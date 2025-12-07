Sectorul cu cea mai scăzută prezență la vot: unele secții abia trec de 0,2%

În timp ce prezența la nivelul Bucureștiului abia se apropia de 30% la ora 19:00, Sectorul 3 are secțiile în care s-au prezentat cei mai puțini alegători.

Astfel, există urne care au adunat doar 6-9 voturi din mii de alegători înscriși, într-o zi de vot apatică, marcată de participare redusă.

La ora transmiterii știrii, există secții de votare care abia au depășit 0,2–0,5% în ceea ce privește prezența. Cea mai slabă participare a fost consemnată la secția 631 de la Şcoala Gimnazială nr 55, unde doar 3 alegători au votat dintr-un total de 1.468 înscriși (0,2%), potrivit prezenta.roaep.ro.

La nivel de sectoare, prezența la vot la ora 19 era următoarea: Sectorul 1 - 32%, Sectorul 2 - 30%, Sectorul 3 - 24%, Sectorul 4 - 32%, Sectorul 5 - 26%, Sectorul 6 - 33%.

Mai jos sunt top 10 secții cu cea mai scăzută prezență la vot în București:

1. Secția 631 – Școala Gimnazială nr. 55

Total votanți: 3

Înscriși: 1.468

Prezență: 0,20%

2. Secția 384 – Colegiul Național „Matei Basarab”

Total votanți: 8

Înscriși: 2.479

Prezență: 0,32%

3. Secția 386 – Colegiul Național „Matei Basarab”

Total votanți: 8

Înscriși: 2.509

Prezență: 0,32%

4. Secția 648 – Școala Gimnazială nr. 47

Total votanți: 8

Înscriși: 3.044

Prezență: 0,26%

5. Secția 658 – Școala Gimnazială nr. 78

Total votanți: 8

Înscriși: 1.566

Prezență: 0,51%

6. Secția 659 – Școala Gimnazială nr. 78

Total votanți: 8

Înscriși: 1.761

Prezență: 0,45%

7. Secția 621 – Școala Gimnazială nr. 55

Total votanți: 9

Înscriși: 2.938

Prezență: 0,31%

8. Secția 549 – Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”

Total votanți: 10

Înscriși: 1.532

Prezență: 0,65%

9. Secția 660 – Școala Gimnazială nr. 78

Total votanți: 10

Înscriși: 1.752

Prezență: 0,57%

10. Secția 385 – Colegiul Național „Matei Basarab”

Total votanți: 11

Înscriși: 2.975

Prezență: 0,37%

La polul opus, sectia cu cel mai mare număr de votanți este nr. 1243, de la Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, unde la ora 19 votaseră 697 de alegători dintr-un total de 1.396 (48,54% prezență).

„La ora 17, s-a înregistrat 91% din prezenta de la ora similară din iunie 2024. Iarna începe să fie ca vara! Surprize? Dacă faptul că va câștiga cine a făcut ceva treabă în București este o surpriză, atunci da. Raportat la măsurătorile serioase publicate în ultima săptămână, nicio surpriză! Restul e cancan”, a transmis sociologul Remus Ștefureac, pe Facebook.

Primele rezultate exit-poll ale alegerilor din 7 decembrie vor fi publicate duminică, la ora 21:00, imediat după închiderea secțiilor de votare.