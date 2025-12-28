Crimă șocantă la Sibiu: o femeie și-ar fi ucis mama pentru moștenire, cu ajutorul unei asistente medicale

O femeie în vârstă de 38 de ani și o asistentă medicală au fost reținute de procurori, fiind acuzate de omor calificat cu premeditare. Anchetatorii susțin că fiica victimei, ajutată de asistentă, și-ar fi sedat și asfixiat mama pentru a intra în posesia moștenirii.

„Cele două inculpate au fost reținute în data de 27.12.2025 și s-a formulat propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat”, se arată într-o informare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Procurorii menționează că printre circumstanțele reținute se numără premeditarea faptei și săvârșirea acesteia din interes material, informează News.ro.

Potrivit anchetatorilor, crima ar fi avut loc în luna iunie 2024. Investigațiile au arătat că fiica victimei ar fi plănuit uciderea mamei sale și ar fi beneficiat de sprijinul unei asistente medicale.

Sedată și asfixiată în propria locuință

Conform datelor din dosar, asistenta i-ar fi procurat fiicei o cantitate de sedative, care ar fi fost strecurate în ceaiul consumat de victimă. După ce femeia a adormit, asistenta s-ar fi deplasat la locuință și i-ar fi administrat victimei alte sedative, prin injectare, cu scopul de a o ucide. Pentru a se asigura de deces, cele două ar fi asfixiat-o ulterior cu o pernă.

„După deces, autoarea a intrat în posesia bunurilor moștenirii, pe care le-a vândut și s-a relocat în Dubai”, se mai precizează în informarea Parchetului.

Reprezentanții instituției subliniază că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.