Schimb de replici între candidații coaliției. Mesaje înaintea închiderii urnelor: „Suntem doar doi competitori cu șanse / Este nedemocratic și ilegal”

Cei trei candidați ai coaliției de guvernare, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, i-au îndemnat pe alegători să meargă la vot cu un schimb de replici mai mult sau mai puțin direct.

Ciucu și-a îndrumat alegătorii să vină la vot, susținând că anumiți candidați sunt menținuți „în viață” de „cifre alese”.

„Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit "pe surse" cifre false și ei știu asta. În acest moment suntem doar doi competitori cu șanse! Restul e manipulare pentru a ține alți competitori, fără șanse, în viață. Veniți la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota! Veniți la vot, votați pozitiv și rațional”, le-a transmis Ciprian Ciucu, candidatul PNL, alegătorilor din București.

O replică adresată direct contracandidatului său a venit la scurt timp din partea candidatului PSD, Daniel Băluță:

„Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect. Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal.

Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot și să aleagă pe cine consideră că îi reprezintă cu adevărat. Asta înseamnă democrație! Iar competitorilor electorali le transmit doar atât: haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor”.

Cătălin Drulă le-a transmis alegătorilor său, care și-au planificat votul în a doua parte a zilei, să meargă la vot cu încredere:

„Valul de seară. Știu că veniți de pe drumuri, după un weekend, și mulți v-ați planificat votul în a doua parte a zilei. Vă mulțumesc pentru mobilizare, fiecare vot contează, cu atât mai mult la această prezență. Noi suntem la sediul de campanie, de unde ne asigurăm că toate voturile vor fi corect numărate. E mobilizarea finală, aceste ore sunt critice. Mergeți și votați cu încredere, cu toată inima”, a transmis candidatul USR.

Alegeri parțiale în București și alte localități din țară

Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate. Alegeri similare au loc și în județul Buzău, precum și în alte 12 localități din țară.