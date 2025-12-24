Dispar rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea de la medicul de familie. O nouă platformă va fi funcționa din august

De anul viitor, platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS) va fi înlocuită în 2026 cu un sistem „modern, sigur şi accesibil”, a anunțat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Rețeta electronică, scrisoarea medicală și trimiterea dispar.

Documentele amintite se mută în noua platformă din Sănătate care va funcționa din august 2026, a anunțat ministrul Sănătății la Digi 24.

„Rețeta electronică, scrisoarea medicală, trimiterea și toate documentele practic dispar și se mută în această platformă. Vă duceți la o farmacie, pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a noii cărți de identitate (pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme, încet, încet ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate) farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul fără alt document”, a detaliat ministrul.

La acest moment, platforma este într-un grad de execuție tehnică de peste 65% în momentul de față, potrivit ministrului Sănătății.

Alexandru Rogobete a explicat că în această platformă vor putea fi vizualizate biletele de trimitere în format electroFgornic, rețetele electronice, scrisoarea medicală, dosarul electronic al pacientului, istoricul serviciilor medicale.

„Acest sistem şi-a atins limitele şi nu mai poate ţine pasul cu nevoile şi aşteptările pacienţilor”

Practic, se digitalizează în proporție de peste 95% toată activitatea birocratică dintre pacient și furnizorul de servicii medicale, a explicat ministrul.

„Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaş de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem şi-a atins limitele şi nu mai poate ţine pasul cu nevoile şi aşteptările pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale”, a explicat CNAS.

Modernizarea şi redimensionarea platformei informatice administrate de instituţie se realizează cu fonduri europene, în cadrul Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Potrivit ministrului Sănătății, va exista o perioadă de tranziţie, astfel încât, la început, serviciile vor fi accesate atât prin cardul de sănătate existent, a cărui perioadă de valabilitate a fost prelungită, chiar dacă pe ele scrie că sunt expirate.

„Vorbim de noua carte de identitate electronică şi încercăm să găsim şi o variantă mai digitală, dacă este posibil”, a spus ministrul.

Noul sistem ar trebui să simplifice radical interacțiunea dintre pacienți, medici și instituțiile de sănătate, eliminând birocrația și hârtiile inutile.

Acesta este prezentat drept „cel mai amplu proiect de digitalizare din istoria sistemului medical românesc”.

Schimbările care vin la pachet cu noua platformă

Se elimină documentele tipizate și formularele pe suport de hârtie.

Biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile medicale vor fi complet digitale, accesibile instant.

Dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică devin funcționale și complet integrate;

Istoricul medical al pacienților va putea fi consultat în siguranță, oricând și de oriunde, inclusiv de pe telefon sau calculator.