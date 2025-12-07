Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean: „Buzăul are o mare şansă, aceea de a da semnalul schimbării”

Candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă Avrămescu, a votat duminică, în satul Poieniţele, comuna Chiojdu, ,localitatea unde a copilărit, el spunând că a votat cu speranţă, pentru Buzău.

Avrămescu a vorbit despre miza acestui scrutin şi despre responsabilitatea fiecărui buzoian.

„Azi am votat pentru Buzău. Am votat cu speranţă, am votat cu încredere că lucrurile se pot schimba cu adevărat în Buzău. Este dreptul nostru, al fiecăruia, de a ieşi la vot, de a ne exprima opţiunea şi de a vota cu încredere, fără niciun fel de frică, fără niciun fel de constrângere. Astăzi, Buzăul are o mare şansă, aceea de a da semnalul schimbării. Depinde de fiecare buzoian, depinde de fiecare dintre noi să mergem la vot şi să ne exprimăm intenţia de vot. Doar aşa putem face cu adevărat schimbarea la noi acasă”, a declarat el, potrivit unui comunicat transmis de AUR.

Conform AUR,” scrutinul din 7 decembrie devine astfel un moment decisiv pentru Buzău, iar mesajul candidatului AUR este clar: mobilizarea la urne este esenţială pentru a pune judeţul pe un drum nou, demn şi corect”.

Buzoienii sunt așteptați duminică la vot pentru a-și alege noul președinte al Consiliului Județean, funcție rămasă vacantă după ce fostul titular, Lucian Romașcanu, a devenit membru al Curții Europene de Conturi la 1 iulie 2024.

Partidele care au înscris candidați sunt PSD, AUR, PNL–USR (alianță locală), ACT, SOS România, POT și PRM. În cursă se află și un independent.