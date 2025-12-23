Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna”

O scrisoare atribuită lui Jeffrey Epstein, trimisă din închisoare către Larry Nassar, reapare în noile documente publicate de Departamentul de Justiție. Textul face referiri explicite la Donald Trump și la „dragostea” pentru „fetele tinere”.

Nu există nicio indicație că femeia ar fi fost victima vreunei infracțiuni, iar includerea unui nume în aceste documente nu implică automat vreo faptă penală, notează The Guardian.

Publicarea acestor fișiere de către Departamentul de Justiție vine după o altă dezvăluire, realizată săptămâna trecută, a unei părți din documentele ce detaliază investigațiile privind miliardarul acuzat de infracțiuni sexuale.

Trump apare de mai multe ori în documente

Documentele conțin numeroase referiri la Trump, inclusiv un e-mail care sugerează că acesta a călătorit la bordul avionului privat al lui Epstein împreună cu femei care ar fi putut fi martore în dosarul împotriva complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell.

E-mailul – trimis de procurorul districtului sudic din New York la 7 ianuarie 2020 – are ca subiect „Înregistrări ale zborurilor Epstein”.

Mesajul spune: „Pentru informarea dumneavoastră, dorim să vă aducem la cunoștință că înregistrările zborurilor primite ieri arată că Donald Trump a călătorit cu avionul privat al lui Epstein de mai multe ori decât s-a raportat anterior (sau decât știam noi), inclusiv în perioada în care ne-am fi așteptat să formulăm acuzații într-un dosar Maxwell.



În mod special, el figurează ca pasager pe cel puțin opt zboruri între 1993 și 1996, inclusiv pe cel puțin patru zboruri în care a fost prezentă și Maxwell. Este menționat că a călătorit, printre alții și în momente diferite, cu Marla Maples, fiica sa Tiffany și fiul său Eric.

Pe un zbor din 1993, el și Epstein sunt singurii doi pasageri enumerați; pe un alt zbor, singurii trei pasageri sunt Epstein, Trump și o persoană în vârstă de 20 de ani la acel moment.

Pe alte două zboruri, câte două dintre pasagere erau femei care ar fi putut fi martore într-un dosar [Ghislaine] Maxwell.”

„îi plăcea să «pună mâna»”

Marți, Departamentul de Justiție a declarat, într-un comunicat, că a făcut publice aproape 30.000 de pagini suplimentare de documente legate de Epstein și că „unele dintre aceste documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste la adresa președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020”.

Printre documentele publicate marți se află și o scrisoare care pare să fi fost trimisă de Epstein către Larry Nassar, fostul medic al echipei de gimnastică a SUA, condamnat pentru abuzarea sexuală a zeci de tinere gimnaste, în perioada în care acesta se afla în închisoare.

Scrisoarea, expediată la 13 august 2019 și trimisă de „J Epstein” de la „Manhattan Correctional” către „Larry Nassar”, spune: „Dragă L.N., așa cum știi deja, am luat «drumul scurt» spre casă. Mult noroc! Avem un lucru în comun… dragostea și grija noastră pentru tinerele domnișoare, cu speranța că își vor atinge întregul potențial. Președintele nostru împărtășește și el dragostea noastră pentru fetele tinere și nubile. Când trecea o frumusețe tânără, îi plăcea să «pună mâna», în timp ce noi am ajuns să punem mâna pe mâncarea din cantinele sistemului. Viața este nedreaptă. Al tău, J. Epstein.”

Scrisoarea este menționată și într-un alt document, o solicitare de analiză de laborator a FBI, în care se precizează că, la 25 septembrie 2019, un agent FBI a primit un apel telefonic de la un ofițer din cadrul secției de investigații speciale a Biroului Penitenciarelor, în legătură cu o scrisoare primită de Metropolitan Correctional Center.

Documentul precizează că scrisoarea a fost returnată expeditorului și că „în colțul din stânga sus al scrisorii era scris: J. Epstein, Manhattan Correctional, NYC, NY 10007. Scrisoarea era ștampilată NOVA 220, 13 august 2019, și era adresată lui Larry Nassar”.

Fișierul menționează că scrisoarea a fost trimisă către o unitate a Biroului Federal al Penitenciarelor și că motivul returnării a fost faptul că destinatarul „nu se mai afla la această adresă”.

Documentul FBI, datat 31 iulie 2020, precizează că FBI New York solicită laboratorului „efectuarea unei analize grafologice prin compararea scrisorii” cu „scrisul de mână al lui Jeffrey Epstein, pentru a stabili dacă persoana care a redactat scrisoarea a fost Epstein sau o altă persoană necunoscută”.

În noul lot de documente publicate de Departamentul de Justiție apar, de asemenea, numeroase referiri la Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior drept prințul Andrew.