, spre deliciul celor aflați la Sandrigham
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Un punct de apărare antiaeriană al soldaților români
„Călcâiul lui Ahile” al diviziilor române de la Stalingrad
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dublă sărbătoare în familia Corinei Dănilă! Fiica actriței, Rianna, a împlinit 22 de ani: „Amintește-ți mereu că ești iubită mai mult decât știi”
image
Anul 2026 va fi definitoriu pentru 4 zodii. Cine sunt nativii care vor renaște ca din cenușă

OK! Magazine

image
Charlotte, steaua Crăciunului regal. Superba prințesă de 10 ani a fost în centrul atenției la Sandringham

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit