George Simion, acuzații în ziua alegerilor: „Să nu credeți exit-poll-urile pe surse. Și unii și alții încearcă să influențeze rezultatul”

Liderul AUR, George Simion, a lansat duminică, 7 decembrie, mai multe acuzații privind prezentarea rezultatelor provizorii și nereguli în desfășurarea procesului electoral.

„Și unii și alții încearcă să influențeze în ultimul moment rezultatul”, a acuzat George Simion într-un mesaj video transmis pe Facebook, susținând că mulți oameni nu au știut că astăzi sunt organizate alegeri. Șeful partidului AUR i-a îndrumat pe cei care îl îndeamnă să organizeze proteste să iasă la vot:

„Să nu credeți toate exit-poll-urile astea care vin pe surse, și unii și alții încearcă să influențeze în ultimul moment rezultatul. Prezența este foarte proastă, mulți oameni nu știu că au loc aceste alegeri. La numărătoare o să conteze foarte mult, pentru că ați văzut că se imprimă exact pe votul nostru pe un candidat pe care îl vor ei. La Buzău este jale ce fac primarii. Nu respectă absolut nicio regulă. Avem posturi de televiziune care fac campanie fățișă, regulile se aplică doar pentru noi, pentru ei deloc.

Așa că, dragii mei, nu cred ca trebuie să vă mai zic ce aveți de făcut. Doar nu credeți minciunile lor și stați și numărați fiecare vot pentru că la prezența asta se poate întâmpla orice. Sper din suflet ca cei care mă îndeamnă să organizez proteste, să scoatem lumea în stradă, „hai Simioane adu caii”, să înțeleagă că București, Buzău și celelalte 10 localități unde se organizează alegeri, acum, astăzi, sunt vitale pentru cum vor evalua lucrurile în viitorii doi ani. Lăsați manipulările lor la o parte și hai să mergem pe calea noastră”, a spus George Simion.

Partidul AUR o susține pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul partidului pentru conducerea CJ Buzău, împotriva lui Marcel Ciolacu, este Ștefăniță Alin Avramescu.

Bucureștenii își aleg, duminică, 7 decembrie, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate. Alegeri similare au loc și în județul Buzău, precum și în alte 12 localități din țară.

Primele rezultate vor fi publicate la 21.00.