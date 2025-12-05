search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Ultimul sondaj înainte de alegeri. Anca Alexandrescu, pe primul loc, la doar 0,1% în fața lui Daniel Băluță, potrivit AtlasIntel

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Cu două zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, un sondaj AtlasIntel arată o cursă extrem de strânsă între primii trei candidați, diferențele fiind practic în marja de eroare. Mai mult, locul 1 este ocupat, în mod surprinzător, de Anca Alexandrescu.

Un sondaj AtlasIntel arată o cursă extrem de strânsă. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Un sondaj AtlasIntel arată o cursă extrem de strânsă. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

HotNews a primit cel de-al treilea și ultimul sondaj AtlasIntel realizat în această campanie electorală. Pentru prima dată, sondajul, efectuat în perioada 1–5 decembrie, o plasează pe Anca Alexandrescu pe primul loc, cu 24%, la doar 0,1% peste Daniel Băluță, candidatul PSD, care obține 23,9%. Practic, cei doi și-au schimbat pozițiile față de sondajul precedent, din 1 decembrie, când Băluță conducea tot cu o diferență de 0,1%.

Pe locul al treilea, cu 20,2%, se situează candidatul PNL Ciprian Ciucu, aflat la o distanță mai mică de 4% de primii doi. AtlasIntel notează că, având în vedere marja de eroare, între cei trei candidați nu există un favorit clar.

Locul patru este ocupat de candidatul USR Cătălin Drulă, cu 15,3%, scor aproape identic cu cel de la precedentul sondaj (15,5%).

Anca Ciceală, reprezentanta partidului progresist de stânga SENS, înregistrează o creștere surprinzătoare și ajunge la 10%, după ce anterior se afla la 8,4%. Este o performanță notabilă, având în vedere că aceasta a avut, dintre primii cinci candidați, cele mai reduse cheltuieli de campanie.

FOTO: Hotnews
FOTO: Hotnews

Pe 17 noiembrie, toți cei patru candidați principali se aflau într-un interval de doar 1,5%. Ordinea era Ciucu (19,2%), Băluță (18,6%), Drulă (18,1%), Alexandrescu (17,9%).

Sondajul mai arată și o deteriorare a percepției publice asupra principalilor lideri politici ai momentului: 52% dintre bucureșteni au o părere „proastă sau foarte proastă” despre activitatea premierului Ilie Bolojan iar 49% evaluează negativ activitatea președintelui Nicușor Dan.

Cercetarea a fost realizată de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 1-5 decembrie 2025, pe un eșantion de 2.188 de persoane.

Sondajul AtlasIntel, institutul de sondare condus de sociologul român Andrei Roman, a fost realizat pe un eșantion de 2.188 de persoane, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
digi24.ro
image
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
stirileprotv.ro
image
Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu fi păcăliți de dezvoltator
gandul.ro
image
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu nimic de el”
fanatik.ro
image
„Cadoul” de ziua lui Grindeanu făcut de opoziție: moțiunea de cenzură ca să scape de Bolojan și de „progresiștii” USR
libertatea.ro
image
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
A început scandalul: FIFA ar fi încălcat regulamentul la tragerea grupelor pentru Cupa Mondială!
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Temperatura pe care să nu o setezi niciodată la centrala termică. Are cel mai mare consum și îți umflă factura la gaze
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum! Familia și-a dorit discreție la înmormântarea fostei sportive
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Planul lui Trump pentru România. Urmează o perioadă cruntă
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Situl istoric „După Ziduri”, distrus după reparațiile Primăriei Brașov? George Scripcaru: „Lucrurile sunt în regulă ca și procedură și etapă”. Ministerul Culturii: „Nu s-a respectat acordul. DJC Brașov a solicitat oprirea de urgență a lucrărilor”
actualitate.net
image
Ilie Bolojan și Ioana Fâșie, căsătorie în secret. Cine este femeia care aduce fericire în viața premierului. Ce studii are și cu se ocupă?
click.ro
image
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de ani. A atras privirile tuturor
click.ro
image
Cât de mult s-a schimbat viața Corinei, fosta soție a lui Adrian Enache, după divorțul lor. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Ilie Bolojan și Ioana Fâșie, căsătorie în secret. Cine este femeia care aduce fericire în viața premierului. Ce studii are și cu se ocupă?

OK! Magazine

image
Plânge inima în Regele Charles, cancerul amenință iar! O nouă îngrijorare sfâșietoare legată de sănătate la Palatul regal britanic

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Poți urca 4 etaje în 60 de secunde? Testul banal care arată cum stai cu inima