Alegători din regiunea separatistă Transnistria, aduși organizat la vot: primele încălcări ale scrutinului parlamentar

Două cazuri de transportare organizată a alegătorilor din regiunea separatistă transnistreană au fost înregistrate în orașul Căușeni, situat pe malul drept al Nistrului, potrivit Misiunii de Observare Promo-LEX, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.

Conform responsabililor Promo-LEX, primul caz a fost înregistrat la ora 07:00, la o secție de votare din Căușeni, unde au venit concomitent cel puțin 70 de persoane, acestea fiind transportate cu 18 automobile având numere de înmatriculare transnistrene. Autoturismele s-au deplasat în coloană, fiecare având câte 4–5 persoane, iar votanții s-au adunat în jurul secției de votare și comunicau între ei.

Cel de-al doilea caz vizează două vehicule cu numere de înmatriculare transnistrene, care s-au parcat în apropierea secției. Din ele au coborât aproximativ zece persoane, inclusiv cei doi șoferi, care însă nu au votat.

Grupul a discutat despre necesitatea de a vota pentru un anumit candidat, iar pe telefoanele unora dintre ei era deschis un canal de Telegram cu mesaje ce păreau să conțină instrucțiuni, unii având chiar camerele telefoanelor pornite.

Zeci de incidente

Misiunea de Observare Promo-LEX a constatat până la ora 8.40 73 de incidente legate de scrutinul parlamentar.

,,Pentru ziua alegerilor MO Promo-LEX a delegat câte un observator pe termen scurt (OTS) în 409 secții de votare (SV), selectate pe baza unui eșantion stabilit de către o companie sociologică. În plus, în toate cele 12 de secții de votare unde își vor exercita dreptul de vot alegătorii din regiunea transnistreană este repartizat câte un observator static. O atenție aparte va fi acordată secțiilor de votare din străinătate, unde au fost delegați 129 de observatorii statici. Pe lângă observatorii statici, MO Promo-LEX a detașat 191 de echipe mobile pentru a monitoriza procesul electoral din secțiile de votare care nu sunt cuprinse în eșantion. Echipele mobile vor observa inclusiv căile de acces către SV destinate alegătorilor din regiunea transnistreană”, au precizat responsabilii Promo-LEX.

12 secții de vot

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii regiunii separatiste transnistrene. Iar alte 301 funcționează în străinătate.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”.