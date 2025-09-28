Poliția Republicii Moldova: Mai mulți moldoveni au fost aduși organizat din Rusia în Belarus pentru vot

Poliția Republicii Moldova anunță că mai mulți votanți moldoveni au fost transportați organizat din Rusia pentru a-și exercita dreptul de vot în Belarus. Autoritățile subliniază că anchetează cazul pentru a stabili și pedepsi persoanele implicate în această ilegalitate.

Conform reprezentanților Inspectoratului General al Poliției (IGP), alegătorii moldoveni au fost transportați cu autocarul din Federația Rusă spre Belarus, subliniind că această ,,acțiune care contravine legislației naționale”.

,,Amintim cǎ, transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influențare ilegală a procesului electoral.În acest context, oamenii legii întreprind măsuri de verificare și investigare a circumstanțelor, pentru a identifica persoanele implicate și pentru a împiedica desfășurarea unor astfel de acțiuni. Poliția reiterează că va interveni prompt și ferm în vederea prevenirii oricărei forme de corupere sau influențare ilegală a alegătorilor, asigurând desfășurarea unui scrutin liber și corect”, au adăugat responsabilii IGP.

Poliția a făcut publice și imagini video din timpul transportării oamenilor, iar din ele se vede că aceștia sunt veseli, ascultând piese rusești sau moldovenești.

Între timp, în Rusia sunt deschise două secții de votare, iar la ambele s-au format cozi. Oamenii așteaptă să își exercite dreptul de vot, potrivit presei ruse.

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii regiunii separatiste transnistrene. Iar alte 301 funcționează în străinătate.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”.