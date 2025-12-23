search
Marți, 23 Decembrie 2025
Analiză Tot mai multe afaceri se vor închide în 2026. Creșterea impozitului pe dividende lovește mediul privat

Publicat:

Majorarea impozitului pe dividende la 16% nu înseamnă doar că antreprenorii vor avea mai puțini bani în buzunar, ci că mulți nici nu vor mai scoate dividende, ceea ce înseamnă mai puțin bani direcționați la stat. În 2026, distribuirea profitului devine o decizie cu risc de lichiditate, IMM-urile intră sub presiune fiscală puternică, iar strategiile financiare se rescriu din temelii. Pentru tot mai multe firme, reinvestirea nu va mai fi o opțiune inteligentă, ci singura soluție de supraviețuire, avertizează specialiștii consultați de „Adevărul”.

Un antreprenor face calcule
Tot mai multe afaceri se vor închide în 2026. Foto arhivă

Pentru majoritatea antreprenorilor, dividendul este motivația firească pentru a porni o afacere – răsplata pentru muncă, risc și responsabilitate. „Majorarea impozitului pe dividende la 16% este o lovitură directă pentru antreprenorii care și-au asumat riscul de a construi afaceri în România. A dubla taxarea exact pe această componentă transmite un semnal periculos: statul penalizează inițiativa privată, în loc să o încurajeze. În comunitatea noastră văd tot mai mulți antreprenori care vor să își vândă afacerea. Nu stimulează reinvestirea, ci împinge spre prudență și blocaj. Iar într-o economie care are nevoie disperată de capital și inițiativă, exact asta nu ne putem permite”, a declarat pentru „Adevărul” consultantul de business Mona Bardoș, fondator Monasi și lider al comunității Micii Antreprenori din România cu peste 60.000 membri.

Creșterea fiscalității nu este doar o povară suplimentară, ci un moment care obligă piața să se reașeze, a declarat la rândul său pentru „Adevărul” consultantul de business Florin Leucă. Specialistul spune că, în realitate, impactul nu lovește doar lichiditatea imediată, ci și mentalitatea antreprenorilor. „Astfel de momente diferențiază afacerile reactive de cele sustenabile și competitive. Va fi un catalizator pentru recalibrare: mai multă disciplină financiară și mai multă valoare adăugată”, a adăugat specialistul.

Într-un context deja marcat de instabilitate, această măsură subminează încrederea în orice plan de dezvoltare. Efectele apar deja: antreprenori care își distribuie dividendele anticipat, care amână investiții sau analizează variante de optimizare fiscală în afara țării.

Pe de altă parte, consultantul fiscal Adrian Ghencea subliniază că presiunea fiscală este amplificată și de modificările din regimul microîntreprinderilor. „Prin diminuarea plafonului la 100.000 euro cifră de afaceri, orice firmă care depășește acest prag devine plătitoare de impozit pe profit de 16%. Coroborat cu impozitul pe dividende de 16%, efortul financiar devine considerabil și greu de susținut. Prestatorii de servicii care depășesc și cu 1 euro acest plafon vor plăti întâi 16% impozit pe profit, iar apoi încă 16% pe dividende”, a declarat specialistul pentru „Adevărul”.

Impactul direct al majorării impozitului pe dividende la 16%

Creșterea cotei de la 10% la 16% produce efecte imediate asupra veniturilor antreprenorilor și asupra deciziilor financiare din companii. Modificarea afectează atât lichiditatea personală, cât și strategiile de distribuire și reinvestire a profitului.

Iată ce se întâmplă potrivit consultantului fiscal Adrian Ghencea:

1. Scăderea dividendului net

◦ Dividend brut 100.000 lei:

▪ la 10% impozit → net 90.000 lei

▪ la 16% impozit → net 84.000 lei

◦ Pierdere directă: 6.000 lei

◦ Creșterea de 6 procente reduce imediat veniturile antreprenorilor.

2. Distribuirea dividendelor devine mai puțin atractivă

◦ Mulți antreprenori vor prefera reinvestirea profitului.

◦ Alții vor amâna distribuirea pentru a evita pierderea de lichiditate.

3. Presiune suplimentară pe mediul de afaceri, în special pe IMM-uri

◦ Majorarea se adaugă altor creșteri fiscale recente (micro, TVA, contribuții).

◦ Atractivitatea fiscală a SRL-urilor mici scade vizibil.

4. Schimbări în strategia companiilor

◦ Este de așteptat să se grăbească distribuirea dividendelor înainte de intrarea în vigoare a cotei de 16%.

◦ Profitul va fi păstrat mai des în firmă.

◦ Se vor folosi alternative de remunerare: contracte de management, consultanță, beneficii deductibile.

5. Impact asupra investițiilor personale: Dividendele mai mici reduc banii disponibili pentru reinvestiri, proiecte noi sau dezvoltarea afacerilor existente.

Cine vor fi cei mai afectați de majorarea impozitului pe dividende

Majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16% aduce un impact direct asupra antreprenorilor și investitorilor, reducând semnificativ veniturile nete ale acționarilor și schimbând modul în care companiile își planifică distribuirea profiturilor.

