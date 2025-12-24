Ordine de evacuare în Los Angeles după ce un „râu atmosferic” a fost anunțat în Ajunul Crăciunului

Autorităţile din Los Angeles au emis ordine de evacuare marţi, 23 decembrie, deoarece în statul american California sunt aşteptate ploi torenţiale, notează AFP. Prognozele au stârnit temeri privind inundaţii periculoase în Ajunul Crăciunului.

Un coridor masiv de precipitaţii, cunoscut sub numele de „râu atmosferic”, care transportă vapori de apă înmagazinaţi în tropice, urmează să lovească sudul Californiei de marţi până în weekend, potrivit Agerpres, care citează agenția internațională de presă.

„Aceasta este o furtună de Crăciun foarte periculoasă. Cele mai importante precipitaţii sunt aşteptate miercuri în bazinul Los Angeles. Sunt posibile inundaţii bruşte şi inundaţii urbane, precum şi alunecări de teren şi căderi de pietre în munţi", a avertizat Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS).

În fața acestor riscuri, şeriful din Los Angeles, Robert Luna, a anunţat că peste 100 de locuinţe au primit ordine de evacuare şi că vaste zone din oraşul californian se află sub preavize de evacuare.

Populația vizată de aceste preavize trebuie „să înceapă să se pregătească" pentru o evacuare rapidă, a îndemnat el.

Vigilenţă sporită în Malibu și Pacific Palisades

Cartierele luxoase Pacific Palisades şi Malibu, care au fost devastate de incendii puternice în urmă cu aproape un an, sunt sub vigilenţă sporită, deoarece ploile abundente aşteptate ridică îngrijorări cu privire la alunecările de teren.

Totodată, sunt aşteaptate rafale puternice de vânt, ceea ce provoacă îngrijorări cu privire la pene de curent şi blocaje rutiere în cazul în care cad copaci pe şosele.

Autorităţile meteorologice au îndemnat persoanele care călătoresc în perioada sărbătorilor să dea dovadă de „extremă prudenţă".

Amintim că, în 2023, o furtună tropicală care a lovit Los Angeles a declanșat inundații în zone din sudul Californiei, zone mai obișnuite cu seceta.