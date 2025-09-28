Poliția Republicii Moldova avertizează că se planifică destabilizări după miezul nopții

Poliția avertizează că, începând de la miezul nopții și pe parcursul zilei de luni, 29 septembrie, anumite grupuri de persoane intenționează să provoace destabilizări, organizând proteste în a doua zi a alegerilor.

Responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) subliniază că dețin ,,informații în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenționa, începând cu miezul nopții și pe parcursul zilei de mâine, organizarea de dezordini și destabilizări în capitalǎ, în cadrul unui protest anunțat pentru mâine”.

Polițiștii moldoveni au subliniat că ,,nu vor admite încălcări ale legii, perturbarea ordinii publice, punerea în pericol a cetățenilor, precum și periclitarea securității naționale. Poliția amintește organizatorilor cǎ poartă răspundere pentru desfășurarea evenimentelor anunțate și face apel la responsabilitatea acestora.Îndemnǎm cetǎțenii să-și analizeze deciziile și acțiunile și să nu accepte implicarea lor în acțiuni ilegale pentru care riscǎ răspundere penalǎ”.

Anunțul prorusului Igor Dodon

Tot duminică, fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care este şi copreşedintele Blocului electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, a anunţat că va organiza, luni la prânz, un protest în faţa Parlamentului împotriva unei presupuse intenţii a Guvernului de la Chişinău de a anula alegerile parlamentare.

,,Am văzut că doamna Maia Sandu deja a declarat că poate să anuleze alegerile parlamentare. Asta denotă frica şi panica în rândul guvernării, care pierde puterea pentru că patru ani nu au făcut nimic. Eu vreau să vin cu un mesaj către toţi cetăţenii din Republica Moldova să fim gata mâine să apărăm victoria noastră. Faptul că opoziţia va învinge la aceste alegeri parlamentare deja este evident. Trebuie să nu le permitem să ne anuleze voturile (...) Maia Sandu a dat de înţeles astăzi că este gata să anuleze alegerile. Asta înseamnă că ei pregătesc posibil un scenariu ca în România. Ştim ce a avut loc în România anul trecut, anularea alegerilor", a afirmat Dodon.

El a acuzat Occidentul că s-a implicat în campania electorală din Republica Moldova, afirmând că vizitele liderilor externi au însemnat "o implicare în treburile interne ale Republicii Moldova".

"Eu consider că implicarea în această campanie electorală este a Occidentului prin ONG-uri plătite de Fundaţia Soros, Comisia Europeană, care au participat direct, prin panotaje politice în această campanie electorală, prin vizite din extern, care este o implicare în treburile interne ale Republicii Moldova şi prin apel direct de a vota guvernarea", a adăugat Dodon.

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii regiunii separatiste transnistrene. Iar alte 301 funcționează în străinătate.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”.