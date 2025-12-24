Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare

Un nou sondaj internațional sugerează că o parte semnificativă dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite percep Washingtonul drept un partener imprevizibil și, în unele cazuri, o forță negativă pe scena globală, pe fondul schimbărilor ample de politică externă promovate de președintele Donald Trump.

Potrivit cercetării realizate de POLITICO și Public First, pluralități ale respondenților din Germania și Franța, precum și o majoritate a canadienilor, afirmă că SUA au, în ansamblu, un impact negativ la nivel global. În Regatul Unit, opiniile sunt mai împărțite, însă peste o treime dintre participanți împărtășesc această evaluare critică.

În toate cele patru țări incluse în sondaj, aproape jumătate dintre respondenți consideră că Statele Unite tind mai degrabă să creeze probleme altor state decât să contribuie la soluționarea acestora.

Rezultatele oferă o imagine de moment asupra modului în care redefinirea politicii externe americane — marcată de o agendă comercială extinsă, un discurs dur la adresa aliaților tradiționali și o repoziționare a strategiei militare — este receptată în rândul partenerilor apropiați ai Washingtonului.

Întrebați dacă SUA sprijină sau mai degrabă contestă aliații săi la nivel global, o majoritate a canadienilor au indicat a doua variantă. Opinii similare sunt exprimate de puțin sub jumătate dintre respondenții din Germania și Franța. În Marea Britanie, aproximativ patru din zece respondenți spun că SUA își provoacă aliații mai degrabă decât să îi sprijine, peste o treime afirmă că Washingtonul nu poate fi considerat de încredere într-o criză, iar 35% descriu SUA drept o forță negativă în lume.

De la revenirea la Casa Albă, Donald Trump a estompat liniile tradiționale ale alianțelor globale, în special în relația cu Europa și Canada. Într-un interviu recent, el a descris Europa drept un grup de state „în declin”, conduse de lideri „slabi”, iar Strategia Națională de Securitate a SUA susține că continentul și-ar fi pierdut „identitățile naționale și încrederea în sine”.

În contrast, documentul folosește un limbaj mai puțin critic la adresa Rusiei, în contextul în care mai mulți aliați europeni ai SUA se pregătesc pentru ceea ce liderii lor descriu drept un „război hibrid” cu Moscova.

Secretarul de stat Marco Rubio a respins criticile europene, afirmând că alianța transatlantică rămâne fundamentată pe valori comune. El a declarat că relațiile speciale dintre SUA și Europa se bazează pe o istorie și pe principii „civilizaționale” împărtășite.

Analiștii sugerează însă că tensiunile la nivel politic se reflectă tot mai mult în opinia publică. Matthew Kroenig, vicepreședinte al Atlantic Council, afirmă că în democrații percepțiile publice tind să urmeze pozițiile elitelor politice, iar scepticismul liderilor față de Washington este vizibil și în sondaje.

Recalibrări politice în Europa și Canada

Această dinamică este vizibilă în mai multe state europene și în Canada, unde guvernele încearcă să gestioneze relații tot mai tensionate cu Washingtonul.

În Germania, incertitudinile legate de sprijinul american pentru Ucraina, angajamentul față de NATO și conflictul comercial declanșat de SUA au determinat autoritățile să accelereze investițiile în apărare și infrastructură, depășind limite bugetare considerate anterior intangibile.

În Franța, unde scepticismul față de SUA are rădăcini vechi, președintele Emmanuel Macron a combinat diplomația personală cu Donald Trump cu apeluri mai ferme pentru autonomie strategică europeană.

În Regatul Unit, Donald Trump rămâne o figură polarizantă, însă premierul Keir Starmer a evitat confruntările directe. Prioritățile sale includ un acord comercial cu SUA și coordonarea unei poziții europene privind războiul din Ucraina, fără a deteriora relațiile cu Casa Albă.

Canada a înregistrat cea mai abruptă deteriorare a relațiilor, pe fondul unui conflict comercial dur și al declarațiilor recurente ale lui Trump privind o posibilă anexare. Reprezentanți ai mediului de afaceri au avertizat asupra pierderilor economice și a locurilor de muncă afectate de aceste politici.

Diviziuni interne în Statele Unite

În interiorul SUA, percepțiile sunt mai favorabile decât în rândul aliaților. Aproape jumătate dintre americani spun că țara lor sprijină aliații, iar o majoritate consideră că SUA pot fi de încredere în situații de criză.

Totuși, diferențele politice sunt pronunțate. Aproape jumătate dintre alegătorii democrați afirmă că SUA reprezintă o forță negativă la nivel global, în timp ce majoritatea covârșitoare a susținătorilor lui Donald Trump au o opinie pozitivă. Mulți democrați consideră chiar Uniunea Europeană și Canada drept actori globali mai constructivi decât propria lor țară.

Potrivit cercetătorilor Public First, aceste date reflectă o schimbare rapidă a percepțiilor în ultimul an, atât în rândul aliaților Statelor Unite, cât și în interiorul societății americane.