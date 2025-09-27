search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
ISW avertizează: Rusia pregătește proteste violente după alegerile din Moldova. Ținta – Maia Sandu

Alegeri Moldova 2025
Publicat:

Un institut de cercetare de la Washington avertizează că Rusia creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente cu scopul de a o înlătura de la putere pe preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Rusia creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea
Rusia creează condiţii pentru a genera posibile proteste violente/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), sondajele din Moldova arată că Partidul Acţiune şi Solidaritatea (PAS), pro-occidental, care deţine în prezent majoritatea în parlament, ar putea pierde această majoritate în alegerile din 28 septembrie şi, de fapt, niciun alt partid sau bloc politic nu va obţine o majoritate clară.

Sondajele indică faptul că mult va depinde însă de numărul semnificativ de alegători încă indecişi şi de votul diasporei (ale cărei opinii nu sunt urmărite de sondaje), astfel încât rezultatele probabile ale alegerilor rămân neclare în acest moment.

Ofițeri ai serviciilor secrete ruse ar fi instruit cetățeni moldoveni cu privire la modul de a transforma protestele în acțiuni violente. Prin aceste manifestații, Rusia încearcă să o înlăture de la putere pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Ruşii ar putea încerca să genereze o imagine în oglindă, iniţiată de Kremlin, a protestelor spontane pro-europene Euromaidan din 2014 din Ucraina, care l-au îndepărtat de la putere pe preşedintele ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici.

Marţi, 23 septembrie, serviciul de informaţii externe al Rusiei (SVR) a afirmat în mod absurd că NATO intenţionează să invadeze Moldova, probabil pentru a stimula sentimentele de teamă şi anti-europene, anti-ucrainene în Moldova, precum şi pentru a justifica activităţile agresive ale Rusiei. SVR a afirmat că „eurobirocraţii de la Bruxelles” sunt gata să desfăşoare trupe şi să ocupe Moldova. 

De asemenea, SVR a afirmat că exerciţiile NATO din România au exersat „în mod repetat” acest scenariu şi că NATO ar putea efectua presupusa invazie după alegerile din 28 septembrie. Potrivit SVR, Bruxelles-ul şi Chişinăul se pregătesc să „falsifice grav” rezultatele alegerilor, forţându-i pe moldovenii „disperaţi”„iasă în stradă pentru a-şi apăra drepturile”.

Tineri moldoveni, antrenați în Serbia pentru acțiuni de destabilizare

Serviciile de informaţii ruseşti ar fi instruit moldoveni în Serbia pentru a organiza provocări şi a destabiliza Moldova. Procurorul şef al Parchetului pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cazuri Speciale din Moldova, Victor Furtună, a raportat pe 22 septembrie că un grup format în majoritate din tineri a călătorit în mod sistematic în Serbia pentru a primi instruire de la instructori străini în măsuri de destabilizare şi provocare, inclusiv instruire privind modul de evitare a arestării şi utilizarea armelor de foc.

Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Moldovei, Alexandru Musteaţă, a adăugat că o persoană „care s-a prezentat în numele unui serviciu special rus” a coordonat direct instruirile şi că un ofiţer al Direcţiei Generale a Statului Major General Rus (GRU), care a organizat anterior activităţi subversive în UE, Asia şi Africa, a coordonat „acţiuni de destabilizare în contextul electoral”.

Documentele de la Kremlin din primăvara anului 2025 ar fi prezentat, de asemenea, planuri de organizare a unor provocări violente în Moldova. Bloomberg a relatat la 22 septembrie că a consultat documente ale Administraţiei Prezidenţiale Ruse finalizate în primăvara anului 2025, care prezentau planurile şi obiectivele Rusiei pentru campania sa de interferenţă în viitoarele alegeri parlamentare din Moldova.

Potrivit acestor documente, Kremlinul urmărea să creeze percepţia unei competiţii electorale strânse, pentru a diminua sprijinul acordat lui Sandu şi PAS.

SVR, pregătit să acuze Moldova sau Occidentul pentru atacuri sub steag fals împotriva Transnistriei

SVR s-ar putea pregăti, de asemenea, să acuze Moldova sau Occidentul pentru atacuri sub steag fals împotriva Transnistriei. SVR susţine că autorităţile europene planifică provocări armate împotriva Transnistriei şi a forţelor ruse staţionate în Transnistria, pentru a fabrica un pretext pentru ocuparea Moldovei. 

Narativul anulării alegerilor

Kremlinul pare să desfăşoare o operaţiune de dezinformare organizată, injectând naraţiuni despre anularea alegerilor în spaţiul informaţional moldovean, pentru a crea condiţiile pentru proteste violente.

România a anulat alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024 după ce serviciile secrete române au găsit dovezi de interferenţă străină, probabil rusă, notează ISW.

Igor Dodon, un politician moldovean legat de Kremlin, care a fost preşedinte în perioada 2016-2020 şi care conduce un partid din cadrul Blocului Patriotic a chemat pe 5 septembrie moldovenii să participe la proteste în 29 septembrie (a doua zi după alegeri) pentru a împiedica Chişinăul să anuleze alegerile în cazul unei victorii a blocului prorus sau pentru a cere anularea alegerilor în cazul în care autorităţile moldovene ar falsifica rezultatele.

Dodon a reiterat aceste apeluri într-un interviu acordat agenţiei de presă ruse RIA Novosti pe 21 septembrie, când a afirmat, de asemenea, că Maia Sandu ar putea încerca să fraudeze alegerile.

Kremlinul ar putea intenţiona să utilizeze proteste instigate artificial împotriva guvernului Sandu după alegeri pentru a încerca să o înlăture pe Maia Sandu de la putere. Rusia va prezenta probabil orice proteste organizate în Moldova ca o reacţie civilă organică la rezultatele alegerilor sau ca o reacţie la acţiunile autorităţilor moldovene. 

Concluziile trase de ISW

Potrivit institutului, Kremlinul elaborează campanii mai sofisticate decât în trecut, utilizând tacticile sale tradiţionale de interferenţă electorală în moduri noi şi complexe. Pregătirile evidente ale Kremlinului pentru a putea reacţiona la o serie de scenarii după votul din 28 septembrie arată cât de adaptabile şi sofisticate sunt eforturile sale de interferenţă electorală în Moldova.

Posibila utilizare de către Rusia a tehnicilor de control reflexiv pentru a-i împinge pe moldoveni să ceară demiterea lui Sandu sugerează, de asemenea, un nou nivel de sofisticare. Rusia învaţă şi aplică în mod constant lecţiile învăţate din fiecare ciclu electoral anterior – nu numai în Moldova, ci şi în alte state.

Kremlinul utilizează informaţiile obţinute din campaniile sale de influenţă şi interferenţă care vizează Ucraina, România şi Georgia pentru a-şi adapta campania la situaţia din Moldova în 2025. 

Utilizarea de către Rusia a operaţiunilor de informare sau a protestatarilor plătiţi nu este o noutate, dar Kremlinul îşi perfecţionează constant tacticile din manualul său de interferenţă.

Războiul din Ucraina consumă o parte semnificativă din timpul, resursele şi atenţia Rusiei, dar obiectivele Kremlinului în fostul spaţiu sovietic se extind dincolo de Ucraina. Intensificarea eforturilor de interferenţă ale Rusiei în Moldova în 2025 demonstrează că Putin nu a renunţat la obiectivul său de a-şi restabili influenţa asupra Chişinăului – un obiectiv pe care Rusia îl urmăreşte încă din anii 1990.

