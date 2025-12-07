Secretul victoriei lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Ce spun analiștii despre rezultatele la vot

Campania agresivă a PNL axată pe ideea de vot util a dat roade la alegerile pentru Primăria Capitalei, spun analiștii politici. În acest context, adaugă aceștia, victoria lui Ciprian Ciucu era previzibilă.

Primele rezultate exit-poll ale alegerilor din 7 decembrie, publicate după închiderea secțiilor de votare îl dau câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei pe liberalul Ciprian Ciucu.

Pe locul doi, la o diferență de șase procente, se află candidatul PSD, Daniel Băluță. Pe cea de-a treia poziție se află Anca Alexandrescu, candidata Alianței Electorale „Dreptate pentru București” .

Victoria lui Ciucu nu reprezintă o surpriză, spun analiștii politici, iar aceasta se datorează mai ales unei campanii agresive a PNL, perfect executate mai ales cu o săptămână înainte de alegeri.

„Diferența este mult mai mare decât o preconizam”

Sociologul şi analistul politic Vladimir Ionaş a comentat pentru „Adevărul” rezultatul exit-poll-ului de după închiderea urnelor. Acesta precizează că situarea pe primul lor a candidatului PNL Ciprian Ciucu, nu este o surpriză. Și asta în condițiile în care liberalii au mizat pe o campanie agresivă axată pe ideea de vot util.

Adică încurajarea electoratului să voteze cu un partid cu potențial real, bazându-se pe raționamentul că un vot pentru o formațiune politică care nu are șanse să câștige cursa electorală este un vot irosit.

„Victimele” acestei campanii axate pe votul util au fost formațiuni politice mai mici sau candidații independenți. Și asta în condițiile în care o parte a electoratului lor a migrat ca opțiune de vot către partidul cu cele mai mari șanse, respectiv PNL, în contextul luptei pentru Primăria Capitalei.

Afectat de acest sistem al votului util a fost în primul rând Cătălin Drulă, candidatul USR, spune analistul. „Nu a fost neapărat o surpriză pentru că este un rezultat în ton cu așteptările din ultima săptămână din campania electrorală când părea că se definitivează oarecum opțiunile de vot ale electoratului. Într-adevăr diferența este mult mai mare decât o preconizam. Dar nu este o surpriză, arată faptul că acea campanie agresivă a Partidului Național Liberal din ultima săptămână legată de votul util îndreptată în primul rând împotriva lui Cătălin Drulă și a USR-ului a funcționat și a avut rezultat, a fost o campanie câștigătoare a celor de la PNL. Foarte bine țintită, foarte bine gândită și iată că a avut rezultate”, precizează Vladimir Ionaș.

„Întrebarea era cumva dacă va reuși să ajungă pe locul al doilea”

Nici în ceea ce o privește pe Anca Alexandrescu candidata Alianței Electorale „Dreptate pentru București”, susținută de suveraniști, nu sunt surprize din partea analistului Vladimir Ionaș. Clasarea pe un loc în top trei al preferințelor electoratului era de așteptat. Ba chiar unii și-au imaginat-o, datorită mobilizării electoratului suveranist, chiar pe locul doi, după Ciucu. „Nu-i o surpriză pentru că se bucura de o susținere foarte mare. Întrebarea era cumva dacă va reuși să ajungă pe locul al doilea. Dar iată că lucrurile s-au stabilizat, așteptăm în continuare numărătoarea să vedem ce s-a votat și în ultima oră și jumătate, chiar dacă prezența a crescut foarte puțin, au venit puțini oameni la vot, spre seară. Iar tendința de la ora 17.00 până la închiderea urnelor a fost mai degrabă pe un vot pro Ciprian Ciucu”, adaugă Vladimir Ionaș.

„A fost o greșeală organizarea alegerilor acum”

Totodată analistul politic precizează că organizarea alegerilor la începutul lunii decembrie a fost o greșeală soldată cu o prezență foarte scăzută la vot. Și asta în condițiile în care oamenii s-au săturat de campanii electorale și scrutine, două într-un singur an, cu mari convulsii sociale și politice. În plus, condițiile specifice unei luni de iarnă au diminuat elanul alegătorilor. Nu mai vorbim de faptul că o parte a populației este nemulțumită de clasa politică. „Prezența scăzută la vot, pe de o parte eu o văd ca pe un rezultat al oboselii, al saturației electoratului de procesul electoral. A fost o greșeală organizarea alegerilor acum. Pe de altă parte au fost și factori precum vremea, în decembrie se întunecă foarte devreme. Și în același timp poate fi și un mesaj dintr-o anumită parte a populației care este nemulțumită de tot ce înseamnă clasa politică românească în momentul de față”, susține Ionaș.