Alegeri Primăria București 2025. Daniel Băluță, încrezător după vot. „De mâine vom construi într-un oraș așa cum ni-l dorim”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Daniel Băluță, candidatul PSD pentru funcția de primar general al Capitalei, și-a exprimat votul alături de soția sa, puțin după ora 12.00.

Daniel Băluță, candidatul PSD
Daniel Băluță, candidatul PSD

la ieșirea de la urne, Daniel băluță a declarat:

”Este o zi specială pentru noi toţi, pentru bucureşteni. Vreau să le mulţumesc din tot sufletul bucureştenilor care participă astăzi la vot. Vreau să le mulţumesc tuturor bucureştenilor care au fost alături de mine în această campanie electorală, pentru că, în sfârşit, a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează, banii europeni să fie cei care contează, metroul, spitalele, tramvaiul, unităţile de primiri urgenţe, şcolile, spitalele, copiii, toate lucrurile astea sunt cele care contează, pentru că este vorba de rezultate, dar mai presus decât asta este vorba despre oameni. Pentru că, da, tot ceea ce facem şi tot ceea ce trebuie să se întâmple în acest oraş, dominat până astăzi de ceartă, de scandal şi de haos, lucrurile astea trebuie să înceteze. Şi sunt convins că, începând de mâine, putem să ne apucăm să construim un oraş aşa cum ni-l dorim”, a declarat Daniel Băluţă, duminică.

El a fost întrebat ce mesaj are pentru cetăţenii care sunt deznădăjduiţi.

”Ce trebuie să avem cu toţii în minte este speranţa bazată pe cartea de vizită a fiecărui candidat. Ce se află în spatele lui şi, vorbind în numele meu, am făcut metrou, am făcut spitale, am făcut şcoli. Asta nu este un simbol al deznădejdei, este un simbol al optimismului, al dorinţei de a schimba din toată inima ceva în acest oraş”, a transmis Daniel Băluţă.

Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate. 

  Prezența la vot poate fi urmărită în timp real pe site-ul oficial al Autorității Electorale Permanente, AICI.  

Cine sunt candidații

În cursa pentru Primăria Capitalei s-au înscris 17 candidați, însă doi dintre aceștia – Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici – și-au anunțat retragerea din cursă. Gheorghe și-a îndemnat susținătorii să-l voteze pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în timp ce fostul ministru al finanțelor și-a declarat sprijinul pentru social-democratul Daniel Băluță. Cu toate acestea, în condițiile în care nu și-au anunțat decizia până la termenul-limită de retragere, cei doi vor apărea pe buletinele de vot, iar voturile lor vor fi numărate.

Ordinea pe buletinul de vot a candidaților pentru funcția de primar general al Capitalei:

Poziţia 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvaţi România

Poziţia 2 – Daniel Băluţă – Partidul Social Democrat

Poziţia 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri

Poziţia 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Naţional Liberal

Poziţia 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate

Poziţia 6 – Liviu-Gheorghe Floarea – Partidul Naţional Ţărănesc Maniu Mihalache

Poziţia 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare

Poziţia 8 – Oana Creţu – Partidul Social Democrat Unit

Poziţia 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioţii Poporului Român 

Poziția 10 – Rareş Lazăr – Partidul România în Acţiune

Poziţia 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – Alianţa electorală „Dreptate pentru Bucureşti”

Poziţia 12 – Dănuţ-Angelo Trifu – candidat independent

Poziţia 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent

Poziţia 14 – Gheorghe Neţoiu – candidat independent

Poziţia 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent

Poziţia 16 – Angela Negrotă – candidat independent

Poziţia 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.

