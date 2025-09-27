La Ungheni, unul dintre cele mai moderne orașe din Republica Moldova oamenii se pregătesc intens pentru alegerile parlamentare. Autoritățile locale, dar și mulți localnici speră ca rezultatul scrutinului de duminică să-i ajute să continue proiectele transfrontaliere care le-au adus dezvoltarea.

Municipiul Ungheni, „capitala” raionului cu același nume din Republica Moldova, este un oraș cochet cu aproximativ 25.000 de locuitori. Ungheniul a cunoscut o dezvoltare fără precedent în ultimii cinci ani, mai ales datorită parteneriatelor cu orașele din România și atragerea de fonduri europene transfrontaliere. Tocmai de aceea Ungheniul a devenit unul dintre cele mai dezvoltate așezări urbane din Republica Moldova. În ultima lună, Ungheniul a intrat în febra campaniei electorale iar subiectul alegerilor parlamentare de duminică, 29 august, este intens dezbătut de localnici. Părerile sunt împărțite între pro-europeni și cei pro-ruși, ca de altfel în toată Republica Moldova.

Un oraș dezvoltat în urma parteneriatelor cu orașe din România, pe fonduri europene

Ungheniul se află la doar 20 de kilometri de vama de la Sculeni, despăriță de România, doar prin cursul râului Prut, care șerpuiește de-a lungul frontierei. Drumul de la punctul vamal și până la Ungheni este destul de precar din punct de vedere al infrastructurii. Șosele cu margini măcinate, pe alocuri cu denivelări și gropi străbătând satele din împrejurimi. Dincolo de panoul rutier care anunță intrarea în municipiul Ungheni, reședința raionului cu același nume, lucrurile se schimbă radical.

Un bulevard larg, asflaltat, străbate de la un capăt la altul o așezare urbană cochetă, îngrijită, cu aer european. Ungheniul are 16.4 kilometri pătrați și este presărat de zone pitorești precum lacul și râul Delia, dar și spații verzi impresionante cu denumiri pitorești, precum Parcul Francez sau Parcul „Micul Cluj”. Zona zero a orașului, cu „Scuarul Frăției”, este plină de amenajări care îmbină modernul cu tradiționalul, inclusiv cu unități de învățământ modernizate complet, dar și clădiri care adăpostesc administrația locală și raională. Autoritățile locale spun că au reușit investiții importante în infrastructura orașului, adică în asfaltări de drumuri, rețele de apă și canalizare, școli dar și zone de recreere. Explozia investițională a început, spun aceleași autorități locale, în urmă cu cinci ani când au început să acceseze fonduri europene prin proiecte transfrontaliere sau colaborări cu alte state europene.

„Am reușit în ultimii cinci ani de zile să construim drumuri, să dezvoltăm rețele, să ne capacităm regiile noastre municipale de apă, canalizare, de salubrizare, de termoficare, de colectare a deșeurilor. Mai mult decât atât am reușit să construim terenuri de joacă, să dezvoltăm infrastructura de sport, am izolat sub aspect de eficiență termoenergetică toate instituțiile preșcolare. Am reabilitat liceele noastre, unul dintre ele, Liceul „Mihai Eminescu„, a fost reabilitat în totalitate cu resursele guvernului german. Cu un buget de 60 de milioane de lei. În continuare suntem prinși în proiecte de mare importanță și pentru municipiul Ungheni dar și pentru regiune. Avem de amenajat bazinele acvatice, lacul și râul Delia, avem zone împădurite care necesită o amenajare și reabilitare, pentru odihnă, sport și recreere. Vorbesc de „Parcul Francez” care are 11 hectare de pământ împădurit, în vecinătatea râului Prut, lângă frontiera cu țara membră a Uniunii Europene, fraților și surorile noastre din România”, mărturisește primarul din Ungheni, Vitalie Vrabie.

„Din aceste înfrățiri ne-am ales cu multe beneficii majore”

Autoritățile din municipiul Ungheni spun că foarte importantă este colaborarea cu localitățile înfrățite din România, alături de care a accesat fonduri europene transfrontaliere pentru dezvoltare mutuală.

