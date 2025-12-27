„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei

Hotelierii din stațiunile de pe Valea Prahovei s-au trezit abandonați de o mare parte a românilor și sunt pe minus la capitolul încasări, după ce ani la rând au făcut averi prin faptul că au impus prețuri uriașe. Românii au constatat că prețurile de aici sunt mai mari ca oriunde.

Până nu cu mult timp în urmă, sărbătorile de Iarnă erau sezonul de glorie al Văii Prahovei, cu zeci de mii de turiști dispuși să plătească oricât pentru a-și petrece Crăciunul sau Revelionul la Sinaia, Predeal sau celelalte stațiuni din zonă. Criza își arată colții și în turism, iar românii sătui să plătească prețuri exorbitante au preferat să stea acasă sau să se reorienteze spre alte destinații.

Perioada în care muntele devine decor pe conturile de Instagram sau Facebook, iar DN 1 și hotelurile și pensiunile gem de lume par să fie de domeniul trecutului. Dacă până mai ieri hotelierii puteau cere oricât și nu duceau grija turiștilor, ceva s-a schimbat. Potrivit News.ro, în acest an lumea a ocolit stațiunile din Valea Prahovei, iar impactul este cu adevărat uriaș asupra stațiunilor.

Parcări goale, camere libere, pârtii fără cozi kilometrice, toate acestea au fost surprizele Crăciunului 2025. Și se pare că situația va fi similară și de Revelion. Reacția publică a românilor, pe rețelele de socializare precum Reddit, este elocventă, oamenii simțindu-se răzbunați pentru ceea ce ei numesc prețurile exagerate practicate de hotelierii de pe Valea Prahovei.

Oamenii aplaudă faptul că mitul românului dispus să plătească absolut oricât pentru servicii îndoielnice pălește.

Mitul care nu mai ține: „Românul vine oricum”

Industria ospitalității de pe Valea Prahovei a funcționat mult timp pe un mit periculos. Ideea că peisajele de basm ale Carpaților Meridionali și proximitatea față de București sunt suficiente, iar serviciile, care evident nu suferă comparație cu faimoasele stațiuni franceze, austriece și elvețiene, pot fi mai puțin calitative pentru că românului „îi este bine și așa” par de domeniul trecutului.

Comentariile de pe Reddit arată că în metalul colectiv al românilor acest mit s-a spart sau este pe cale să se spargă.

„Au cerut 1.500 de lei pe noapte la o pensiune mediocră, fără mic dejun. Ce au crezut, că suntem proști?”, se întreabă cineva. Ani la rând, hotelierii au găsit fel de fel de scuze pentru prețurile enorme. Creșterile de preț au fost justificate ba de pandemie, inflație, investiții, sezon, vreme sau chiar scuza lipsei de personal și a salariilor.

Prețuri de Alpi, servicii de cabană comunală

Unul dintre cele mai frecvente reproșuri din comentarii este discrepanța grotescă dintre preț și calitate. „La banii ăștia merg în Austria sau Italia și măcar știu pentru ce plătesc”, a spus un utilizator.

Pentru românii de pe Redit, termenul de „pachet de Crăciun pe Valea Prahovei” a ajuns să însemne camere mici, mobilate prost, meniuri festive standardizate, muzică de calitate îndoielnică și dată prea tare, dar și senzația că ți se face un favor enorm și foarte norocos că ai fost acceptat ca oaspete. Însă ironia sorții este că mulți proprietari de hoteluri și pensiuni par sincer uimiți că românii au ales altceva.

„Poate acum învață că nu merge la infinit cu jecmăneala”, a spus cineva. Altul a adăugat: „Când ceri prețuri de lux și oferi servicii de cabană comunală, nu te mira”.

Un comentariu surprinde perfect ruptura: „Ei cred că dacă au munte lângă ei, au și drept divin la turiști”. Alții au nuanțat ideea. „Un trend foarte bun. Eu nu vreau să falimenteze, doar să ajungă cu prețurile și serviciile pe pământ”, a spus cineva.