Citește și: Statul va încasa mai mai mult de un sfert din câștigul firmelor, dacă va crește impozitul pe profit și dividende

Potrivit lui Ghencea, principalele categorii asupra cărora impactul se resimte direct în venitul personal sau în structura financiară a afacerii:

• Antreprenorii mici și mijlocii (IMM-urile) – dividendele sunt venitul principal al asociaților; scădere directă a veniturilor anuale.

• Microîntreprinderile cu puțini angajați – suportă simultan impozitul pe micro mărit și diminuarea dividendelor nete.

• Freelanceri și consultanți trecuți pe SRL – avantajul fiscal al structurii pe SRL se reduce semnificativ.

• Start-up-urile cu profit timpuriu – fondatorii pierd din capacitatea de autofinanțare prin dividende.

• Antreprenorii care trăiesc exclusiv din dividende – scădere imediată a venitului lunar real, în lipsa unui salariu.

Ce ar trebui să facă antreprenorii afectați de creșterea impozitului pe dividende

Cum impozitul mărit pe dividende va avea veniturile antreprenorilor, aceștia pot lua anumite măsuri pentru a putea crește propriile finanțe.

Majorarea impozitului pe dividende nu este un capăt de lume, dar este cu siguranță un test de competitivitate și sustenabilitate pentru afacerile din România. Dar antreprenorii care tratează majorarea ca pe o simplă cheltuială vor pierde oportunitatea de a-și consolida și îmbunătăți afacere. Companiile care își optimizează operațiunile, își consolidează oferta comercială și reinvestesc o parte din profit în creșterea productivității vor ieși mult mai puternice, mai competitive și mai reziliente din acest context macroeconomic provocator. Într-o economie volatilă, agilitatea este abilitatea care conferă avantajul competitiv”, a declarat consultantul de business Florin Leucă pentru „Adevărul”.

El recomandă trei direcții clare pentru absorbția acestui 6%, înlăturând orice impact negativ asupra beneficiarilor de dividende (asociați, acționari) și asupra afacerilor în curs de consolidare ori dezvoltare:

1. Creșterea vânzărilor prin recalibrarea ofertei comerciale și repoziționarea produselor sau a serviciilor. Multe companii își pot îmbunătăți marja de profit fără a-și crește prețurile dacă își regândesc produsele ori serviciile în termeni de valoare percepută de către client.

Cum poate fi influențată percepția clientului? Prin gruparea de produse sau/ și servicii (bundling), parteneriate cu antreprenori cu oferte complementare, diferențierea produselor sau serviciilor pe niveluri (standard, premium etc.), programe de fidelizare, canale digitale de vânzare, consultanță pre și post-vânzare.

Toate aceste tactici pot genera venituri suplimentare. Cei care inovează în ofertă câștigă mereu în fața celor care tot taie din costuri sau concurează la cel mai mic preț.

2. Optimizarea operațiunilor și reducerea risipei. În majoritatea companiilor pe care le analizez, există între 5% și 12% risipă care provine din: procese redundante, management slab al timpului, achiziții necompetitive, alocări ineficiente de resurse, echipamente uzate ori depășite din punct de vedere tehnologic, birocrație, lipsa evaluării și recompensării performanței angajaților. Optimizarea bine făcută a unei afaceri poate acoperi integral impactul fiscal fără niciun sacrificiu în zona de investiții, dividende sau bonusuri pentru angajați.

Citește și: Ce măsuri de austeritate pot fi atacate în instanță și care este procedura

3. Reinvestirea profitului cu cap și calibrarea politicii de dividende. În actualul context fiscal, diferențierea dintre dividende ca răsplată personală și reinvestirea profitului ca instrument de dezvoltare al oricărui business este esențială. Le recomand antreprenorilor să își creeze reguli clare privind distribuirea profitului (care să depindă de performanța afacerii, de un test de lichiditate, de oportunități și obiective strategice de dezvoltare), să prioritizeze capitalizarea afacerii și să trateze deciziile financiare din perspectivă rațională. Altfel spus, să alegem strategic când și cât din profit distribuim sub formă de dividende, nu emoțional, ca să mai putem face asta și în viitor.

Majorarea impozitului pe dividende la 16% marchează un punct de inflexiune pentru antreprenoriatul românesc. Nu este doar o ajustare de cotă, ci un semnal care schimbă comportamente: mai puține dividende, mai multă prudență, investiții amânate și, pentru unii antreprenori, decizia de a ieși din business.

Pe termen scurt, statul riscă să încaseze mai puțin, iar pe termen mediu să erodeze exact baza de inițiativă privată de care economia are nevoie. În acest context, supraviețuiesc și se consolidează nu cei care reacționează emoțional, ci cei care își regândesc strategic modelul de business, își optimizează operațiunile și transformă presiunea fiscală într-un exercițiu de maturizare. Însă fără predictibilitate și stimulente reale pentru capitalul autohton, România riscă să piardă nu doar bani, ci antreprenori.

