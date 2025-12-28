search
Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
Cum s-a produs tragedia de la Vaslui, în care doi frați au pierit în apele unui lac de acumulare. Disperat, tatăl copiilor a sărit după ei în apa rece ca gheața

Doi elevi, un băiat de 14 ani și o fată de 12 ani, și-au pierdut viața sâmbătă seara, după ce au căzut în lacul de acumulare Tăcuta, din județul Vaslui. Deși autoritățile au reușit să recupereze corpurile copiilor, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva.

După mai multe ore de căutări, corpurile celor doi copii au fost recuperate din apă FOTO: Arhivă
După mai multe ore de căutări, corpurile celor doi copii au fost recuperate din apă FOTO: Arhivă

Incidentul s-a produs în zona barajului Protopopești, comuna Tăcuta. Copiii făceau parte dintr-un grup mai mare de colindători și, potrivit martorilor, s-ar fi apropiat de lac și ar fi încercat să-l traverseze pe gheață. Aceasta s-a rupt, iar cei doi au căzut în apă.

Conform informațiilor, băiatul a fost cel care a căzut primul în lac, iar fata a încercat să îl salveze, însă a ajuns și ea în apă. Văzând ce s-a întâmplat, ceilalți copii din grup au fugit în sat pentru a anunța adulții și a cere ajutor.

Apelul la 112 a fost făcut la ora 17:35, după ce martorii au observat haine plutind pe suprafața lacului și au cerut ajutorul autorităților.

Tatăl a încercat să-i salveze

Tatăl copiilor a sărit și el în apa înghețată, într-o încercare disperată de a-i salva, însă nu a reușit. Bărbatul a fost scos din apă, având nevoie de ajutor medical la fața locului și a fost, ulterior, transportat la spital, unde a rămas internat cu hipotermie.

Potrivit apropiaților, tatăl își creștea singur copiii, care se aflau și sub supravegherea unui asistent social.

La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cu Autospeciala de căutare-salvare L200 și o barcă pneumatică. După căutări, salvatorii au reușit să recupereze trupurile celor doi copii din lac.

Cei doi elevi erau descriși de cei care îi cunoșteau drept copii liniștiți, care învățau bine la școală. Comunitatea locală este profund marcată de tragedie, iar ancheta autorităților continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

