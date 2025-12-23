search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Breaking Un tavan fals s-a prăbușit la piscina unui hotel de lux din Sibiu. Sunt opt victime. Plan Roșu de Intervenție

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Zeci de echipaje de poliție, pompieri și medici intervin marți la hotelul Hilton din Sibiu, după ce tavanul piscinei interioare s-a desprins și s-a prăbușit în bazin. Autoritățile nu exclud posibilitatea ca persoane să fie în continuare surprinse sub dărâmături. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

A fost activat Planul Roșu de Intervenție. FOTO: Ora de Sibiu
A fost activat Planul Roșu de Intervenție. FOTO: Ora de Sibiu

UPDATE 15.40 E posibil să fie mai multe victime

ISU Sibiu a transmis că este posibil să fie mai multe victime față de cele opt persoane. Nu se știe cu certitudine numărul persoanelor care erau la piscina interioară a hotelului. Au fost publicate primele imagini cu tavanul prăbușit la Hotelul Hilton.

UPDATE 15.30 Nu sunt persoane grav rănite

Opt persoane, cinci adulți și trei minori, au fost scoase din piscină de către salvatori și sunt evaluate la fața locului de echipajele medicale, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu.

„Din fericire, nu avem persoane accidentate grav, 2 pers au fost transportate la spital cu leziuni minore, din informațiile pe care le avem acum”, a spus șeful DSU, Raed Arafat, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

La intervenție urmează să se alăture și un echipaj de scafandri. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili dacă există persoane surprinse sub dărâmături și pentru a evalua amploarea incidentului. Intervenția este în desfășurare.

Potrivit primelor informații, este vorba despre hotelul Hilton.

Știrea inițială „În aceste momente 8 persoane (5 adulți și 3 minori) au fost extrase din piscina de către salvatori sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului”, a transmis ISU Sibiu. Intervenția are loc „în incinta unei unități de cazare situată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari, pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interior”, a spus ISU.

Și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu a mobilizat forțe suplimentare, trimițând patru echipaje – trei de tip B și unul de tip C, cu medic. „Nu se știe exact numărul victimelor”, au precizat reprezentanții SAJ Sibiu.

La fața locului acționează un dispozitiv complex de intervenție, format din două ambulanțe SMURD, dintre care una cu medic, patru ambulanțe SAJ, inclusiv una cu medic, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare, trei autospeciale de stingere și două autospeciale de primă intervenție și comandă.

Sibiu

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
stirileprotv.ro
image
Avocații din România, revoltați de austeritatea Bolojan: „Guvernul împinge justiția spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare”
gandul.ro
image
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
mediafax.ro
image
I-a luat trofeul fiicei lui Andrei Nicolescu la Vocea României și merge la FCSB – Fenerbahce! Nepoata lui Dorin Goian este o mare fană a campioanei
fanatik.ro
image
Operațiunea „șpagă cu elicopterul”. Omul de afaceri care mituia angajați din hipermarketuri ca să-i accepte marfă stricată
libertatea.ro
image
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Tavanul de la Hotelul Hilton din Sibiu a căzut peste oamenii aflați în piscină. 8 persoane, extrase de SMURD, printre care 3 copii
antena3.ro
image
Cod galben de ninsori, viscol şi polei în 18 judeţe şi Bucureşti. Prognoza specială pentru Capitală
observatornews.ro
image
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
Percheziții la locuința Rodicăi Stănoiu, la câteva zile după a doua înmormântare. Ce caută anchetatorii
playtech.ro
image
Finul polițist al lui Ilie Bolojan, cercetat penal pentru trafic internațional de droguri, spune că nu există probe împotriva lui. A cerut efectuarea unei contraexpertize 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Cine îl va înlocui pe Daniel David la Educație. Un personaj controversat are mari...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Percheziţii la locuinţa din Ilfov a Rodicăi Stănoiu, la fix o săptămână de la exhumarea cadavrului acesteia (Surse)
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă

OK! Magazine

image
Emoționată, ca într-o reverie. Prințesa Charlene a captivat la premiera din Monaco

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?