Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
Val de alerte cu bombă în mai multe secții de vot din diaspora, inclusiv în România și Italia. Reacția Chișinăului

Alegeri Moldova 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Alerte cu bombă au fost înregistrate în mai multe secții de vot din Belgia, Italia, România, SUA și Spania, iar autoritățile moldovene subliniază că au avertizat anterior în legătură cu acestea, în contextul influenței Kremlinului asupra votului din 28 septembrie.

În mai multe secții de votare din diasporă au fost înregistrate alarme cu bombă. FOTO: Facebook
În mai multe secții de votare din diasporă au fost înregistrate alarme cu bombă. FOTO: Facebook

,,Alertele cu bombă au început exact cum au atenționat autoritățile anterior că se va întâmpla ca parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.Cazurile sunt la Bruxelles (Belgia), Roma, Genova (Italia), București (România), Ashville (SUA) și Alicante (Spania).Instituțiile statului s-au pregătit pentru acest scenariu, am stabilit proceduri clare și cooperăm cu partenerii noștri din alte state pentru ca procesul electoral să nu aibă de suferit”, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău.

Pe fondul alertelor cu bombă, responsabilii MAE au îndemnat ,,toți cetățenii să asculte recomandările autorităților, informațiile oficiale și să continuăm votul cinstit.Camerele de supraveghere a proceselor electorale amplasate în secțiile de votare sunt funcționale și țin sub observație instrumentele electorale pentru ca acestea să rămână intacte până la reluarea proceselor de vot”. 

Prezență masivă 

Autoritățile de la Chișinău raportează o mobilizare fără precedent a alegătorilor moldoveni din străinătate, în cadrul alegerilor parlamentare ce au loc azi. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță cozi considerabile în fața mai multor secții de vot din marile orașe europene, inclusiv la București, Roma, Atena, Praga, Nürnberg și Lisabona.

Până la ora 13:20, aproximativ 100.000 de moldoveni din străinătate, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC). 

Votați, aduși organizat 

Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova a fost sesizat cu privire la presupuse cazuri de transport organizat al alegătorilor din Federația Rusă către secții de vot din Belarus, practică interzisă de legislația electorală moldovenească. În Sankt-Petersburg, ar fi fost pus la dispoziție un autocar pentru a duce alegători la Moscova, unde funcționează doar două secții de votare.

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii regiunii separatiste transnistrene. Iar alte 301 funcționează în străinătate.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”. 

Republica Moldova

