LIVE TEXT Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Adevărul prezintă la ora 21.00 primele estimări după închiderea urnelor

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Primele rezultate exit-poll ale alegerilor din 7 decembrie vor fi publicate duminică, la ora 21:00, imediat după închiderea secțiilor de votare. Biroul Electoral Municipal a acreditat cinci case de sondare: CURS, Avangarde, CIRA, IIC Bio-Trade Consulting și ARA Public Opinion. CURS și Avangarde vor prezenta un exit-poll comun.

Cetățenii din București și mai multe localități și-au ales primarul FOTO Inquam / George Călin
Cetățenii din București și mai multe localități și-au ales primarul FOTO Inquam / George Călin

Primele rezultate EXIT-POLL vor fi publicate de adevarul.ro la ora 21.00, la închiderea secțiilor de votare. 

Primele rezultate, prezentate de mai multe case de sondare

Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat următoarele case de sondare pentru alegerile din 7 decembrie:

- CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională) - deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble, proprietar și al Online Research SRL;

- Avangarde (Avangarde Grup de Studii Socio-Comportamentale) - deținut de sociologul Marius Pieleanu;

- CIRA (The Center for International Research and Analyses) - deținut de sociologul și comentatorul politic Vladimir Ionaș;

- IIC Bio-Trade Consulting - deținut de Ionița Stanca şi înregistrată în judeţul Maramureș.;

- ARA Public Opinion - coordonat de Laurențiu Andrei Vasile (85%) și firma Lincoln Strategy Group LCC, (15%), cu sediul în Statele Unite..

CURS-Avangarde prezintă un exit-poll comun. 

Totodată INSCOP, deținut de sociologul Remus Ioan Ștefureac și Ada Cornea Luca, va da publicității un sondaj realizat în ziua votului.

Cine sunt candidații la Primăria Capitalei

În cursa pentru Primăria Generală a Capitalei s-au înscris în total 17 candidați:

Poziția 1 - Cătălin Drulă - Uniunea Salvați România (USR);

Poziția 2 - Daniel Băluță - Partidul Social Democrat (PSD);

Poziția 3 - George-Valentin Burcea - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Poziția 4 - Ciprian Ciucu - Partidul Național Liberal (PNL);

Poziția 5 - Ana-Maria Ciceală - Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS);

Poziția 6 - Liviu-Gheorghe Florea - Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache;

Poziția 7 - Gheorghe Macovei - Partidul România Mare;

Poziția 8 - Oana Crețu - Partidul Social Democrat Unit;

Poziția 9 - Mihai-Ioan Lasca - Patrioții Poporului Român;

Poziția 10 - Rareș Lazăr - Partidul România în Acțiune;

Poziția 11 - Anca-Nicoleta Alexandrescu - Alianța electorală „Dreptate pentru București”

Poziția 12 - Dănuț-Angelo Trifu - candidat independent;

Poziția 13 - Eugen-Orlando Teodorovici - candidat independent (retras);

Poziția 14 - Gheorghe Nețoiu - candidat independent;

Poziția 15 - Vlad-Dan Gheorghe - candidat independent (retras);

Poziția 16 - Angela Negrotă - candidat independent;

Poziția 17 - Constantin-Titian Filip - candidat independent.

Numele a doi candidați retrași a rămas pe buletinele de vot. Aceștia și-au anunțat retragerea în timpul campaniei electorale, după termenul pănă la care puteau renunța la candidatură. 

Alegeri în mai multe localități din țară 

Tot duminică, au loc alegeri pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău, după ce social-democratul Lucian Romaşcanu a renunţat la funcţie, în favoarea unui post la Curtea de Conturi Europeană.

Opt candidaţi s-au înscris în cursa electorală de aici: Marcel Ciolacu, Ştefăniţă Avrămescu (AUR), Mihai Răzvan Moraru (independent, susţinut de PNL şi USR), Silviu Iordache (independent), Gabriel Pană (ACT), Adrian Dogaru (SOS România), Dragoş Brânzea (POT), Mihai Budescu (PRM).

Se defăşoară alegeri pentru primari în 12 localităţi din țară: comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa;oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu. 

