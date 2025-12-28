Pictorul constănțean Gheorghe Caruțiu s-a stins din viață la 68 de ani

A murit Gheorghe Caruțiu, un important pictor constănțean și profesor la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța.

Potrivit Radio Constanța, pictorul s-a născut pe 17 ianuarie 1957, în Constanța. Caruțiu a urmat Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, pe care l-a absolvit în 1982, specializându-se în pictură.

A devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici din 1990 și și-a dedicat viața atât creației artistice, cât și formării noilor generații de artiști.

Începând din 2001, Gheorghe Caruțiu devine titularul cursurilor de Desen și Compoziție la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța.

Peste o sută de expoziții, alături de numeroase proiecte curatoriale și colaborări culturale, ilustrează contribuția majoră a lui Gheorghe Caruțiu la promovarea artei vizuale, o moștenire care rămâne profund resimțită în mediul artistic.

Lucrările sale se regăsesc în colecțiile Muzeului Național de Artă Contemporană al României și ale Muzeului de Artă din Constanța, mărturie a unei cariere dedicate artei vizuale și educației artistice.

Florentin Sîrbu, președintele Filialei Constanța1 a Uniunii Artiștilor Plastici din România, a transmis un mesaj emoționant la trecerea în neființă a reputatului pictor și dascăl.

„Astăzi, comunitatea artistică constănțeană și învățământul universitar de artă sunt mai sărace odată cu trecerea în eternitate a prof. univ. dr. Gheorghe Caruțiu.

Născut pe 17 ianuarie 1957 la Constanța, Gheorghe Caruțiu a absolvit în 1982 Institutul de Arte Plastice «Nicolae Grigorescu» din București și și-a dedicat întreaga viață artei și educației vizuale. A fost un artist plastic de renume, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Filiala Constanța 1 și al Asociației Internaționale a Artiștilor Profesioniști, având la activ peste 100 de expoziții, personale și de grup, în țară și în străinătate.

Pe lângă activitatea sa creatoare, Caruțiu a fost un profesor dedicat, formând generații de studenți la Facultatea de Arte a Universității «Ovidius» din Constanța, unde a predat cursuri de pedagogia artelor plastice și decorative. Expoziții prestigioase, proiecte curatoriale sau colaborări culturale locale și internaționale îi poartă amprenta și atestă angajamentul său în promovarea artei vizuale.

Ne va rămâne în amintire ca un dascăl plin de pasiune, un artist sensibil și un om dedicat comunității culturale. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”