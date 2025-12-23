search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
„Ordonanţă-trenuleț” a fost adoptată de Guvern. Impozitului minim pe cifra de afaceri scade de la 1 ianuarie

Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul a adoptat, în ședința de marți, așa-numita „Ordonanţă-trenuleț”, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare FOTO Arhivă
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare FOTO Arhivă

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a anunţat, marţi seară, adoptarea aşa-numitei ”Ordonanţe-trenuleţ”, adoptată de obicei de Guverne la finalul fiecărui an.

„Ordonanţa a avut câteva capitole pe care aş vrea să să le trec în revistă. În primul rând este vorba despre măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, de măsuri de relansare economică, stimulare a investiţiilor private și simplificări pentru contribuabili”, a declarat ministrul.

„În privința măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, notabile sunt reducerea subvenției pentru partidele politice și a sumelor acordate pentru minorități, amânarea aplicării unor măsuri care ar fi generat creșteri bugetare în domeniile de asistență socială.

Se modifică mecanisme de indexare pentru a asigura sustenabilitatea bugetară, actualizări prudente ale unor categorii de drepturi și servicii. Se introduc reguli mai stricte de control”, a mai precizat ministrul Finanțelor.

El a precizat, totodată, că impozitului minim pe cifra de afaceri scade de la 1 ianuarie la 0,5% urmând să fie eliminat din 2027 și înlocuit cu impozitul pe afiliați, impozitul pe cheltuieli sensibile ale companiilor, astfel încât acest impozit să nu mai frâneze dezvoltarea, investițiile, ci să le stimuleze.

De asemenea, începând cu anul viitor, se va aplica o cotă unică de 1% pentru microîntreprinderile sub 100.000 de euro și va fi eliminată taxa pe construcții, așa-numita taxă pe stâlp.

De asemenea, este vorba despre măsuri pentru persoanele vulnerabile, dar şi pentru autorităţile publice şi măsuri necesare ppână la aprobarea bugetului pentru 2026.

„Avem măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Vorbim de o perspectivă pentru consumatorul vulnerabil, care se prelungește până la început. Ordonanța a fost adoptată în cursul acestui an, se va prelungi și pentru anul viitor”, a declarat Alexandru Nazare.

De asemenea, Guvernul a instituit reguli pentru continuarea programului „Masă Sănătoasă”, până la aprobarea bugetului pe 2026.

Ministrul Finanțelor a anunțat măsuri de sprijin pentru autoritățile publice locale. Acestea vizează împrumuturi din trezorerie pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Discutăm de o sumă de aproape 500 de milioane de lei, care din trezorerie vor putea fi alocați pentru cofinanțarea proiectelor din PNRR, aflate în sarcina bugetelor locale, cu termen limită 31 iunie 2026. Este foarte important că încă din prima zi a anului 2026, aceste surse de finanțare vor fi puse la dispoziția UAT-urilor pentru a le folosi”, a explicat Alexandru Nazare.

La termoficare, ministrul a anunțat și aici un sprijin. UAT-urile pot primi până la 200 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor de producție și furnizarea agentului termic, inclusiv plata restanțelor și a pierderilor, până la 31 martie 2026.

Deficitul de anul acesta

Întrebat despre deficitul pe care România îl va înregistra în acest an, Alexandru Nazare a precizat că datele oficiale nu au fost încă publicate, dar deficitul a fost în noiembrie de 6,4% față de 7,15% în urmă cu un an, respectiv 121 mld lei față de 125 mld anul trecut, ceea ce înseamnă un deficit nominal mai mic cu aproximativ 4 miliarde de lei.

Referitor la bugetul pe anul următor, Nazare a afirmat: "Primele consultări pentru elaborarea bugetului vor avea loc în luna ianuarie. Atunci vom anunța și un calendar (pentru adoptare, n.r.). Pentru 2026, ținta de deficit o vom anunța la momentul respectiv, dar va fi între 6% și 6,5%, în limitele agreate cu Comisia Europeană".

Guvernul s-a reunit marţi în şedinţa săptămânală, devansată cu două zile, având în vedere liberele de Crăciun. Ordonanţa „trenuleţ” a fost pe ordinea de zi.

Potrivit unui comunicat al ministerului, ordonanţa de urgenţă care reglementează un set de măsuri necesare pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât şi o serie de măsuri strategice pentru anul următor are ca scop stimularea economiei României, sprijinirea angajaţilor vulnerabili, reducerea de cheltuieli bugetare, consolidarea disciplinei financiare şi sprijinirea autorităţilor publice locale prin acordarea de împrumuturi din trezorerie.

