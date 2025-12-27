Autostrăzile ocolesc aproape jumătate din județele României. Harta „zonelor defavorizate” de infrastructură rutieră

Aproape jumătate din județele României sunt ocolite de autostrăzi și drumuri expres, iar pentru unele dintre acestea planurile de dezvoltare a infrastructurii rutiere rămân incerte.

În ultimele zile ale anului 2025, odată cu deschiderea tronsonului Focșani – Adjud al Autostrăzii A7, România a depășit 1.400 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres realizați în perioada 1972–2025.

Până în 2031, rețeaua rutieră de mare viteză va cuprinde un număr aproape dublu de kilometri, dacă vor fi finalizate proiectele aflate în prezent în stadiul de execuție (837 de kilometri, potrivit site-ului de monitorizare 130km.ro) și cele aflate în licitare sau planificare (circa 500 de kilometri).

Aproape 150 de kilometri de șosele rapide au fost deschiși traficului rutier în 2025, iar peste 300 de kilometri de autostradă aflați în șantier au termene de finalizare pe parcursul anului viitor.

În 2025, arată statisticile, au fost construite autostrăzi cu o lungime mai mare decât cea a celor două tronsoane (A1 București – Pitești și A2 între Fetești și Cernavodă) finalizate în peste patru decenii de comunism.

Totuși, la jumătate de secol de când au fost realizate primele planuri de construcție a autostrăzilor din România, multe județe sunt ocolite de astfel de căi de comunicație, iar șansele ca în următorii ani să fie conectate la rețeaua de autostrăzi rămân reduse.

Nordul României, ocolit de autostrăzi

În peste un sfert dintre județele României nu a fost construit niciun kilometru de autostradă până în prezent, iar în unele cazuri acestea nu se regăsesc nici măcar în planurile de viitor de pe harta proiectelor de infrastructură rutieră.

Județele Satu Mare și Maramureș nu au niciun kilometru de autostradă sau drum expres. Recent a fost semnat contractul de execuție pentru un segment de 11 kilometri al „Someș Expres” (DEx 14), care va lega municipiul Satu Mare de localitatea Oar, aflată la frontiera României cu Ungaria. Ordinul de începere a lucrărilor pe acest tronson va fi emis la începutul anului 2026, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar termenul de finalizare este anul 2027.

În 2026 este așteptată scoaterea la licitație publică a unui alt segment al „Someș Expres”, între orașele Baia Mare și Satu Mare. Proiectul se află în faza studiului de fezabilitate.

„Noul drum expres va avea o lungime de 59,17 kilometri, două benzi pe sens, șapte noduri rutiere, 35 de pasaje și 18 poduri. Valoarea totală a investiției este de 5,93 miliarde de lei”, informa recent Consiliul Județean Satu Mare.

Tot în nordul României, județul Bistrița-Năsăud nu are niciun kilometru de autostradă sau drum expres. Alături de Satu Mare, Maramureș, Suceava și Botoșani, a fost inclus, în urmă cu peste un deceniu, în proiectul „Autostrăzii Nordului” (DEx 14), o șosea de mare viteză de aproape 400 de kilometri, plănuită să conecteze frontiera de nord-vest a României cu regiunea Bucovinei. Proiectul a rămas la stadiul de planificare.

Autostrada nu a ajuns încă în județul Suceava, însă ar putea fi realizată în următorii ani. Segmentele Pașcani (județul Iași) – Suceava și Suceava – Siret, parte a Autostrăzii Moldovei (A7), se află în stadiul de proiect.

Până în prezent, nici județele Botoșani, Iași, Neamț, Brăila, Galați, Vaslui și Tulcea nu au vreun kilometru de autostradă. În 2026, autoritățile estimează că primii kilometri de șosele rapide vor ajunge în județele Iași (A7) și Neamț (A7 și A8), precum și în Brăila și Galați (DEx 6). Locuitorii din Botoșani, Tulcea și Vaslui mai au de așteptat.

În județele Harghita și Covasna nu există autostrăzi sau drumuri expres. Județul Harghita se află însă pe traseul Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Mureș – Iași – Ungheni, care va traversa Carpații Orientali, finalizarea segmentelor de autostradă montană din județ fiind estimată pentru perioada 2028–2030.

Județe din Banat, Oltenia și Muntenia fără autostrăzi

În sud-vestul României, niciun kilometru de autostradă sau drum expres nu traversează județele Caraș-Severin și Mehedinți.

Cele două județe erau incluse într-un proiect ce viza construcția Autostrăzii A6 București – Lugoj, cunoscută și sub numele de Autostrada Sudului. Traseul ar urma ruta București – Alexandria – Roșiori de Vede – Craiova – Calafat – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș – Lugoj. Până în prezent, a fost construit doar un segment de 10,5 kilometri (centura Lugoj – Balinț), în județul Timiș, inaugurat în 2013. Restul sectoarelor, planificate ca drumuri expres, se află în faza studiilor de fezabilitate.

În Oltenia, județele Gorj și Vâlcea nu au, de asemenea, niciun kilometru de șosele rapide. Județul Vâlcea va fi traversat în următorii ani de autostrada montană A1 Sibiu – Pitești. Lungimea celor trei segmente aflate în șantier, care traversează Valea Oltului și Valea Băiașului, prin județele Sibiu, Vâlcea și Argeș, este de aproximativ 80 de kilometri, iar termenul de finalizare este anul 2028.

În județul Gorj, planurile vizează construcția șoselei de mare viteză Craiova – Târgu Jiu, cu o lungime de 110 kilometri.

În Muntenia, județul Teleorman a rămas, la rândul său, ocolit de autostrăzi și drumuri expres.

Alte județe, ca Brașov, Sălaj, Bihor, Dolj, Giurgiu, Dâmbovița și Ialomița numără doar câțiva kilometri de șosele rapide.