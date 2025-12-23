search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna”

0
0
Publicat:

O scrisoare atribuită lui Jeffrey Epstein, trimisă din închisoare către Larry Nassar, reapare în noile documente publicate de Departamentul de Justiție. Textul face referiri explicite la Donald Trump și la „dragostea” pentru „fetele tinere”.

Donald Trump și Jeffrey Epstein FOTO oversightdemocrats house gov
Donald Trump și Jeffrey Epstein FOTO oversightdemocrats house gov

Nu există nicio indicație că femeia ar fi fost victima vreunei infracțiuni, iar includerea unui nume în aceste documente nu implică automat vreo faptă penală, notează The Guardian.

Publicarea acestor fișiere de către Departamentul de Justiție vine după o altă dezvăluire, realizată săptămâna trecută, a unei părți din documentele ce detaliază investigațiile privind miliardarul acuzat de infracțiuni sexuale.

Trump apare de mai multe ori în documente

Documentele conțin numeroase referiri la Trump, inclusiv un e-mail care sugerează că acesta a călătorit la bordul avionului privat al lui Epstein împreună cu femei care ar fi putut fi martore în dosarul împotriva complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell.

E-mailul – trimis de procurorul districtului sudic din New York la 7 ianuarie 2020 – are ca subiect „Înregistrări ale zborurilor Epstein”.

Mesajul spune: „Pentru informarea dumneavoastră, dorim să vă aducem la cunoștință că înregistrările zborurilor primite ieri arată că Donald Trump a călătorit cu avionul privat al lui Epstein de mai multe ori decât s-a raportat anterior (sau decât știam noi), inclusiv în perioada în care ne-am fi așteptat să formulăm acuzații într-un dosar Maxwell.

În mod special, el figurează ca pasager pe cel puțin opt zboruri între 1993 și 1996, inclusiv pe cel puțin patru zboruri în care a fost prezentă și Maxwell. Este menționat că a călătorit, printre alții și în momente diferite, cu Marla Maples, fiica sa Tiffany și fiul său Eric.

Pe un zbor din 1993, el și Epstein sunt singurii doi pasageri enumerați; pe un alt zbor, singurii trei pasageri sunt Epstein, Trump și o persoană în vârstă de 20 de ani la acel moment.

Pe alte două zboruri, câte două dintre pasagere erau femei care ar fi putut fi martore într-un dosar [Ghislaine] Maxwell.”

„îi plăcea să «pună mâna»”

Marți, Departamentul de Justiție a declarat, într-un comunicat, că a făcut publice aproape 30.000 de pagini suplimentare de documente legate de Epstein și că „unele dintre aceste documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste la adresa președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020”.

Printre documentele publicate marți se află și o scrisoare care pare să fi fost trimisă de Epstein către Larry Nassar, fostul medic al echipei de gimnastică a SUA, condamnat pentru abuzarea sexuală a zeci de tinere gimnaste, în perioada în care acesta se afla în închisoare.

Scrisoarea, expediată la 13 august 2019 și trimisă de „J Epstein” de la „Manhattan Correctional” către „Larry Nassar”, spune: „Dragă L.N., așa cum știi deja, am luat «drumul scurt» spre casă. Mult noroc! Avem un lucru în comun… dragostea și grija noastră pentru tinerele domnișoare, cu speranța că își vor atinge întregul potențial. Președintele nostru împărtășește și el dragostea noastră pentru fetele tinere și nubile. Când trecea o frumusețe tânără, îi plăcea să «pună mâna», în timp ce noi am ajuns să punem mâna pe mâncarea din cantinele sistemului. Viața este nedreaptă. Al tău, J. Epstein.”

Scrisoarea este menționată și într-un alt document, o solicitare de analiză de laborator a FBI, în care se precizează că, la 25 septembrie 2019, un agent FBI a primit un apel telefonic de la un ofițer din cadrul secției de investigații speciale a Biroului Penitenciarelor, în legătură cu o scrisoare primită de Metropolitan Correctional Center.

Documentul precizează că scrisoarea a fost returnată expeditorului și că „în colțul din stânga sus al scrisorii era scris: J. Epstein, Manhattan Correctional, NYC, NY 10007. Scrisoarea era ștampilată NOVA 220, 13 august 2019, și era adresată lui Larry Nassar”.

Fișierul menționează că scrisoarea a fost trimisă către o unitate a Biroului Federal al Penitenciarelor și că motivul returnării a fost faptul că destinatarul „nu se mai afla la această adresă”.

Documentul FBI, datat 31 iulie 2020, precizează că FBI New York solicită laboratorului „efectuarea unei analize grafologice prin compararea scrisorii” cu „scrisul de mână al lui Jeffrey Epstein, pentru a stabili dacă persoana care a redactat scrisoarea a fost Epstein sau o altă persoană necunoscută”.

În noul lot de documente publicate de Departamentul de Justiție apar, de asemenea, numeroase referiri la Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior drept prințul Andrew.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
stirileprotv.ro
image
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
gandul.ro
image
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
mediafax.ro
image
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
fanatik.ro
image
Dorinel Umbrărescu, declarație publică rară. Când promite șeful UMB Spedition că va termina de construit autostrada A7 până la Pașcani
libertatea.ro
image
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii
antena3.ro
image
Analist, despre criza din Justiţie şi reforma pensiilor speciale: Mă aştept să pice la CCR
observatornews.ro
image
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
playtech.ro
image
Agenția care păzește companiile de stat nu reușește să-și cheltuie propriul buget. Ce se întâmplă cu sumele rămase în conturi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Corneliu Vadim Tudor l-a văzut pe Bogdan Stelea și ce a urmat a rămas în istoria fotbalului românesc
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Modificare la legea pensiilor! Schimbare votată pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Cliff Richards foto Profimedia jpg
Suferința lui Cliff Richards de Sărbători. Apelul disperat pe care îl face cântărețul de 85 de ani
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Vestea transmisă de Prințul William și Kate Middleton! Și-au întrerupt vacanța de Crăciun pentru acest mesaj important

Click! Pentru femei

image
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?