„ Nici nu-mi pot imagina că se poate altfel, doar fizic ne mai desparte Prutul, fiindcă suntem foarte apropiați de tot ceea ce înseamnă suflet românesc. Avem cinci orașe înfrățite, Cluj Napoca, Piatra Neamț, Dorohoi, Sectorul 5 al Municipiului București și Reghin. Din toate aceste înfrățiri pe parcursul ultimilor ani ne-am ales cu multe beneficii majore pentru noi dar și pentru partenerii noștri. Am avut schimburi de experiență reciproce, ne-am consultat și cel mai important este că ne-am regăsit împreună pe foarte multe apeluri de finanțare ale Uniunii Europene. Pot să vă spun, de exemplu, despre colaborarea cu municipiul Cluj Napoca. Suntem înfrățiți din 2016 și am dezvoltat proiecte împreună. Precum este „Micul Cluj”, cea mai frumoasă și amenajată zonă de odihnă și de agrement a orașului”, spune edilul din Ungheni.

În alte zone ale orașului, precum „Scuarul Frăției„ au fost amenajate și dispozitive inteligente cu tehnologie modernă.

„Să avem un viitor asigurat, noi și copiii noștri”

În acest context, localnicii din Ungheni, în preajma alegerilor parlamentare, un moment crucial pentru evoluția Republicii Moldova, au împărtășit reporterilor „Adevărul” speranțelor lor privind viitorul țării, după data de 29 septembrie 2025. În special cadrele didactice și oamenii care profesează în sistemul educațional din Ungheni mărturisesc că-și doresc un viitor mai ales pentru copii lor dar și continuarea dezvoltării localității.

„ Îmi doresc ca rezultatele alegerilor parlamentare să ne ajute să prosperăm, să fie bine, pentru toți, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru descendenții noștri, pentru noi ăștia care lucrăm în școală pentru că suntem mereu în ritmul schimbărilor și modificărilor, de aceea ne dorim un viitor deosebit pentru copiii noștri, pentru cei pe care-i educăm. Pace, sănătate, libertate”, mărturisește un cadru didactic din Ungheni.

„ Vrem să avem noi un viitor asigurat dar și copiii noștri. Am o fetiță și îmi doresc foarte mult să se realizeze în țară și să rămână cu mine alăturea. Să se simtă o eliberate în acțiuni, democrație, și gândurile copiilor noștri să fie auzite și de celelalte țări frumoase care să se alăture comunității europene”, adaugă o altă localnică din Ungheni. Nu în ultimul rând speră la locuri de muncă și o deschidere cât mai mare către țările dezvoltate ale Europei.

„Primul gând merge către educație. Îmi doresc tineri responsabili care să aibă un viitor prosper și să aibă posibilități de dezvoltare. Posibilitatea de a participa la proiecte, de a fi aproape de universități și de a avea locuri de muncă bine plătite. Mai apoi îmi doresc o deschidere către colaborare cu țările care oferă oportunități și încercarea de a promova și împărtăși și celorlalte țări valorile care le avem ca și republică”, adaugă o altă locuitoare a orașului Ungheni.

Petru Langa, directorul liceului „Mihai Eminescu” o unitate de învățământ, modernizată cu dotări de top și care oferă educație unui număr impresionat de copii adunați din peste 25 de localități, spune că speră ca o prioritate să fie educația modernă, conectată la necesitățile lumii în care trăim.

„ Atâta timp cât oamenii încă au încredere în sistemul educațional atunci este un semn clar că le pasă de viitorul copiilor lor. De-a lungul secolelor educația a jucat un rol foarte important, poate cel mai important, iar acum mai mult ca oricând fiindcă și tehnologia și alte lucruri avansate ne-o iau înainte. Este necesar ca noi să fim conectați la timpurile pe care le trăim și la nevoile tinerei generații”, spune Petru Langa.