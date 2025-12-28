David Popovici dezvăluie marea provocare pentru 2026. Campionul și-a transat principalul obiectiv: „Mintea este cea care decide. Mi-am propus!”

David Popovici, campion olimpic, mondial și european la doar 21 de ani, a vorbit despre planurile și proiectele sale viitoare în natație.

Deși a cucerit deja toate titlurile majore, înotătorul de la Dinamo rămâne motivat să concureze la cel mai înalt nivel și își propune să împărtășească experiența sa tinerilor sportivi.

„Mi-am propus să mă implic mai mult în cauze care contează!”

Astfel, el a adus în România evenimentul „Sprint with the Stars”, inspirat din Marea Britanie, care le oferă copiilor pasionați de natație șansa de a concura alături de cei mai buni înotători. Prima ediție va avea loc pe 17 ianuarie, la Otopeni.

„Mi-am propus să fiu mai consecvent și mai prezent. Să lucrez nu doar la performanță, ci și la echilibru. Să am zile în care să fiu acolo cu totul, nu doar fizic. Și, în paralel, să mă implic mai mult în cauze care contează.

Și mai am o rezoluție legată de un proiect în care sunt implicat și pe care îmi doresc să îl organizăm impecabil, este vorba despre evenimentul Sprint with the Stars. O competiție în care copiii care înregistrează timpii cei mai buni vor avea ocazia să înoate alături de mari nume internaționale. Am participat de două ori la acest eveniment la Londra și a fost înspirațional.

Și de aceea am decis să îl aducem în premieră în România la începutul anului viitor!”, a mărturisit David Popovici, conform iamsport.ro.

„În zilele în care simți că nu ai energie, mintea e cea care decide!”

Pentru David Popovici, motorul principal al progresului a fost mereu pasiunea. Campionul român a explicat că drumul său către performanță s-a construit firesc, fără presiuni artificiale, deoarece fiecare obiectiv nou a venit natural după marile reușite obținute.

La 21 de ani, înotătorul susține că entuziasmul pentru sport l-a ajutat să își stabilească mereu noi țeluri și să rămână motivat.

„Am devenit campion național și am vrut mai mult. Am câștigat și titlul european, am știut că pot mai mult. Am devenit dublu campion mondial și am bătut recorduri. Am crezut că pot și mai mult. Am devenit campion olimpic. Și acum? M-am întrebat și eu. Ce mai fac acum, când am câștigat totul? Mă bucur. Mă bucur de ceea ce am realizat și continui să înot fiindcă îmi place enorm.

În zilele în care simți că nu ai energie, mintea e cea care decide dacă mergi mai departe sau nu. De când eram copil visam să particip la marile întreceri ale lumii și să fiu în vârf. În realitate, este o permanentă luptă cu tine însuți, cu prejudecățile și cu limitele tale!”, a mai menționat Popovici.