Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
Mobilizare totală a oamenilor lui Ilan Șor în ziua scrutinului: instrucțiuni din Rusia pentru raportarea prezenței la urne

Alegeri Moldova 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Oamenii lui Ilan Șor trebuie să raporteze prezența la vot a membrilor Blocului Victorie, conform unui ordin înaintat de coordonatorii lor de la Kremlin, potrivit unor mesaje audio ajunse în posesia presei de la Chișinău.

Oamenii lui Șor trebuie să raporteze numărul voturilor. FOTO: Facebook
De exemplu, membrii filialei Blocului Victoria din raionul Briceni, situat în nordul Republicii Moldova, au primit mesaje în care sunt instruiți cum să raporteze prezența votanților cumpărați.

,,Băieți, o să am nevoie de informație de la fiecare secție de vot la anumite ore. Prima informație o voi colecta la ora 09:00. O să trebuiască să aflu câți oameni au votat până la ora respectivă. Vă rog să transmiteți această informație către oficiu, lui Ivan, și deja ei mi-o vor trimite mie. Prima informație o voi colecta la ora 09:00, să fiți pregătiți până la această oră, să aveți măcar ceva date. Pe mine mă interesează numărul total, nu mă interesează câți activiști, câți simpatizanți, etc. Numărul total de oameni care au votat la ora 09:00 în secția voastră de votare”, conform unei secvențe făcută publică de jurnaliștii ,,Deschide.md”. 

Coordonatorii au insistat asupra disciplinei și acurateței în raportarea datelor, cerând implicare maximă din partea tuturor.

,,Ulterior, următoarea informație o voi aduna la ora 12:00, 15:00, 18:00 și ultima informație o voi aduna la 22:00. Îi rog pe toți să se mobilizeze la maximum. Băieți, haideți azi să lucrăm bine”, potrivit sursei media citate, subliniind că asemenea mesaje au primit și alte filiale ale Blocului Victorie din Republica Moldova. 

Fugar la Moscova 

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie, considerat de autorități principalul instrument al Kremlinului pentru destabilizarea Republicii Moldova, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Șor a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile. Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderii puterii de PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.

Republica Moldova

