A început votarea în Republica Moldova. Miza crucială a alegerilor parlamentare din acest an

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova.

Pentru secțiile din țară au fost tipărite 2.772.255 de buletine de vot, printre care ,,2.117. 039 în limba română, 649. 573 în limba rusă, 3. 400 în limba găgăuză, 1.827 în limba bulgară și 416 în limba rromani”. Iar pentru cele din străinătate- alte 864.300 de buletine de vot.

,,Lățimea unui buletin de vot este de 14 cm și lungimea de 58,7 cm”, conform autorității electorale.

Pe lângă cele 1.973 de secții de votare din țară, 12 vor fi deschise pentru locuitorii regiunii separatiste transnistrene, iar alte 301 vor funcționa în străinătate. De asemenea, moldovenii din diaspora au putut vota prin corespondență, metodă disponibilă în zece state: Australia, Canada, Islanda, Japonia, Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia, Coreea, Finlanda și SUA. Pentru a vota prin corespondență, a fost necesară înregistrarea prealabilă. Conform cifrelor prezentate de autorități, s-au înregistrat 2.606 alegători, însă au fost expediate doar 2.055 de plicuri. Ultima zi de recepționare a acestora a fost 26 septembrie.

,,Cele mai multe plicuri au fost recepționate de către biroul electoral al secției de votare din Washington – 1 162 plicuri, urmat de biroul din Ottawa – 555, cel din Stockholm – 286, iar cel din Tokyo – 52 de plicuri. Plicurile de vot recepționate de birou sunt păstrate până în ziua alegerilor și sunt deschise și totalizate doar după închiderea secțiilor de votare din țara gazdă”, au adăugat reprezentanții structurii electorale.

În 30 de secții de votare din țară și din străinătate vor fi folosite atât liste electorale pe hârtie, cât și liste electronice.

,,Evidența electronică se face prin intermediul tabletelor digitale. Alegătorii vor prezenta actul de identitate operatorilor din cadrul secțiilor de votare și după verificarea în sistem, aceștia vor semna pe tablete, în acest fel confirmând prezența la vot. Tabletele digitale vor reduce considerabil timpul pentru votare și rândurile la secțiile de votare, care de obicei se înregistrează în străinătate”, au detaliat reprezentanții Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Scrutinul este monitorizat de 3 423 de observatori, iar 2 496 dintre ei ,,reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova”.

Acte pentru vot

Pentru a putea vota, alegătorii trebuie să prezinte unul dintre următoarele acte:

cartea de identitate (buletinul de identitate) al cetățeanului Republicii Moldova;

cartea de identitate provizorie (buletinul de identitate provizoriu);

pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv cu termenul de valabilitate expirat, dacă nu au intervenit alte situații în care, potrivit prevederilor legale, acesta a devenit nevalabil”, potrivit autorităților moldovene.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale, fiind vorba de 3.299.396 de oameni.

Pentru a accede în Parlament, partidele trebuie să atingă un prag electoral de 5%, blocurile electorale- 7%, iar candidații independenți- 2%.

Comisia Electorală Centrală d a înregistrat în calitate de candidați electorali următoarele formațiuni: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul Democrația Acasă (PDA), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Național Moldovenesc (PNM), Mișcarea Respect Moldova (MRM), Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Alianța Moldovenii, Partidul Liberal, Uniunea Creștin-Socială din Moldova, Partidul Nostru, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), precum și Partidul Noua Opțiune Istorică.

De asemenea, au fost înregistrate blocurile electorale: Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei, Blocul Alternativa, Blocul Unirea Națiunii și Blocul Împreună.

Totodată, au fost admiși în cursă și candidații independenți: Olesea Stamate, Andrei Năstase, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu.

Recent, Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din cursă în favorea PAS-ului, formațiunea pro-europeană care deține acum puterea.

Înregistrarea partidului Moldova Mare a fost anulată, iar CEC a anulat și înregistrarea candidaților partidului Inima Moldova, parte a Blocului Patriotic.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”.