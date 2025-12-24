search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Sprijinul militar acordat Ucrainei de Statele Unite a fost redus semnificativ, iar golul creat este acoperit doar parțial de statele europene, în special de țările din Europa de Nord și de principalele economii occidentale.

Uniunea Europeană încearcă să compenseze armele americane/FOTO:EPA.EFE
Uniunea Europeană încearcă să compenseze armele americane/FOTO:EPA.EFE

În paralel, Uniunea Europeană încearcă să compenseze această retragere prin noi instrumente financiare comune, menite să sprijine atât apărarea Ucrainei, cât și integrarea industriei sale de apărare în sistemul european. Cu toate acestea, volumul total al ajutorului militar rămâne insuficient, iar în interiorul UE persistă probleme legate de distribuția inegală a efortului de securitate, scrie Zerkalo Nedeli.

Potrivit datelor disponibile, în perioada ianuarie–octombrie 2025, ajutorul oficial al SUA pentru Ucraina a fost de aproximativ 0,5 miliarde de euro, comparativ cu 38,7 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului precedent. În bugetul Pentagonului pentru 2026–2027 sunt prevăzute doar 0,4 miliarde de dolari anual pentru sprijin militar destinat Ucrainei. Reducerea drastică a contribuției americane a afectat capacitatea defensivă a Ucrainei și, potrivit autorităților de la Kiev, a avut consecințe directe asupra situației de pe front.

În același timp, statele europene și-au intensificat sprijinul. În primele zece luni ale anului 2025, ajutorul militar european a ajuns la 30,2 miliarde de euro, față de 17,6 miliarde în perioada similară din 2024. Creșterea de 12,6 miliarde de euro nu a reușit însă să compenseze integral pierderea sprijinului american, estimată la peste 15 miliarde de euro, potrivit Institutului Kiel pentru Economia Mondială.

Mai multe state europene și-au majorat semnificativ contribuțiile

Germania, Norvegia, Suedia, Marea Britanie și Franța au anunțat pachete mult mai mari de sprijin în 2025 decât în anii anteriori. Norvegia, de exemplu, a crescut ajutorul acordat Ucrainei de la 0,012% din PIB-ul său, în perioada 2022–2024, la aproape 0,06% din PIB în doar zece luni din 2025. Tendințe similare se observă și în Danemarca și Finlanda.

Sprijinul militar actual provine în mare parte din așa-numita „coaliție a celor dispuși”, formată în principal din state nordice și est-europene membre ale UE și NATO, alături de Marea Britanie și Norvegia. Deși această coaliție nu a reușit încă să înlocuiască integral ajutorul SUA, capacitatea sa economică este considerabilă: PIB-ul combinat al acestor state este de cinci până la șase ori mai mare decât cel al Rusiei.

Uniunea Europeană încearcă să își asume un rol mai activ, inclusiv prin instrumente financiare comune. În mai 2025, UE a lansat mecanismul SAFE, un program de împrumuturi în valoare de 150 de miliarde de euro pentru consolidarea capacităților de apărare europene până în 2030. O parte semnificativă a fondurilor ar putea fi utilizată indirect pentru sprijinirea Ucrainei, iar majoritatea statelor participante au inclus componente de asistență militară pentru Kiev în planurile lor naționale.

În paralel, Bruxellesul analizează lansarea unui nou instrument de finanțare care să asigure resurse pentru apărarea Ucrainei în perioada 2026–2027 și să accelereze integrarea industriei sale de apărare în piața europeană.

Europa a depășit Statele Unite atât în valoarea angajamentelor asumate

Privind ansamblul sprijinului acordat de la începutul invaziei ruse, Europa a depășit Statele Unite atât în valoarea angajamentelor asumate, cât și în volumul total al ajutorului efectiv livrat. Până la începutul lunii noiembrie 2025, statele europene oferiseră Ucrainei ajutor financiar, umanitar și militar în valoare de aproximativ 189 de miliarde de euro, comparativ cu 115 miliarde de euro din partea SUA.

Totuși, contribuțiile rămân profund inegale. Raportate la dimensiunea economiilor naționale, Danemarca, Estonia și Lituania se numără printre cei mai generoși donatori, în timp ce unele state membre ale UE nu au oferit deloc sprijin militar sau au contribuit cu sume simbolice. Analiștii descriu această situație ca o manifestare a „problemei pasagerului clandestin”, în care unele țări beneficiază de securitatea colectivă fără a suporta costuri proporționale.

Experții subliniază că integrarea accelerată a industriei de apărare ucrainene cu cea europeană ar putea aduce beneficii ambelor părți: Ucraina și-ar consolida capacitățile de producție militară, iar Europa ar câștiga timp pentru propria reînarmare, într-un context în care prezența militară americană pe continent este așteptată să se reducă.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că, în forma actuală, sprijinul militar european nu reușește să compenseze pe deplin retragerea Statelor Unite, nici ca volum, nici ca varietate a echipamentelor livrate. În lipsa unei mobilizări mai ample și mai echilibrate la nivel european, capacitatea Ucrainei de a-și menține apărarea rămâne sub presiune.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
stirileprotv.ro
image
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
gandul.ro
image
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
mediafax.ro
image
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
fanatik.ro
image
Mii de șoferi de TIR prost plătiți, inclusiv români, și-au abandonat camioanele în „parcările de Crăciun” din Belgia ca să se întoarcă acasă de sărbători
libertatea.ro
image
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Comunismul a murit, dar Ceaușescu continuă să trăiască. Antropolog: „E o figură memabilă, ușor de ținut minte”
antena3.ro
image
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
observatornews.ro
image
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
playtech.ro
image
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A murit la 34 de ani, după ce a căzut de pe telescaun. ”Era în vacanță, accident tragic!”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Cu cât cresc impozitele locale și taxa pe parcare în București. A fost luată decizia finală pentru anul 2026
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Horoscop miercuri, 24 decembrie. Leii primesc o datorie, pierderi pentru Gemeni
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Vestea transmisă de Prințul William și Kate Middleton! Și-au întrerupt vacanța de Crăciun pentru acest mesaj important

Click! Pentru femei

image
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?