„Din păcate serviciile lor nu sunt suficiente. Trebuie să voteze local politicieni capabili să dezvolte zona corect, și să pună presiune pe ei. În turism ești destul de dependent de spațiul public, dacă ăla nu se dezvoltă ok degeaba ai tu servicii ok că nu au turiștii ce să facă”, a fost altă părere.

Ironiile și sarcasmul au fost la ele acasă. Românii au râs de declarațiile unor hotelieri care au vorbit despre „prețuri mici”

„Prețuri mici, sub 300 de lei... am râs cu zgomot”, a scris cineva. „Doar "în unele cazuri". În mod normal "prețuri mici" înseamnă pe la 500 lei pers/noapte. Sunt mici, le scriu cu font size de 10-12...”, a completat altul. „Vorbesc de 300 de lei parcă ar fi 50. S-au obișnuit cu vouchere de vacanță boierii”, a venit un alt răspuns.

Pe aceeași temă plină de ironie, pentru că tot este perioada în care un cunoscut post de televiziune difuzează mega succesul „Singur acasă”, cineva a folosit cuvintele puștiului uitat de părinți acasă.

„Merry Christmas ya, filthy animals! Poate la anu' nu mai aveți niciun client! Vedem!”, a fost ironia înțepătoare.

Mai ieftin în Bali sau la Dubai

Alții au comparat prețurile hotelierilor români cu cele din alte țări.

„Eu sunt în Roma acum deși voiam să merg în Sinaia, dar era mai ieftin aici (cu tot cu avion). Degeaba micșorezi acum prețul dacă acum două luni când lumea își rezervă prețul era x 5”, a spus el.

„Nu știu în ce țară trăiesc ăștia dar sub 300 nu e un preț mic”, a fost alt comentariu.

Altcineva spune că de banii cheltuiți la un hotel de lux din Poiana Brașov sau Sinaia ar putea să petreacă o lună într-un paradis tropical precum Bali. „De banii cheltuiți într-o săptămână cu un hotel bun din Poiana sau Sinaia stai o lună de zile în paradis în Bali. Sau dacă chiar ești fan iarnă și vrei să practici sporturi de iarnă stai două săptămâni în Elveția și/sau Franța, în stațiuni de lux unde ai pârtii serioase (cocalarii din Valea Prahovei nici nu le știu pronunța numele). Oricum, cocalarii noștri vor alege tot Valea Prahovei, deși au bani să facă turul planetei și să-i vadă în tihnă minunățiile. Datorită ăstora prosperă aia cu hotelurile lor jegoase”, a scris unul dintre utilizatorii platformei.

„E de 2 ori mai ieftin în majoritatea țărilor din Europa. Nu mă mir că nu vin clienții”, a fost altă opinie.

„Frate, am fost în Dubai la 2 minute de Burj, apartament 90mp 4 camere toate utilitățile - 260 pe noapte”, a fost unul dintre mesaje.

Hotelierii, gata să „negocieze”

Alții și-au amintit că patronii din HoReCA și-au arătat disponibilitatea de a negocia prețurile. Nu doar că gestul este văzut ca tardiv, dar oamenii nici nu sunt dispuși să mai stea la discuții.

„Să negocieze? Adică sunt dispuși să renoveze camerele, să-și educe personalul, îmbunătățească serviciile și apoi să discută și despre niște prețuri decente?”, a scris cineva.

„N-au ce să negocieze, pur și simplu nu au ce oferi. Atâta timp cât o pensiune îți cere 1.500 pe noapte și nu primești nimic de banii aia, ceva e în neregulă”, a afirmat altul.

„Ultima oară când am căutat cazare în Sinaia, cu pretenția că îmi doream ceva cu piscină și saună plus mic dejun, nu găseam sub 1.000 ron pe noapte. Asta în afara Sărbătorilor și mi s-a părut absurd”, a spus altcineva.

De ce nu ar fi bine să falimenteze hotelierii români

În sfârșit, au existat și unii mai temperați, iar cineva a explicat de ce pentru România și români nu ar fi totuși de dorit ca industria ospitalieră să falimenteze.

