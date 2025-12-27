Doi copii, de 12 și 14 ani, plecați la colindat, s-au înecat în lacul de acumulare Protopopești din Vaslui

Un băiat de 12 și o fată de 14 ani au căzut sâmbătă, 27 decembrie, în apele lacului de acumulare Protopopești din județul Vaslui, după ce au plecat la colindat. Niciunul nu a supraviețuit.

UPDATE 18.50 Cei doi copii au fost scoși morți din lac

Ambii copii au fost scoși din apă, însă, din păcate, niciunul dintre ei nu a fost găsit în viață.

Știrea inițială

Azi, la ora 17.35, autoritățile au fost alertate prin apel la 112 cu privire la doi copii, un băiat de 12 ani și sora sa de 14 ani, care ar fi căzut în barajul Protopopești din comuna vasluiană Tăcuta.

Minorii făceau parte dintr-un grup de copii plecați la colindat în a treia zi de Crăciun.

Echipele de intervenție îi caută în apă.

Există temerea că cei doi ar putea fi decedați.

Știre în curs de actualizare.

Amintim că, în februarie 2023, pompierii din Vâlcea au salvat, contra cronometru, doi copii căzuți în apa înghețată a unui lac.

În luna iunie a acestui an, doi copii, ambii în vârstă de aproximativ 11 ani, au căzut în râul Bahlui din Iași. Unul dintre ei a fost scos înainte de sosirea salvatorilor.