search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Alegeri pentru șefia Consiliului Județean Buzău. Opt candidați în cursă, peste 360.000 de alegători așteptați la urne

0
0
Publicat:

Buzoienii sunt așteptați duminică la vot pentru a-și alege noul președinte al Consiliului Județean, funcție rămasă vacantă după ce fostul titular, Lucian Romașcanu, a devenit membru al Curții Europene de Conturi la 1 iulie 2024. Până la organizarea scrutinului, atribuțiile instituției au fost preluate interimar de vicepreședintele Adrian Petre.

Buzoienii sunt așteptați duminică la vot. FOTO: Shutterstock
Buzoienii sunt așteptați duminică la vot. FOTO: Shutterstock

Au fost pregătite 424 de secții de votare, în care sunt așteptaţi 363.357 de alegători înscriși pe liste. Autoritățile au tipărit 398.829 de buletine de vot, potrivit News.ro.

Partidele care au înscris candidați sunt PSD, AUR, PNL–USR (alianță locală), ACT, SOS România, POT și PRM. În cursă se află și un independent.

Favorit al scrutinului este Marcel Ciolacu, fost premier și fost președinte al PSD, susținut puternic de organizația județeană. PSD Buzău este una dintre cele mai consolidate structuri politice din țară, având 77 dintre cei 87 de primari ai judeţului, ceea ce îi oferă candidatului o bază solidă de mobilizare.

Alături de Ciolacu mai candidează:

- Ştefăniţă Avrămescu (AUR), buzoian născut în Chiojdu;

- Mihai Răzvan Moraru (independent, susţinut de PNL–USR), om de afaceri, fost membru PLUS şi USR;

- Silviu Iordache (independent), fost prefect din partea USR, susţinut local de PMP;

- Gabriel Pană (ACT), colonel de poliţie în rezervă, aflat la debutul politic;

- Adrian Dogaru (SOS România);

- Dragoş Brânzea (POT);

- Mihai Budescu (PRM), fost ofiţer de paraşutişti.

O campanie electorală calmă în principiu, dar cu un episod controversat

Campania electorală s-a desfășurat în principal online, dar și în teren, fără incidente majore. Singurul moment tensionat a avut loc pe 22 noiembrie 2025, când în zona centrală a municipiului Buzău au apărut două standee-uri cu personaje din desene animate având chipurile lui Adrian Mocanu şi Mihai Răzvan Moraru.

Pe reţelele sociale, cel mai activ candidat a fost Mihai Răzvan Moraru. Una dintre postările sale a fost declarată „material electoral defăimător” de către Biroul Electoral Judeţean, care i-a cerut să o elimine. Prezenţă online notabilă au avut şi Marcel Ciolacu, dar și Silviu Iordache şi Gabriel Pană.

Dezbateri electorale cu participare redusă

TVR INFO a organizat două dezbateri electorale, însă doar cinci candidaţi au acceptat invitaţia – fie fizic, fie online: Mihai Răzvan Moraru, Gabriel Pană, Adrian Dogaru, Silviu Iordache (online) şi Dragoş Brânzea.

Brânzea a părăsit scena în ambele rânduri imediat după prezentarea iniţială, acuzând absenţa candidaţilor consideraţi „cu cele mai mari şanse”.

Marcel Ciolacu, Ştefăniţă Avrămescu şi Mihai Budescu nu au participat la nicio dezbatere, însă AUR a trimis reprezentanţi care au prezentat punctele de vedere ale candidatului Avrămescu.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
digi24.ro
image
Ce se întâmplă cu vremea în perioada următoare, după vântul puternic. De luni, temperaturile ”vor atinge până la 14 grade”
stirileprotv.ro
image
Un bacșiș de 200 de dolari de la patru turiști a înfuriat o chelneriță: „Din cauza asta îmi urăsc jobul”
gandul.ro
image
Zilele cu dezlegare la pește rămase până la Crăciun
mediafax.ro
image
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri locale 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Peste 10.000 de alegători au votat în mai puţin de o jumătate de oră
fanatik.ro
image
Brazii de Crăciun din Danemarca au invadat piețele din București. Cât costă anul acesta?
libertatea.ro
image
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
digi24.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
digisport.ro
image
Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă: obiectul misterios '3I/ATLAS' pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
observatornews.ro
image
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
cancan.ro
image
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
prosport.ro
image
Regula de 30 de minute la spălat rufe, esențială în decembrie. Ce recomandă specialiștii
playtech.ro
image
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a anunţat jucătorii de pe lista neagră
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, după lovitura dată de Înalta Curte pe pensiile speciale: 'Problemele de procedură nu se mai pun. Să se judece pe fond'
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de un CUTREMUR, în această dimineață. Unde s-au produs seismul
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit pe ascuns! Gestul, dezvăluit de purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Cine este Ioana Bolojan, soția premierului
mediaflux.ro
image
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Câștigă pariul! Copleșitor”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
click.ro
image
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă