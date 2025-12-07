Alegeri pentru șefia Consiliului Județean Buzău. Opt candidați în cursă, peste 360.000 de alegători așteptați la urne

Buzoienii sunt așteptați duminică la vot pentru a-și alege noul președinte al Consiliului Județean, funcție rămasă vacantă după ce fostul titular, Lucian Romașcanu, a devenit membru al Curții Europene de Conturi la 1 iulie 2024. Până la organizarea scrutinului, atribuțiile instituției au fost preluate interimar de vicepreședintele Adrian Petre.

Au fost pregătite 424 de secții de votare, în care sunt așteptaţi 363.357 de alegători înscriși pe liste. Autoritățile au tipărit 398.829 de buletine de vot, potrivit News.ro.

Partidele care au înscris candidați sunt PSD, AUR, PNL–USR (alianță locală), ACT, SOS România, POT și PRM. În cursă se află și un independent.

Favorit al scrutinului este Marcel Ciolacu, fost premier și fost președinte al PSD, susținut puternic de organizația județeană. PSD Buzău este una dintre cele mai consolidate structuri politice din țară, având 77 dintre cei 87 de primari ai judeţului, ceea ce îi oferă candidatului o bază solidă de mobilizare.

Alături de Ciolacu mai candidează:

- Ştefăniţă Avrămescu (AUR), buzoian născut în Chiojdu;

- Mihai Răzvan Moraru (independent, susţinut de PNL–USR), om de afaceri, fost membru PLUS şi USR;

- Silviu Iordache (independent), fost prefect din partea USR, susţinut local de PMP;

- Gabriel Pană (ACT), colonel de poliţie în rezervă, aflat la debutul politic;

- Adrian Dogaru (SOS România);

- Dragoş Brânzea (POT);

- Mihai Budescu (PRM), fost ofiţer de paraşutişti.

O campanie electorală calmă în principiu, dar cu un episod controversat

Campania electorală s-a desfășurat în principal online, dar și în teren, fără incidente majore. Singurul moment tensionat a avut loc pe 22 noiembrie 2025, când în zona centrală a municipiului Buzău au apărut două standee-uri cu personaje din desene animate având chipurile lui Adrian Mocanu şi Mihai Răzvan Moraru.

Pe reţelele sociale, cel mai activ candidat a fost Mihai Răzvan Moraru. Una dintre postările sale a fost declarată „material electoral defăimător” de către Biroul Electoral Judeţean, care i-a cerut să o elimine. Prezenţă online notabilă au avut şi Marcel Ciolacu, dar și Silviu Iordache şi Gabriel Pană.

Dezbateri electorale cu participare redusă

TVR INFO a organizat două dezbateri electorale, însă doar cinci candidaţi au acceptat invitaţia – fie fizic, fie online: Mihai Răzvan Moraru, Gabriel Pană, Adrian Dogaru, Silviu Iordache (online) şi Dragoş Brânzea.

Brânzea a părăsit scena în ambele rânduri imediat după prezentarea iniţială, acuzând absenţa candidaţilor consideraţi „cu cele mai mari şanse”.

Marcel Ciolacu, Ştefăniţă Avrămescu şi Mihai Budescu nu au participat la nicio dezbatere, însă AUR a trimis reprezentanţi care au prezentat punctele de vedere ale candidatului Avrămescu.