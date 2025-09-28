Cozi la secțiile de votare pentru moldovenii din Moscova: votanții au venit cu steagurile Republicii Moldova și ale Rusiei

În Rusia sunt deschise două secții de votare, iar la ambele s-au format cozi. Oamenii așteaptă să își exercite dreptul de vot, potrivit presei ruse

Cele două secții de votare funcționează în cadrul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova și în secția consulară.

,,Numărul secțiilor de votare din Federația Rusă și din Transnistria a fost redus de către Chișinău pentru a împiedica cetățenii moldoveni să voteze cu opoziția, în timp ce în Europa numărul acestora a fost considerabil mărit (peste 300), având în vedere voturile diasporei europene”, conform agenției oficiale ruse RIA Novosti, portavoce fidelă a Kremlinului.

Unii alegători au venit cu steagurile Moldovei și ale Federației Ruse, iar un grup de femei cântă în fața secțiilor de votare piesele rusești „Katiușa” și „Smuglianka”.

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii regiunii separatiste transnistrene. Iar alte 301 funcționează în străinătate.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”.