Video Maia Sandu, mesaj în ziua votului pentru moldovenii din diasporă: Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj moldovenilor din diasporă, rugându-i să protejeze țara, care riscă să fie pierdută, și subliniind că Rusia nu este un prieten al ei.

,,Vă rog să ținem Moldova dreaptă și pașnică, pentru că riscăm să o pierdem. Știu că ați auzit multe sperietori de-a lungul vremii, dar acum este diferit. Acum, situația regională și globală este diferită. Rusia nu ne este prieten. Ea a atacat o țară vecină fără niciun motiv, ne-a închis nouă gazul, ne amenință, vrea să ne cumpere voturile și țara. Planurile ei pot fi oprite doar de votul cinstit al moldovenilor din toată lumea: din satele Moldovei și din orașele Europei, din centrele raionale și din statele americane”, a afirmat lidera de la Chișinău.

Curs european

Președintele Republicii Moldova a îndemnat basarabenii din afara țării sale să voteze ,,cinstit”.

,,Dragă diaspora, prin vot cinstit, ați ales cursul european. Prin vot cinstit, mi-ați oferit încrederea să mergem pe acest drum împreună. Vă rog, tot prin vot cinstit, să nu lăsați pe alții să ne fure viitorul. Să păziți Moldova”, a conchis președintele Republicii Moldova.

Între timp, Poliția Republicii Moldova anunță că mai mulți votanți moldoveni au fost transportați organizat din Rusia pentru a-și exercita dreptul de vot în Belarus. Autoritățile subliniază că anchetează cazul pentru a stabili și pedepsi persoanele implicate în această ilegalitate.

În Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în urma cărora va fi ales viitorul Parlament, care va avea un mandat de patru ani. Votul poate fi exercitat între orele 07:00 și 21:00, în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii regiunii separatiste transnistrene. Iar alte 301 funcționează în străinătate.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt despre direcția pe care o va lua, după 28 septembrie, acest stat fost sovietic, prins între două lumi: Est sau Vest, conform experților consultați de ,,Adevărul”.