„Ideea nu e să falimenteze, ci să ofere servicii bune la prețuri corecte. Corect nu înseamnă ieftin, în funcție de ce se oferă. Falimentul înseamnă bani ieșiți din economie și apoi urlăm că "nu se face nimic în România". Statul ar trebui să facă infrastructură și private să investească cu cap. Din păcate nu se întâmplă nici una, nici altă. Eu aș vrea să avem zonele montane dezvoltate în adevăratul sens, ar fi o sursă foarte bună pentru economie. Un exemplu ar fi Arena Platos din Păltiniș, Sibiu. Investiție privată, modernă. Dar și acolo statul abia s-a mișcat”, a spus cineva.

„Căutam o cazare la munte în perioada asta însă când am văzut prețurile m-am liniștit. 1500-1700ron pe noapte de Crăciun doar pentru că e sărbătoare”, a fost alt comentariu.

O discuție a fost cea legată de tichetele de vacanță ale bugetarilor, după ce unii internauți au legat lipsa turiștilor de faptul că bugetarii au primit mai rar și mai puține tichete de vacanță.

Cât contează tichetele de vacanță

„Toți ziceți că de vină sunt tichetele de vacanță, alt lucru bun de care au beneficiat bugetarii și nu vă convine. Delirați....patronii de la mare și munte erau bandiți cu mult înainte, umflând prețurile și lăsând serviciile mediocre că să facă profit. Lumea s-a mai deșteptat, nu mai vrea servicii de doi lei la preț de diamant”, a spus cineva.

„Ăștia care ziceți de vouchere. Și eu și soția primim, la privat, 1450 lei de unul. Deci 2900 lei. Îmi spuneți că fix banii ăștia umpleau toată Valea Prahovei și Predeal? Că ultima dată, un hotel cât de cât, cu piscină, mic dejun și seară de Crăciun inclusă, era cam dublu … Nu zic că nu prind bine și banii ăștia, dar mai bine îi dau în extrasezon pe ceva pensiune care atunci nici nu e aglomerată, nici nu are prețurile la nesimțire. În plus, pe vale, oricând trec, ML,Q7,X6,Range, SKlasse etc ăștia nu sunt oameni de vouchere sincer. Nu zic că nu ar conta, dar chiar cred că mai mulți nu vin fiindcă la acele prețuri mergi și în Barcelona 4 zile și na, nu se compară …”, l-a completat altul.

„Normal că voucherele contau. E suficient să-ți umple pe 1/2 pensiunea, nu trebuie 100% sau nimic. De aia 150 îți face frumos patronul pachet "weekend extins", vii joi, pleci luni dimineață, și gata, sau cum se nimerea puntea”, i-a contrazis cineva.

Unii au profitat de reduceri

Alții spun că au reușit să profite deja de faptul că hotelierii sunt nevoiți să reducă prețurile.

„Eu sunt unul care a profitat de ofertele astea. Am găsit pe 24 liber pe 25. Nu credeam că mai găsesc vreun loc liber pe Valea Prahovei. Am căutat într-o doară. Față de 1000 lei minim anii trecuți, la 300 e lejereanu. Da, devine mai frecventabil și pentru ăștia privați fără vouchere de vacanțe, prime, sporuri etc. Și da, sunt prețuri mai pământene”, a scris un internaut.

„Asta e bine, că vor să negocieze. Eu propun să mă plătească ei să merg să stau acolo. Altfel nici nu accept, tre să fii prost să le dai vreun leu pe ce oferă ei”, a fost o ironie.

De unde a pornit dezabaterea

Întreaga dezbatere a pornit de la o postare pe Reddit a unei știri publicate de News.ro. Este vorba despre gradul redus de ocupare al hotelurilor și pensiunilor din Valea Prahovei, în premieră față de alți ani.

Potrivit sursei citate, ar fi zeci de unități de cazare pe Valea Prahovei şi în Brașov, care în ziua de Crăciun au avut camere libere şi încă aşteaptă clienţi, lucru greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când gradul de ocupare raportat de hotelieri şi proprietari de pensiuni în Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal sau Poiana Brașov era, în mod constant, de peste 90%.

Nici măcar preţurile mici - în unele cazuri de sub 300 de lei camera dublă pe noapte, la Sinaia, preţ la care, cândva, turiştii nici nu îndrăzneau să viseze de Crăciun - nu fac ca afacerile să meargă mai bine, mai adaugă sursa amintită.