Un fotbalist a murit după ce s-a prăbușit din telescaun, de la 70 de metri înălțime, în timpul unei vacanțe la schi

Un accident incredibil s-a petrecut sâmbătă în Muntenegru, victimă căzând fotbalistul german Sebastian Hertner, în vârstă de 34 de ani. Acesta și-a pierdut viața după ce a picat de la 70 de metri înălțime, din cauza unei defecțiuni la un telescaun de pe o pârtie de schi din apropierea orașului Zabljak.

Jucătorul cu ștate vechi în 2.Bundesliga se afla în vacanță alături de soția lui. Gondola telescaunului în care se aflau cei doi s-a ciocnit de o altă gondolă, astfel că unul dintre scaunele s-a desprins de pe cablu și a cedat pe partea pe care se afla Sebastian Hertner. El a căzut în gol, în timp ce soția sa a rămas suspendată, suferind o fractură la picior.

Fotbalistul a fost singura victimă a accidentului, în timp ce alte trei persoane au rămas blocate timp de mai multe ore în gondole, pe durata desfășurării intervenției. Autoritățile muntenegrene au decis inițial închiderea instalației și au demarat o anchetă pentru stabilirea modului în care s-a produs tragedia. Totuși, telescaunul a fost repornit la o zi după tragicul incident.

„Cu mare tristețe anunțăm că Sebastian Hertner, căpitanul nostru, a avut un accident fatal în timpul unei vacanțe. Suntem șocați și profund îndurerați. Transmitem condoleanțe familiei și apropiaților. Odihnește-te în pace, Sebastian”, a transmis clubul ETSV Hamburg, la care Hertner a evoluat până în sezonul trecut.

Sportivul nu a jucat niciodată în 1. Bundesliga, însă în divizia secundă germană a evoluat de 95 de ori, la echipe ca TSV 1860 München, Aue și SV Darmstadt.