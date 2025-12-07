Marcel Ciolacu s-a lăudat cu Autostrada Moldovei după ce a votat la Buzău. „A adus și aduce multe oportunități”

Marcel Ciolacu, fost premier și fost președinte al PSD, a votat duminică la ora 9.00, în municipiul Buzău. Marcel Ciolacu candidează la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și a declarat la ieșirea de la urne că Buzăul are nevoie de un alt ritm de dezvoltare.

”Buzăul are nevoie de un plan de dezvoltare, de un nou ritm, de experiență, de determinare și mult bun simț. Cred că Autostrada Moldovei a adus și aduce multe oportunități pentru Buzău. Noi trebuie să ne implicăm să nu scăpăm aceste oportunități. Cred într-un viitor mai bun și într-un trai mai bun în municipiul Buzău”, a declarat Ciolacu.

Buzoienii sunt așteptați duminică la vot pentru a-și alege noul președinte al Consiliului Județean, funcție rămasă vacantă după ce fostul titular, Lucian Romașcanu, a devenit membru al Curții Europene de Conturi la 1 iulie 2024. Până la organizarea scrutinului, atribuțiile instituției au fost preluate interimar de vicepreședintele Adrian Petre.

Partidele care au înscris candidați sunt PSD, AUR, PNL–USR (alianță locală), ACT, SOS România, POT și PRM. În cursă se află și un independent.