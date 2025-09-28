Partidul „surpriză” al alegerilor din Republica Moldova. Liderul său are legături cu Rusia, dar și cu George Simion

Partidul Politic „Alternativa Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc, candidatul susținut de liderul AUR, George Simion, este pe locul al patrulea, cu 5, 52 %, ceea ce înseamnă că va putea intra în Parlamentul Moldovei.

La scurt timp după închiderea urnelor, liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a postat pe pagina de Facebook a partidului un videoclip în care le mulțumea susținătorilor și îi îndemna să fie vigilenți.

„Luptăm până la ultimul vot”, a spus Costiuc, avertizând că guvernul moldovean ar putea încerca să introducă buletine de vot „ștampilate de la Chișinău”, în special în secțiile de vot din străinătate.

De-a lungul anilor, PPDA a fost implicat în diverse inițiative politice. În 2015, partidul a fost parte a Blocului Electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”, dar s-a retras din alianță în mai 2015, potrivit Wikipedia. În alegerile prezidențiale din 2020, PPDA l-a susținut pe George Simion, liderul AUR din România, iar în 2025, Simion i-a întors sprijinul, susținându-l pe Costiuc în campania electorală.

În perioada electorală, PPDA s-a confruntat cu controverse legate de posibile nereguli în procesul electoral. Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a solicitat Comisiei Electorale Centrale (CEC) excluderea partidului din cursa electorală, invocând existența unui „bloc electoral camuflat”. Cu toate acestea, CEC a respins cererea SIS, iar PPDA a rămas în competiție electorală

Chiar înainte de scrutinul parlamentar din Republica Moldova, Vasile Costiuc, președintele partidului „Democrația Acasă” (PPDA), a atras atenția printr-o creștere spectaculoasă a popularității sale pe platforma TikTok, ridicând semne de întrebare în rândul analiștilor electorali.

Potrivit unui raport realizat de Expert Forum, Costiuc ar fi beneficiat de o „explozie” de vizibilitate pe platformă, cu o creștere de peste 300% în ultima săptămână, acumulând peste 1 milion de vizualizări. Experții semnalează că această creștere rapidă a popularității ar putea fi artificială, având în vedere că videoclipurile provin de la conturi relativ mici, cu până în 1000 de urmăritori, dar care generează vizibilitate algoritmică imprevizibilă.

Analiza Expert Forum a identificat 17 conturi care au creat în ultimele șapte zile 417 videoclipuri în care se promovează politicianul și partidul său. În același timp, raportul atrage atenția asupra acuzațiilor formulate anterior de Costiuc privind presupusul turism electoral organizat de autoritățile din Chișinău pentru a susține candidatura lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale din România, acuzații catalogate ca nefondate.

Candidatul susținut de către George Simion în alegerile parlamentare din Republica Moldova a folosit o rețea de conturi pentru a-și crește popularitatea pe platforma TikTok. Vasile Costiuc, președintele partidului „Democrația Acasă” s-a remarcat prin acuzații nefondate privind presupusul turism electoral organizat de către autoritățile de la Chișinău pentru a-l susține pe Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale din România, se arătă într-un raport Expert Forum.

Costiuc a înregistrat o explozie neobișnuită pe TikTok în ultimele săptămâni. Creșterea de 300% în ultimele şapte zile față de săptămâna precedentă stârneşte suspiciuni legitime privind autenticitatea acestei popularități.