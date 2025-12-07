Rezultate oficiale alegeri Primăria București. Surpriza de pe locul 2, după numărarea a peste 70% din voturi LIVE TEXT

Au apărut primele rezultate oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, publicate atât de Biroul Electoral, cât și de Autoritatea Electorală Permanentă imediat după închiderea urnelor, la ora 21.00.

Datele sunt actualizate în timp real, iar evoluția numărării poate fi urmărită aici.

UPDATE 22.45 Rezultate după numărarea voturilor din 70% din secții

Până la acest moment, au fost centralizate 920 din 1.289 de procese-verbale, reprezentând 71,37% din secțiile de votare. Conform rezultatelor parțiale, Ciprian Ciucu (PNL) se menține în frunte cu 135.910 voturi (34,72%), urmat de Anca Alexandrescu, cu 89.586 de voturi (22,88%) și Daniel Băluță (PSD) cu 82.294 de voturi (21,02%). Rezultatele indică o distanță clară între primii trei candidați și restul competitorilor.

UPDATE 22.30 Voturile din peste 50% din secții au fost numărate

Până în prezent, au fost centralizate 695 din 1.289 de procese-verbale, reprezentând aproximativ 53,92% din totalul secțiilor de votare. Conform acestor rezultate parțiale, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, conduce cu 93.854 de voturi (33,56%), urmat de reprezentanta AUR Anca-Nicoleta Alexandrescu cu 65.935 de voturi (23,58%) și Daniel Băluță de la PSD cu 60.042 de voturi (21,47%).

Conform rezultatelor pe sectoare, Ciprian Ciucu a ieșit câștigător în 4 dintre cele 6 sectoare ale Capitalei.

Primele rezultate oficiale (33% din procesele-verbale numărate), la 22.15:

Ciprian Ciucu – 52.855 voturi

Anca Alexandrescu – 39.205 voturi

Daniel Băluță – 34.498 voturi

Cătălin Drulă – 21.503 voturi

Ana Ciceală – 9.647 voturi

Rezultatele continuă să fie actualizate pe măsură ce sosesc noi procese-verbale, iar ordinea candidaților se poate schimba în următoarele ore.

Rezultatele exit-poll realizate de CURS și Avangarde arată că Ciprian Ciucu se situează pe primul loc cu 32,7%, urmat de Daniel Băluță cu 26,3% și Anca Alexandrescu cu 20,2%. Cătălin Drulă obține 12,8%, iar Ana Ciceală ajunge la 6%.

Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR și PNȚCD) 21.1%, Cătălin Drulă (USR) 12.8% și Ana Ciceală (SENS) 7%. Alți candidați înscriși în cursă au cumulat 1.3% din voturi.