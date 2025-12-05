Ultimul sondaj înainte de alegeri. Anca Alexandrescu, pe primul loc, la doar 0,1% în fața lui Daniel Băluță, potrivit AtlasIntel

Cu două zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei, un sondaj AtlasIntel arată o cursă extrem de strânsă între primii trei candidați, diferențele fiind practic în marja de eroare. Mai mult, locul 1 este ocupat, în mod surprinzător, de Anca Alexandrescu.

HotNews a primit cel de-al treilea și ultimul sondaj AtlasIntel realizat în această campanie electorală. Pentru prima dată, sondajul, efectuat în perioada 1–5 decembrie, o plasează pe Anca Alexandrescu pe primul loc, cu 24%, la doar 0,1% peste Daniel Băluță, candidatul PSD, care obține 23,9%. Practic, cei doi și-au schimbat pozițiile față de sondajul precedent, din 1 decembrie, când Băluță conducea tot cu o diferență de 0,1%.

Pe locul al treilea, cu 20,2%, se situează candidatul PNL Ciprian Ciucu, aflat la o distanță mai mică de 4% de primii doi. AtlasIntel notează că, având în vedere marja de eroare, între cei trei candidați nu există un favorit clar.

Locul patru este ocupat de candidatul USR Cătălin Drulă, cu 15,3%, scor aproape identic cu cel de la precedentul sondaj (15,5%).

Anca Ciceală, reprezentanta partidului progresist de stânga SENS, înregistrează o creștere surprinzătoare și ajunge la 10%, după ce anterior se afla la 8,4%. Este o performanță notabilă, având în vedere că aceasta a avut, dintre primii cinci candidați, cele mai reduse cheltuieli de campanie.

Pe 17 noiembrie, toți cei patru candidați principali se aflau într-un interval de doar 1,5%. Ordinea era Ciucu (19,2%), Băluță (18,6%), Drulă (18,1%), Alexandrescu (17,9%).

Sondajul mai arată și o deteriorare a percepției publice asupra principalilor lideri politici ai momentului: 52% dintre bucureșteni au o părere „proastă sau foarte proastă” despre activitatea premierului Ilie Bolojan iar 49% evaluează negativ activitatea președintelui Nicușor Dan.

Cercetarea a fost realizată de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 1-5 decembrie 2025, pe un eșantion de 2.188 de persoane.

Sondajul AtlasIntel, institutul de sondare condus de sociologul român Andrei Roman, a fost realizat pe un eșantion de 2.188 de persoane, prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.