Video Cozi de mașini cu alegători din regiunea separatistă Transnistria sunt pe un pod peste râul Nistru

Pe podul peste Nistru, care leagă orașul Rîbnița din regiunea separatistă transnistreană de orașul Rezina din Republica Moldova, s-au format cozi de mașini cu alegători din stânga Nistrului, veniți să voteze la alegerile parlamentare, relatează presa rusă.

Despre acest lucru a informat agenția oficială rusă RIA Novosti, portavoce fidelă a Kremlinului.

,,Anterior, un corespondent al RIA Novosti a transmis că, înainte de alegeri, Moldova a blocat partea pietonală a podului dintre aceste localități”, a menționat sursa media citată.

Două cazuri de transportare organizată a alegătorilor din regiunea separatistă transnistreană au fost înregistrate în orașul Căușeni, situat pe malul drept al Nistrului, potrivit Misiunii de Observare Promo-LEX, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Conform responsabililor Promo-LEX, primul caz a fost înregistrat la ora 07:00, la o secție de votare din Căușeni, unde au venit concomitent cel puțin 70 de persoane, acestea fiind transportate cu 18 automobile având numere de înmatriculare transnistrene. Autoturismele s-au deplasat în coloană, fiecare având câte 4–5 persoane, iar votanții s-au adunat în jurul secției de votare și comunicau între ei.

Cel de-al doilea caz vizează două vehicule cu numere de înmatriculare transnistrene, care s-au parcat în apropierea secției. Din ele au coborât aproximativ zece persoane, inclusiv cei doi șoferi, care însă nu au votat.

Grupul a discutat despre necesitatea de a vota pentru un anumit candidat, iar pe telefoanele unora dintre ei era deschis un canal de Telegram cu mesaje ce păreau să conțină instrucțiuni, unii având chiar camerele telefoanelor pornite.

Premierul moldovean Dorin Recean a subliniat că aceste cazuri sunt investigate de autorități.

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii regiunii separatiste transnistrene. Iar alte 301 funcționează în străinătate.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”.