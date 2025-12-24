search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare

0
0
Publicat:

Un nou sondaj internațional sugerează că o parte semnificativă dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite percep Washingtonul drept un partener imprevizibil și, în unele cazuri, o forță negativă pe scena globală, pe fondul schimbărilor ample de politică externă promovate de președintele Donald Trump.

Președintele SUA, Donald Trump/FPTO:EPA/EFE
Președintele SUA, Donald Trump/FPTO:EPA/EFE

Potrivit cercetării realizate de POLITICO și Public First, pluralități ale respondenților din Germania și Franța, precum și o majoritate a canadienilor, afirmă că SUA au, în ansamblu, un impact negativ la nivel global. În Regatul Unit, opiniile sunt mai împărțite, însă peste o treime dintre participanți împărtășesc această evaluare critică.

În toate cele patru țări incluse în sondaj, aproape jumătate dintre respondenți consideră că Statele Unite tind mai degrabă să creeze probleme altor state decât să contribuie la soluționarea acestora.

Rezultatele oferă o imagine de moment asupra modului în care redefinirea politicii externe americane — marcată de o agendă comercială extinsă, un discurs dur la adresa aliaților tradiționali și o repoziționare a strategiei militare — este receptată în rândul partenerilor apropiați ai Washingtonului.

Întrebați dacă SUA sprijină sau mai degrabă contestă aliații săi la nivel global, o majoritate a canadienilor au indicat a doua variantă. Opinii similare sunt exprimate de puțin sub jumătate dintre respondenții din Germania și Franța. În Marea Britanie, aproximativ patru din zece respondenți spun că SUA își provoacă aliații mai degrabă decât să îi sprijine, peste o treime afirmă că Washingtonul nu poate fi considerat de încredere într-o criză, iar 35% descriu SUA drept o forță negativă în lume.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a estompat liniile tradiționale ale alianțelor globale, în special în relația cu Europa și Canada. Într-un interviu recent, el a descris Europa drept un grup de state „în declin”, conduse de lideri „slabi”, iar Strategia Națională de Securitate a SUA susține că continentul și-ar fi pierdut „identitățile naționale și încrederea în sine”.

În contrast, documentul folosește un limbaj mai puțin critic la adresa Rusiei, în contextul în care mai mulți aliați europeni ai SUA se pregătesc pentru ceea ce liderii lor descriu drept un „război hibrid” cu Moscova.

Secretarul de stat Marco Rubio a respins criticile europene, afirmând că alianța transatlantică rămâne fundamentată pe valori comune. El a declarat că relațiile speciale dintre SUA și Europa se bazează pe o istorie și pe principii „civilizaționale” împărtășite.

Analiștii sugerează însă că tensiunile la nivel politic se reflectă tot mai mult în opinia publică. Matthew Kroenig, vicepreședinte al Atlantic Council, afirmă că în democrații percepțiile publice tind să urmeze pozițiile elitelor politice, iar scepticismul liderilor față de Washington este vizibil și în sondaje.

Recalibrări politice în Europa și Canada

Această dinamică este vizibilă în mai multe state europene și în Canada, unde guvernele încearcă să gestioneze relații tot mai tensionate cu Washingtonul.

În Germania, incertitudinile legate de sprijinul american pentru Ucraina, angajamentul față de NATO și conflictul comercial declanșat de SUA au determinat autoritățile să accelereze investițiile în apărare și infrastructură, depășind limite bugetare considerate anterior intangibile.

În Franța, unde scepticismul față de SUA are rădăcini vechi, președintele Emmanuel Macron a combinat diplomația personală cu Donald Trump cu apeluri mai ferme pentru autonomie strategică europeană.

În Regatul Unit, Donald Trump rămâne o figură polarizantă, însă premierul Keir Starmer a evitat confruntările directe. Prioritățile sale includ un acord comercial cu SUA și coordonarea unei poziții europene privind războiul din Ucraina, fără a deteriora relațiile cu Casa Albă.

Canada a înregistrat cea mai abruptă deteriorare a relațiilor, pe fondul unui conflict comercial dur și al declarațiilor recurente ale lui Trump privind o posibilă anexare. Reprezentanți ai mediului de afaceri au avertizat asupra pierderilor economice și a locurilor de muncă afectate de aceste politici.

Diviziuni interne în Statele Unite

În interiorul SUA, percepțiile sunt mai favorabile decât în rândul aliaților. Aproape jumătate dintre americani spun că țara lor sprijină aliații, iar o majoritate consideră că SUA pot fi de încredere în situații de criză.

Totuși, diferențele politice sunt pronunțate. Aproape jumătate dintre alegătorii democrați afirmă că SUA reprezintă o forță negativă la nivel global, în timp ce majoritatea covârșitoare a susținătorilor lui Donald Trump au o opinie pozitivă. Mulți democrați consideră chiar Uniunea Europeană și Canada drept actori globali mai constructivi decât propria lor țară.

Potrivit cercetătorilor Public First, aceste date reflectă o schimbare rapidă a percepțiilor în ultimul an, atât în rândul aliaților Statelor Unite, cât și în interiorul societății americane.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
CGMB a aprobat majorarea taxelor pentru 2026. Impozitele pe locuințe în București aproape se dublează
stirileprotv.ro
image
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
gandul.ro
image
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
mediafax.ro
image
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
fanatik.ro
image
Mii de șoferi de TIR prost plătiți, inclusiv români, și-au abandonat camioanele în „parcările de Crăciun” din Belgia ca să se întoarcă acasă de sărbători
libertatea.ro
image
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Comunismul a murit, dar Ceaușescu continuă să trăiască. Antropolog: „E o figură memabilă, ușor de ținut minte”
antena3.ro
image
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
observatornews.ro
image
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
playtech.ro
image
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A murit la 34 de ani, după ce a căzut de pe telescaun. ”Era în vacanță, accident tragic!”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Cu cât cresc impozitele locale și taxa pe parcare în București. A fost luată decizia finală pentru anul 2026
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Horoscop miercuri, 24 decembrie. Leii primesc o datorie, pierderi pentru Gemeni
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Vestea transmisă de Prințul William și Kate Middleton! Și-au întrerupt vacanța de Crăciun pentru acest mesaj important

Click! Pentru femei

image
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?