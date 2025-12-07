Alegeri Primăria București 2025. Ludovic Orban: „Bătălia pentru Primăria Capitalei se dă între doi candidați”0
Fostul premier și consilier prezidențial Ludovic Orban susține că, în lupta pentru Primăria Capitalei, doi candidați sunt „umăr la umăr”, în timp ce ceilalți se află la o distanță considerabilă.
Cu aproximativ patru ore înainte de închiderea urnelor, Ludovic Orban a transmis un mesaj ferm privind desfășurarea alegerilor pentru Primăria Bucureștiului. „Situația este așa cum v-am prezentat-o în aparițiile publice și postările din ultima săptămână. Bătălia se dă între doi candidați, aflați umăr la umăr. Ceilalți candidați se află la o distanță foarte mare de primii doi clasați”, a scris fostul premier pe pagina sa de Facebook.
Orban a precizat că „pe culoarul din dreapta diferența dintre cel mai bine clasat și următorul este de peste 12 procente”. El a îndemnat alegătorii să se mobilizeze și să voteze „rațional”: „Dacă nu vrem să vedem roșu în fața ochilor în următorii 3 ani, avem o soluție simplă. Să mergem la vot și să votăm rațional cu cel mai bine plasat candidat din zona liberală, democratică, civilizată, proeuropeană”.
Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate.
Prezența la vot poate fi urmărită în timp real pe site-ul oficial al Autorității Electorale Permanente, AICI. Primele rezultate EXIT-POLL vor fi publicate de adevarul.ro la ora 21.00, la închiderea secțiilor de votare.
Cine sunt candidații
În cursa pentru Primăria Capitalei s-au înscris 17 candidați, însă doi dintre aceștia – Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici – și-au anunțat retragerea din cursă. Gheorghe și-a îndemnat susținătorii să-l voteze pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în timp ce fostul ministru al finanțelor și-a declarat sprijinul pentru social-democratul Daniel Băluță. Cu toate acestea, în condițiile în care nu și-au anunțat decizia până la termenul-limită de retragere, cei doi vor apărea pe buletinele de vot, iar voturile lor vor fi numărate.
Ordinea pe buletinul de vot a candidaților pentru funcția de primar general al Capitalei:
Poziţia 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvaţi România
Poziţia 2 – Daniel Băluţă – Partidul Social Democrat
Poziţia 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri
Poziţia 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Naţional Liberal
Poziţia 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate
Poziţia 6 – Liviu-Gheorghe Floarea – Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache
Poziţia 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare
Poziţia 8 – Oana Creţu – Partidul Social Democrat Unit
Poziţia 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioţii Poporului Român Poziţia
10 – Rareş Lazăr – Partidul România în Acţiune
Poziţia 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”
Poziţia 12 – Dănuţ-Angelo Trifu – candidat independent
Poziţia 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent
Poziţia 14 – Gheorghe Neţoiu – candidat independent
Poziţia 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent
Poziţia 16 – Angela Negrotă – candidat independent
Poziţia 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.