Breaking Un tavan fals s-a prăbușit la piscina unui hotel de lux din Sibiu. Sunt opt victime. Plan Roșu de Intervenție

Zeci de echipaje de poliție, pompieri și medici intervin marți la hotelul Hilton din Sibiu, după ce tavanul piscinei interioare s-a desprins și s-a prăbușit în bazin. Autoritățile nu exclud posibilitatea ca persoane să fie în continuare surprinse sub dărâmături. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

UPDATE 15.40 E posibil să fie mai multe victime

ISU Sibiu a transmis că este posibil să fie mai multe victime față de cele opt persoane. Nu se știe cu certitudine numărul persoanelor care erau la piscina interioară a hotelului. Au fost publicate primele imagini cu tavanul prăbușit la Hotelul Hilton.

UPDATE 15.30 Nu sunt persoane grav rănite

Opt persoane, cinci adulți și trei minori, au fost scoase din piscină de către salvatori și sunt evaluate la fața locului de echipajele medicale, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu.

„Din fericire, nu avem persoane accidentate grav, 2 pers au fost transportate la spital cu leziuni minore, din informațiile pe care le avem acum”, a spus șeful DSU, Raed Arafat, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

La intervenție urmează să se alăture și un echipaj de scafandri. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili dacă există persoane surprinse sub dărâmături și pentru a evalua amploarea incidentului. Intervenția este în desfășurare.

Potrivit primelor informații, este vorba despre hotelul Hilton.

Știrea inițială „În aceste momente 8 persoane (5 adulți și 3 minori) au fost extrase din piscina de către salvatori sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului”, a transmis ISU Sibiu. Intervenția are loc „în incinta unei unități de cazare situată la ieșirea din municipiul Sibiu spre Rășinari, pentru degajarea unor elemente de construcție prăbușite la piscina aflată în interior”, a spus ISU.

Și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu a mobilizat forțe suplimentare, trimițând patru echipaje – trei de tip B și unul de tip C, cu medic. „Nu se știe exact numărul victimelor”, au precizat reprezentanții SAJ Sibiu.

La fața locului acționează un dispozitiv complex de intervenție, format din două ambulanțe SMURD, dintre care una cu medic, patru ambulanțe SAJ, inclusiv una cu medic, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare, trei autospeciale de stingere și două autospeciale de primă intervenție și comandă.